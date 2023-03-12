Владислав Кодола: Вели в счете, а потом сразу же пропускали. Этот аспект нас постоянно надламывал

— Владислав, чего не хватило вам для победы в серии?

— Может быть, строгости. Вот эти моменты, когда мы забивали, а потом сразу пропускали. Вели в счете, а потом сразу же пропускали… Вот этот вот аспект надламывал нас, надламывал. Хорошая серия, интересная — с овертаймами. Зрителям понравилось, но нам этого недостаточно. Нужно было реализовывать моменты, забивать голы. Спасибо сопернику. Это опыт. Нужно сделать выводы каждому.

— Какой матч серии стал ключевым?

— Мне кажется, что пятый. Когда стало 3:2 в серии. Кто выигрывает пятый матч, тот получает психологическое преимущество, спокойнее играешь.

— У вас была какая-то нервозность перед сегодняшним матчем?

— Да. Я не так много сыграл в серии, поэтому потерял немного игровой ритм. Я перед каждой игрой переживал, но сегодня уже права на ошибку не было. Правда, когда вышел на лед, все нервы ушли.

— Пришло понимание, что сезон завершен?

— Нет. Сейчас какое-то опустошение. Кажется, что завтра вновь будут тренировки, игры. Вроде и понимаешь, и не понимаешь, что произошло. Что есть, то есть. Везет тому, кто везет. Хотя у нас сегодня тоже штанги были, но как есть.

— Ваш бывший клуб «Северсталь» смог обыграть ЦСКА и вернул серию в Москву. Будете следить?

— Конечно. У них очень интересно все будет. Тренер настроил ребят, они и сами собрались наверное, плюс в Череповце полные трибуны помогли им. У «Магнитки» с «Авто» рубка хорошая. За «Торпедо» тоже следить буду.

— Как, в целом, можете оценить сезон для себя? Первый год в топ-клубе, переезд в Москву…

— Непросто он для меня сложился. Хотелось бы лучше. Есть, над чем работать. Буду трудиться.