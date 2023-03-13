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Легенды «Динамо» Давыдов, Мальцев, Юрзинов согласны с тем, что предел мечтаний клуба девятое место?

Меня шокировало заявление генерального директора бело-голубых Анатолия Харчука после бездарного вылета из плей-офф в первом раунде: дескать, все в порядке, все по плану.
Легенды «Динамо» Давыдов, Мальцев, Юрзинов согласны с тем, что предел мечтаний клуба девятое место?
13 марта 2023 14:25
автор: Виталий Славин
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Вот что вчера после поражения в овертайме от «Торпедо» - 1:2 и 2-4 в серии в интервью ТАСС сказал динамовский руководитель:

- Та задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф мы вышли, причем вышли не с восьмого места, а с пятого. Я согласен, что лучше идти с одним тренером, он эту команду набирал, - заявил Харчук.

Напомним, 28 февраля Харчук объявил, что «Динамо» подпишет новый контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым. «С тех пор ничего не изменилось», - подчеркнул гендиректор москвичей.

Лично я ничего не имею против Алексея Кудашова. Хоть факт налицо: он проиграл тренерскую дуэль новичку КХЛ Игорю Ларионову в одну калитку.

Источник фото: «Динамо» (Москва)

Меня до глубины души возмутила сама констатация: мол, для прославленного клуба, единственного, никогда не покидавшего высший эшелон отечественного хоккея, задача не выиграть Кубок Гагарина, а просто погонять шайбочку в плей-офф?! То есть предел мечтаний 11-кратного чемпиона страны – девятое место?! А то и десятое, если завтра ЦСКА проиграет «Северстали».

Преданные болельщики «Динамо», уважаемые ветераны, неужели вы с этим согласны?! Никогда не поверю.

Из слов Харчука следует, что на сезон команде была поставлена задача – впервые с 2014 года вылететь из плей-офф в стартовом раунде. Так, что ли? Но все помнят, какой тогда скандал вспыхнул – главному тренеру Олегу Знарку пришлось покинуть пост! Хотя перед этим знаменитый воспитанник Владимира Юрзинова два года подряд приводил бело-голубых к триумфу в Кубке Гагарина.

Перейдя в сборную, Олег Валерьевич подтвердил свой высший тренерский класс: с ходу выиграл ЧМ-2014 в Минске, а спустя четыре года вернул стране долгожданное олимпийское золото. Только при Знарке в постсоветскую эпоху россияне всегда брали медали чемпионата мира.

Мне страшно больно и обидно за такое отношение нынешнего руководства «Динамо» к истории, традициям клуба, миллионам его верных болельщиков. У меня много друзей, которую всю жизнь – с детства до седин истово переживают за бело-голубых. По-моему, таких надежных искренних поклонников-однолюбов нет больше ни у кого! И вот им впихивают вместо конфетки мятый фантик – берите, наслаждайтесь, будьте счастливы и ни в чем себе не отказывайте! Все идет по плану!

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Этот бред особенно уродливо выглядит на примере «Торпедо» со средним возрастом в 22 года и полным отсутствием легионеров. Игорь Ларионов не скрывает, что сразу поставил цель своему необстрелянному молодняку – Кубок Гагарина! После матчей в раздевалке нижегородцев сейчас не лучшего игрока чествуют, а на изображение главного трофея КХЛ наклеивают его части. Четыре уже есть. Осталось двенадцать – тогда и предстанет серебряный красавец во всем своем великолепии!

А еще меня люто возмущает недоверие в «Динамо» своим воспитанникам. Сколько терпеть, что все ведущие позиции отданы отбросам из заокеанских фарм-клубов! Что в ударной спецбригаде большинства сплошь – за редким исключением! – примитивные мигранты. Первый чемпион СССР, СНГ, Межнациональной лиги всегда славился прежде всего своими выпускниками! При Юрзинове в начале 90-х бело-голубой десант НХЛ едва успевала осваивать. Но на место ушедших тут же приходило новое поколение – и «Динамо» продолжало доминировать.

Где это все? Куда подевалось? Позорно провалили сезон – и все довольны? Нет, друзья, с национальным достоянием так варварски обращаться нельзя.

источник: «Советский спорт»
Легенды «Динамо» Давыдов, Мальцев, Юрзинов согласны с тем, что предел мечтаний клуба девятое место?
Легенды «Динамо» Давыдов, Мальцев, Юрзинов согласны с тем, что предел мечтаний клуба девятое место?
Меня шокировало заявление генерального директора бело-голубых Анатолия Харчука после бездарного вылета из плей-офф в первом раунде: дескать, все в порядке, все по плану.
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