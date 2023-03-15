Сергей Федоров: ЦСКА отскочил? Небольшое напряжение испытали

«Неудачное начало, — говорит Сергей Федоров, — хотя сложно винить кого-то одного, двоих или троих. Просто не сложилось. Перед нашим вратарем играет пятеро наших игроков, и мы все равно пропускаем. Над этим надо подумать и поработать.

Рад за ребят, что перегруппировались, хотя и второй период складывался сложно для нас. Но нашли возможность сравнять счет. Третий период, вы видели начало, контролировали шайбу и не давали сопернику смениться, немного помяли, уставший был соперник в этих сменах, и два быстрых гола помогли приобрести уверенность и положительные эмоции.

В остальном ребят с победой. Молодцы. В очередной раз нашли ключи к воротам соперника».

— Не хотите взять на вооружение методы игры «Авангарда» под руководством Хартли, когда он обыграл Никитина, в предстоящей серии с ярославцами?

— Тогда я был генменеджером и видео игру немного иначе. Но это хорошая идея, спасибо.

— Что говорили парням, уступая 0:2?

— На лавке много не скажешь, концентрировался на своих действиях — кого выпустить, кого выпускает соперник. Стараешься выпустить правильных ребят. Два года череповчан — хорошие голы, хоккейные. Нас пять стоит перед вратарем и никто не смог помешать забить им. Сыграли некомандно. Тут думаешь о том, какой будет твой следующий шаг, собираешь все воедино.

— За серию пропущено 22 шайбы. Это много…

— С этим сложно что-то сделать в короткой время. Градус плей-офф выше, чем регулярный чемпионат. Соперник один и тот же. Оборона хорошо справлялась в регулярке. В плей-офф все иначе. Мы не будет зиждиться на результатах этой серии.

Напомним ребятам фундаментальные вещи.

— «Северсталь» — неудобный соперник?

— Неудобных соперников не бывает. Против агрессивной, талантливой, резкой и организованной команды ты играешь такими же пятью принципами. У «Северстали» эти принципы были всегда в серии, а наша команды была на шаг сзади. Это одна из страниц, которую мы должны подчистить. Чтобы в следующем раунде этого не было. Когда эмоции под контролем, мы можем солидно играть. Но нужно не доводить до такого.

— В соцсетях пишут, что ЦСКА отскочил…

— Можно сказать, что начало было не за нами. Но ведя 4:2 — отскочило? Не вяжется. На тоненького в концовке из-за ненужного третьего гола. Небольшое напряжение мы испытали.

— В прошлом плей-офф ЦСКА иногда мог включать пятую скорость и камбэчить. Сейчас она есть?

— У нас есть седьмая скорость.