ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Жамнов возглавил «Спартак». Он останется совместителем до лета

От нового тренера красно-белых ждут прорыва, как у Ларионова с «Торпедо».
Жамнов возглавил «Спартак». Он останется совместителем до лета
14 марта 2023 15:57
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Главный тренер сборной России 53-летний Алексей Жамнов вернулся к штурвалу «Спартака». В конце мая он сложит полномочия в национальной команде и с головой окунется в клубные проблемы. Пока же контуры новой команды не просматриваются.

Пример Игоря Ларионова заразителен. Боссы «Спартака» решили пойти тем же путем и доверить звездному в прошлом центрфорварду строительство команды, которая в уходящем сезоне разочаровала.

Жамнов не единожды исполнял обязанности главного тренера красно-белых, принимая управление по ходу сезона. Но вдолгую никогда не работал, не обременял себя рутиной предсезонной подготовки со всеми вытекающими. Его конек – грамотный коучинг, работа на лавке.

Источник фото: ХК «Спартак»

Пока о сроке контракта нового старого главного тренера «Спартака» не сообщается. Инсайдеры говорят о двух сезонах. Также в хоккейной тусовке циркулирует слух о возвращении Ильи Ковальчука, начинавшего большую карьеру в красно-белой форме. Правда, в высшей лиге, откуда уехал в НХЛ. А в элитном российском дивизионе (суперлиге и КХЛ) Кови выступал за «Ак Барс», «Химик», СКА, «Авангард» и дважды пил шампанское из Кубка Гагарина.

В каком качестве может вернуться Ковальчук, пока не объявивший о завершении карьеры? Может быть, играющим тренером. Впрочем, это лишь предположение, не лишенное здравого смысла.

Работы у Жамнова в «Спартаке» непочатый край. Красно-белые с треском провалили сезон, дважды поменяв тренера. Обмен лучшего защитника КХЛ Александра Никишина на группу молодых игроков СКА и потенциальных новичков, выступающих за океаном, плюс денежная компенсация, себя не оправдал. Никто из них не выстрелил, включая распиаренных форвардов Никиту Чибрикова и Федора Свечкова.

По сути, Жамнову и его штабу предстоит строить новую команду. В которой из лидеров остался разве что ее капитан Александр Хохлачев, плоть от плоти спартаковской. Способен эпизодически выстреливать опытный Андрей Локтионов и джокер Матвей Заседа. Не могут похвастать стабильностью все еще подающие надежды Илья Талалуев и Максим Цыплаков.

Источник фото: ХК «Спартак»

Резко сбавил обороты 33-летний защитник Дмитрий Вишневский, долго лечившийся, а в конце регулярного чемпионата уступивший капитанскую нашивку Хохлачеву, что, впрочем, не помогло команде зацепиться за зону плей-офф.

Не помогли красно-белым маститые оборонцы с богатым чемпионским опытом Алексей Емелин и Максим Чудинов. На их фоне молодой Егор Савиков смотрелся куда привлекательнее.

Вряд ли может быть доволен собой вратарь-гренадер Алексей Красиков, который своим ранним удалением до конца домашнего матча с «Сочи» испортил команде обедню. Именно это поражение оказалось роковым, именно оно подкосило красно-белых.

Разумеется, возглавивший «Спартак» Жамнов обречен на сравнение с Ларионовым, превратившим «Торпедо» в грозу авторитетов - команду, способную снимать скальпы с куда более богатых соперников. К слову, Профессор с детства болел за красно-белых, а потом мечтал перейти из «Химика» в «Спартак», но оказался в ЦСКА во избежание проблем с попаданием в сборную. Его кумиром был знаменитый чемпион Владимир Шадрин.

источник: «Советский спорт»
Жамнов возглавил «Спартак». Он останется совместителем до лета
Жамнов возглавил «Спартак». Он останется совместителем до лета
От нового тренера красно-белых ждут прорыва, как у Ларионова с «Торпедо».
14.03.2023 15:57
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Адмирал» совершил чудо на Востоке. Почему бы «Северстали» не сделать это на Западе?
«Адмирал» совершил чудо на Востоке. Почему бы «Северстали» не сделать это на Западе?
Во вторник, 14 марта, может состояться самая громкая сенсация в истории КХЛ, если «Северсталь» дожмет ЦСКА. А пока главный сюрприз сезона – проход во второй раунд «Адмирала».
14.03.2023 15:37
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Динамо» опозорилось в год своего 100-летия
«Динамо» опозорилось в год своего 100-летия
Виталий Давыдов прав – провал «обеспечили» тренеры и менеджеры клуба.
14.03.2023 13:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«В провале виноват Кудашов. И не только он». Давыдов оценил работу тренеров и менеджеров «Динамо»
«В провале виноват Кудашов. И не только он». Давыдов оценил работу тренеров и менеджеров «Динамо»
В прошлом году «Динамо» опозорилось, в этом сезоне все еще хуже. Команду окончательно превратили в безнадежного середняка.
13.03.2023 17:53
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Легенды «Динамо» Давыдов, Мальцев, Юрзинов согласны с тем, что предел мечтаний клуба девятое место?
Легенды «Динамо» Давыдов, Мальцев, Юрзинов согласны с тем, что предел мечтаний клуба девятое место?
Меня шокировало заявление генерального директора бело-голубых Анатолия Харчука после бездарного вылета из плей-офф в первом раунде: дескать, все в порядке, все по плану.
13.03.2023 14:25
Хоккей
автор: Виталий Славин
Владислав Кодола: Вели в счете, а потом сразу же пропускали. Этот аспект нас постоянно надламывал
Владислав Кодола: Вели в счете, а потом сразу же пропускали. Этот аспект нас постоянно надламывал
Нападающий московского «Динамо» о поражении в серии плей-офф с «Торпедо» (2-4).
12.03.2023 21:53
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Денис Ян: Все в шоке, но это только начало
Денис Ян: Все в шоке, но это только начало
Автор победной шайбы нижегородского «Торпедо» в шестом матче серии плей-офф с московским «Динамо» (2:1 ОТ) рассказал о своем впечатлении от выхода команды во второй раунд.
12.03.2023 21:17
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Алексей Кудашов: Есть игроки, которые разочаровали
Алексей Кудашов: Есть игроки, которые разочаровали
Главный тренер московского «Динамо» о поражении в серии плей-офф с «Торпедо».
12.03.2023 21:06
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Игорь Ларионов: Нам важно, чтобы недооцененные ребята получили свой шанс
Игорь Ларионов: Нам важно, чтобы недооцененные ребята получили свой шанс
Наставник нижегородского «Торпедо» подвел итог серии плей-офф против московского «Динамо». 
12.03.2023 21:02
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Профессор Ларионов поставил легионерскому «Динамо» мат в четыре хода
Профессор Ларионов поставил легионерскому «Динамо» мат в четыре хода
Детсад Игоря Николаевича не стал тянуть с вердиктом: выиграл три овертайма подряд – 5:4, 4:3, 2:1 и отправил московское «Динамо» на летние каникулы.
12.03.2023 20:16
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика