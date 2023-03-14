Жамнов возглавил «Спартак». Он останется совместителем до лета

Главный тренер сборной России 53-летний Алексей Жамнов вернулся к штурвалу «Спартака». В конце мая он сложит полномочия в национальной команде и с головой окунется в клубные проблемы. Пока же контуры новой команды не просматриваются.

Пример Игоря Ларионова заразителен. Боссы «Спартака» решили пойти тем же путем и доверить звездному в прошлом центрфорварду строительство команды, которая в уходящем сезоне разочаровала.

Жамнов не единожды исполнял обязанности главного тренера красно-белых, принимая управление по ходу сезона. Но вдолгую никогда не работал, не обременял себя рутиной предсезонной подготовки со всеми вытекающими. Его конек – грамотный коучинг, работа на лавке.

Источник фото: ХК «Спартак»

Пока о сроке контракта нового старого главного тренера «Спартака» не сообщается. Инсайдеры говорят о двух сезонах. Также в хоккейной тусовке циркулирует слух о возвращении Ильи Ковальчука, начинавшего большую карьеру в красно-белой форме. Правда, в высшей лиге, откуда уехал в НХЛ. А в элитном российском дивизионе (суперлиге и КХЛ) Кови выступал за «Ак Барс», «Химик», СКА, «Авангард» и дважды пил шампанское из Кубка Гагарина.

В каком качестве может вернуться Ковальчук, пока не объявивший о завершении карьеры? Может быть, играющим тренером. Впрочем, это лишь предположение, не лишенное здравого смысла.

Работы у Жамнова в «Спартаке» непочатый край. Красно-белые с треском провалили сезон, дважды поменяв тренера. Обмен лучшего защитника КХЛ Александра Никишина на группу молодых игроков СКА и потенциальных новичков, выступающих за океаном, плюс денежная компенсация, себя не оправдал. Никто из них не выстрелил, включая распиаренных форвардов Никиту Чибрикова и Федора Свечкова.

По сути, Жамнову и его штабу предстоит строить новую команду. В которой из лидеров остался разве что ее капитан Александр Хохлачев, плоть от плоти спартаковской. Способен эпизодически выстреливать опытный Андрей Локтионов и джокер Матвей Заседа. Не могут похвастать стабильностью все еще подающие надежды Илья Талалуев и Максим Цыплаков.

Источник фото: ХК «Спартак»

Резко сбавил обороты 33-летний защитник Дмитрий Вишневский, долго лечившийся, а в конце регулярного чемпионата уступивший капитанскую нашивку Хохлачеву, что, впрочем, не помогло команде зацепиться за зону плей-офф.

Не помогли красно-белым маститые оборонцы с богатым чемпионским опытом Алексей Емелин и Максим Чудинов. На их фоне молодой Егор Савиков смотрелся куда привлекательнее.

Вряд ли может быть доволен собой вратарь-гренадер Алексей Красиков, который своим ранним удалением до конца домашнего матча с «Сочи» испортил команде обедню. Именно это поражение оказалось роковым, именно оно подкосило красно-белых.

Разумеется, возглавивший «Спартак» Жамнов обречен на сравнение с Ларионовым, превратившим «Торпедо» в грозу авторитетов - команду, способную снимать скальпы с куда более богатых соперников. К слову, Профессор с детства болел за красно-белых, а потом мечтал перейти из «Химика» в «Спартак», но оказался в ЦСКА во избежание проблем с попаданием в сборную. Его кумиром был знаменитый чемпион Владимир Шадрин.