«Адмирал» совершил чудо на Востоке. Почему бы «Северстали» не сделать это на Западе?

Перед стартом плей-офф букмекеры на победу красно-синих давали 1,08, а на успех череповчан – 8. То есть за ставку в тысячу рублей вы получили бы восемь тысяч. В «Адмирал» люди, рискующие своими деньгами, тоже мало верили: коэффициент на дальневосточников – 4, на «Салават Юлаев» – 1,25. Вопреки всем прогнозам верх взяли «моряки». Причем в шести матчах и никто не скажет, что им повезло или что-то в этом роде. Закономерная, абсолютно заслуженная виктория!

Спрашивается, откуда все взялось? Ведь в регулярном чемпионате уфимцы на Востоке финишировали вторыми, а дальневосточники – седьмыми. Но главное – команды во Владивостоке два года назад попросту не было! Ноль! Создавали ее после пропуска по финансовым причинам нескольких сезонов чуть ли не в авральном режиме.

Источник фото: ХК «Адмирал»

После окончания серии с юлаевцами главный тренер победителей Леонид Тамбиев выдал секрет прорыва:

- Мы весь сезон уделяем внимание обороне, средней зоне, зоне обороны. Это философия «Адмирала» нынешнего сезона. Я никогда не играл в такой оборонительный хоккей, мне много что пришлось поменять. Это началось с июля, со сборов в Минске. Сборная Финляндии – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала». Коротко скажу. Все разобрано, все цифры подбиты. Сборная Финляндии не просто так взяла олимпийское золото и золото ЧМ. «Адмирал» стремится быть похожим на финнов образца чемпионата мира и Олимпиады. К этому мы стремимся и это вкладывали в команду.

Вот ведь как все просто! Вот как добиться сумасшедшего прогресса с мало кому известными игроками всего-то за сезон! Примерно то же проделал Игорь Ларионов со своим молодняком в «Торпедо», но в принципиально иной манере. В Нижнем Новгороде – возвращение к тотальному, остроатакующему, комбинационному советскому хоккею. Во Владивостоке – ставка на классику Суоми. Благодаря чему северяне действительно в последние годы доминируют на мировой арене, а для сборной России финны вовсе стали непреодолимой преградой.

Источник фото: ХК «Адмирал»

В чем фишка финского стиля? Он бесперебойно и эффективно работает при любом подборе игроков! В сборной они превращаются в роботов – каждый досконально знает маневр свой и партнеров. Идеальная тактическая выучка максимально упрощает функцию тренеров – расставил подопечных по позициям, а дальше они все сами сделают.

Самый яркий тут пример – триумф ноунеймов Ялонена на ЧМ-2019 в Братиславе. У них ведь энхаэловцев вообще не было! Так – пара человек из фарм-клубов. А капитан Анттила ранее даже в новокузнецком «Металлурге» не прижился.

До плей-офф на это вторсырье в Словакии никто внимания не обращал. Но в четвертьфинале финны грохнули шведов с кучей звезд НХЛ (5:4), в полуфинале – российскую дрим тим с Василевским в воротах (1:0), в финале – Канаду (3:1) опять же с уймой громких имен.

«Адмирал» двинулся по проторенному пути. Кто-то знал вратаря Ланкинена до ЧМ-2019? Ну разве что поклонники «Йокерита» и ХИФКа, а также самые заядлые болельщики «Чикаго», из фарм-клуба которого он тогда приехал. Очевидно, если бы не лучший голкипер мира в лице сами знаете кого, этот финн забрал бы все индивидуальные призы. Причем по проценту отраженных бросков он уступил Василевскому самую малость – 94,2% против 94,58%.

Но разве кто-то у нас, кроме Тамбиева, еще верил в 27-летнего динамовского воспитанника Серебрякова? А вратарь, отверженный многими командами КХЛ, возьми и выстрели. Точь-в-точь как Ланкинен четыре года назад! Потому что действует система: голкиперу постоянно помогают полевые игроки – минимизирует выпады соперника с численным перевесом, блокируют броски, чистят пятак. Вот Никита и расцвел.

Источник фото: ХК «Адмирал»

При этом не скажешь, что «Адмирал» играет в глубокий откат, как «Лада» при Петре Воробьева. Нет, при первой возможности нападающие и защитники – по ситуации! – бегут вперед и обязательно завершают атаку броском.

Именно таким образом «моряки» победно завершили оба последних матча с Уфой.

«Северсталь» к решающему поединку с ЦСКА из безнадежного андердога превратилась в уважаемого конкурента. На успех «металлургов» дают уже 20 процентов.

Видно, что в течение серии Андрей Разин кропотливо устраняет слабости подопечных. После первой игры они глухо перекрыли пятак – подправлениями теперь и не пахнет. Подтянули северяне и вбрасывания с бросками в створ. В этих важнейших компонентах москвичи поначалу имели подавляющее преимущество. В последней встрече бойцы Разина вообще ни одной шайбы не пропустили (3:0), попутно добились паритета по броскам – по 26, а на точке вовсе взяли верх – 23 против 21!

Если учесть, что самое слабое место ныне у ЦСКА – пост номер 1, а Самонов – в полном порядке, лично я совершенно не удивлюсь седьмой – с учетом регулярки – в сезоне победе «Северстали» над действующими чемпионами.