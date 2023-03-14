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Армия Федорова отменила сенсацию. ЦСКА отыграл 0:2 и победил «Северсталь»

Уже в пятницу чемпионы встретятся с «Локомотивом».
Армия Федорова отменила сенсацию. ЦСКА отыграл 0:2 и победил «Северсталь»
14 марта 2023 22:05
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

В истории КХЛ действующий чемпион дважды не брал стартовый барьер в плей-офф. В 2009-м победитель регулярного чемпионата «Салават Юлаев» не справился с занявшим 16-е место «Авангардом» (1-3). Уфимцы собственноклюшечно запустили «ястребов» с Яромиром Ягром в плей-офф и поплатились за честную борьбу. А ведь могли на финише проиграть в Череповце и захлопнуть двери перед омичами, которых возглавлял Игорь Никитин.

В 2014-м участь юлаевцев разделило московское «Динамо», тоже первенствовавшее в регулярке. Бело-голубые уступили 3-4 «Локомотиву», с трудом пробившемуся в плей-офф. Расставание возглавившего сборную Олега Знарка с бело-голубыми вышло со слезами на глазах. Его команда выиграла два первых матча серии и третий, но перевес не удержала.

Если «Салавату» и «Динамо» противостояли опытные кубковые бойцы с сильными составами, то ныне с ЦСКА соперничают юнцы-ноунеймы из Череповца. Правда, быстрые, перед авторитетами шляпы не снимающие. Исключение – вратарь Александр Самонов, обмененный по ходу сезона из СКА. На ЧМ-2021 в Риге он до плей-офф был первым номером (пока из НХЛ не подъехал Сергей Бобровский), назывался лучшим на этапах Евротура.

В «Северстали» Самонов дебютировал весьма скромно и плей-офф начал на лавке. Однако потом превратился в камень преткновения для команды Сергея Фёдорова, выиграв три матча и не пропустив в последнем из них. Впервые со старта сезона армейцы ушли со льда без заброшенных шайб (0:3).

Чемпионов упрекали за игровое высокомерие. Особенно в матче №6. В свое время футбольный тренер-победитель Валерий Газзаев назвал своих подопечных «академиками с тросточками». Академики же с клюшками до последнего момента не принимали «рысей» всерьез. Особенно после их разгрома 9:3 в Череповце в четвертой встрече. Даже победив «Северсталь» 4:3, Федоров признался, что порой не понимал, что делает его команда.

Поначалу не уважали команду из Череповца столичные болельщики. Иначе чем объяснить рекордно низкую посещаемость стартовой игры: на «ЦСКА Арену» пришли 3500 зрителей. Потом болельщики опомнились и до отказа заполняли трибуны.

Оппонент Федорова - Андрей Разин чувствует свою команду. Сетует на кадровые потери, завидуя сопернику, который с конца регулярки играет в неизменном составе. На седьмой матч вернулся один из лидеров атак «рысей» Адам Лишка, пропустивший две предыдущие встречи.

Казалось, со стартового вбрасывания хозяева полетят на ворота Самонова. Но армейцы начали осторожно, проводя острые контратаки. Которые нейтрализовал поймавший кураж голкипер. А голкипер хозяев Адам Рейдеборн дважды подряд капитулировал. Причем первый гол на его совести: шайба от ловушки шведа отскочила на пятачок, где ее поджидал форвард Давид Думбадзе. А второй – забил в большинстве Александр Петунин, сработав клюшкой, словно теннисной ракеткой.

В истории плей-офф КХЛ 0:2 в седьмом матче – приговор. А 1:3 – нет. Часом раньше это доказала «Магнитка», горевшая в третьем периоде «Автомобилисту» с этим же счетом, но вырвавшая победу 4:3 в овертайме.

Армейцам помог быстрый ответный гол палочки-выручалочки Сергея Плотникова. После перерыва Владислав Каменев в позиционной атаке сравнял счет. В этот момент в зоне хозяев лежал и корчился от боли нападающий гостей Егор Морозов, поучивший травму ноги.

Разин негодовал, обеими ногами взобрался на край бортика и буравил взглядом судей, не остановивших игру.

При этом чемпионы вовсе не доминировали. «Рыси» чаше владели шайбой и по полной программе нагружали Рейдеборна.

После второго перерыва Морозов вернулся на лед, а подопечные Федорова вылетели, как гориллы из клетки. И в течение 27 секунд отгрузили две шайбы в ворота Самонова. Сначала бывший защитник «Северстали» Владислав Провольнев щелчком в одно касание от синей линии вывел хозяев вперед, и тут же два Максима – Соркин и Мамин эффектно конвертировали в гол выход «2 в 1».

Разин ответил тайм-аутом. А когда его команда получила большинство «4 на 3», заменил вратаря полевым игроком. Но тщетно.

Интриге не дал умереть… Провольнев, который на пару с ненадежным Рейдеборном помог гостям с третьим голом.

И все-таки назревавшую сенсацию чемпионы отменили. Как и в плей-офф-2022, «Северсталь» не сумела выиграть седьмой матч в Москве. Год назад – у «Динамо», теперь – у ЦСКА.

ТАБЛО

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7) – 5:3 (счет в серии 4-3), «Автомобилист» (4) – «Металлург» (5) – 3:4 ОТ (3-4).

Во втором раунде встретятся:

СКА (1) – «Торпедо (4) 16 марта, 18 (оба – Санкт-Петербург), 20, 22 (оба – Нижний Новгород), 24* (Спб), 26* (НН), 28* (Спб)

ЦСКА (2) – «Локомотив» (3) 17, 19 (оба – Москва), 21, 23 (оба – Ярославль), 25* (Мск), 27* (Яр), 29* (Мск)

«Ак Барс» (1) – «Адмирал» (7) 16, 18 (оба – Казань), 20, 22 (оба – Владивосток), 24* (Кзн), 26* (Влд), 28* (Кзн)

«Авангард» (3) – «Металлург» (5) 17, 19 (оба – Омск), 21, 23 (оба – Магнитогорск), 25* (Ом), 27* (Мг), 29* (Ом)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
Армия Федорова отменила сенсацию. ЦСКА отыграл 0:2 и победил «Северсталь»
Армия Федорова отменила сенсацию. ЦСКА отыграл 0:2 и победил «Северсталь»
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