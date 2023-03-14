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Андрей Разин: Стоять на бортике? Ощущения непередаваемые!

Главный тренер череповецкой «Северстали» о поражении в седьмом матче серии плей-офф против московского ЦСКА (3:5).
Андрей Разин: Стоять на бортике? Ощущения непередаваемые!
14 марта 2023 22:54
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Северсталь»

«Считаю, что получилась хорошая серия, — говорит Андрей Разин, — Конечно, в нас никто не верил, и в принципе мы и проиграли. Но все все видели. Думаю, что больше вы не будете писать, что ЦСКА не настроился или еще что-то. Мы доказали, что те игры, которые мы выиграли, их выигрывали мы, а не проигрывал ЦСКА.

Жалко третий год подряд уходить на первой стадии, второй год подряд – в седьмом матче.

Играли с хорошей командой. Я желаю ЦСКА повторить тот успех, потому что будет приятно, если мы с ними бились до конца, а они потом всех порвут в клочья. Им удачи. И до встречи в новом году».

— Как получилось навязать ЦСКА такую борьбу?

У нас хорошо работало большинство, ловили соперников на контратаках. Такие мелочи решали. По три шайбы за матч забивали — это хороший результат.

— Прокомментируйте второй гол ЦСКА, когда лежал Морозов, не комментируя действий судей?

А как их не комментировать? Там только этот момент что ли? Вопросов много по другим моментам. А этот момент… Это просто смешно. Хотя, что тут смешного. Я в Ижевске работал, когда многие судьи из ВХЛ переходили, и у нас человек в одной серии на нашем пятаке лежал в кровище, ему ахилл порезало. И нормально. Зато потом, когда соперник валялся в такой же ситуации, свистка не было. Сейчас что комментировать? У нас Рожков владел шайбой. Когда судьи поднимают руку на удаление, и идет касание шайбы… С моей глазной камеры было видно, что наш игрок владел шайбой. Почему они свистнули, наверное, будут объяснять Анисимову, если он их спросит.

— Вы сегодня встали на бортик, как Валерий Брагин…

Я вам только что рассказывал про Высшую лигу, и я был первым, кто стоял на бортике, поэтому мне не в первой. Шикарно стоять. Ощущения непередаваемые.

— Вы останетесь в «Северстали»?

Будет пресс-конференция, которая обычно идет дня через два. Сейчас я не хочу отвечать на этот вопрос. С топ-клубами я еще не работал. Когда я работал в «Автомобилисте», он не был топ-клубом. Считаю, что после того, как мы провели там хороший сезон, олигархи обратили внимание на команду. Надеюсь, что и здесь в Череповце олигархи обратят внимание на команду, и она станет топ-клубом. А останусь я или нет – второй вопрос. Решение есть.

— У команды появляется кубковый опыт?

— В прошлом году у нас были люди постарше. Хохлов, Няттинен, Кодола… Сегодня Гераськин, Иванцов, Гуслистов. Ребятам на пользу пойдет эта серия. Жалко, что проиграли.

— Если бы вы сейчас имели такую команду как ЦСКА, какие бы задачи поставили?

Если бы у бабушки были бы яйца, она была бы дедушкой.

источник: «Советский спорт»
Андрей Разин: Стоять на бортике? Ощущения непередаваемые!
Андрей Разин: Стоять на бортике? Ощущения непередаваемые!
Главный тренер череповецкой «Северстали» о поражении в седьмом матче серии плей-офф против московского ЦСКА (3:5).
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