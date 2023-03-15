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Многие специалисты отдают предпочтение «Торпедо». Букмекеры упорно ставят на СКА

Удивительная картина наблюдается. После красивой виктории Профессора над московским «Динамо», казалось бы, он не все, но многое доказал. Тем не менее СКА в западном полуфинале считают явным фаворитом.
Многие специалисты отдают предпочтение «Торпедо». Букмекеры упорно ставят на СКА
15 марта 2023 19:01
автор: Виталий Славин

Честно, я не поверил, когда сегодня утром услышал, что на проход Нижнего в следующий круг дают 4,90, а на СКА – 1,18! Но днем зашел на сайт другой беттинг компании: там коэффициенты еще круче – 1,17 при общей победе армейцев, 5,04 при успехе «Торпедо». То есть поставите тысячу рублей и угадаете – получите пять тысяч! Даже за «Адмирал» в серии с «Салаватом Юлаевым» давали меньше – 4,00.

Мне трудно понять, откуда такое неверие в волжскую Красную машину. Неужели «Динамо», уступившее в трех овертаймах подряд, в том числе в решающей шестой игре, настолько слабое и никчемное? Тем более что шансы бело-голубых теми же букмекерами изначально котировались выше, чем у «Торпедо». В общем, для меня все это пока большая загадка.

Взять стартовую серию СКА с минским «Динамо». Только благодаря тотальному развалу в «Спартаке» белорусы проникли в плей-офф. Всерьез их никто не рассматривал. Легкая прогулка Питера подразумевалась само собой. Правда, эту пару с линии ставок не сняли, но на проход команды Романа Ротенберга давали жалкие 1,03?!

И что мы увидели? СКА уступил дома в матче открытия – 4:6 и во второй встрече на выезде – 2:4. Причем в обоих случаях абсолютно по делу. В Минске, к примеру, победитель регулярного сезона на 59-й минуте горел – 1:4! Да, в итоге петербуржцы динамовцев дожали - 6:3 и 4:2. Но почти до самой финальной сирены интрига сохранялась. При счете 3:4 и 2:3 «зубры» под занавес снимали голкипера и пропускали последние шайбы уже в пустые ворота.

Словом, сколь-нибудь ощутимого превосходства – тем более подавляющего! – первой команды регулярки над 18-й я не заметил. А ведь «Торпедо» в гладком турнире финишировало на пятом месте! Возможно, кое-кого смущают результаты очных ставок соперников в минувшем чемпионате – 3:0, 6:2 (дважды) в пользу СКА при одном поражении армейцев по буллитам в четвертом матче 30 января – 1:2. Но запоминается последнее!

А последнее у «Торпедо», помимо этой виктории в личной встрече, три подряд выигранных овертайма у «Динамо». И никто не скажет, что автозаводцам повезло, что это банальные случайности. По примеру двух победных овертаймов «Магнитки» - за исключением третьего! – в стыке с «Автомобилистом», где все решили нелепые рикошеты.

Кто спорит, на бумаге СКА гораздо круче. Тут и лучший бомбардир чемпионата Яшкин – 62 (40+22) очка, Дмитрий и первый снайпер турнира, а Никишин побил все рекорды КХЛ для российских защитников – 55 (11+44). Александр к тому же первый ассистент лиги среди всех игроков! Если посмотреть список самых полезных, то в топ-5 по плюс-минусу вообще сплошь невские армейцы – от защитника Педана до нападающего Воробьева. Ну и как в этом ряду не упомянуть нашего спасителя на Олимпиаде-2018 Никиту Гусева!

Да, большинство торпедовцев до этого сезона никто не знал. Да и сейчас посторонний болельщик вряд ли назовет хотя бы семь - восемь школяров Профессора. Ну и что с того? У Игоря Ларионова играет прежде всего команда, где угроза исходит от любого из четырех звеньев. С другой стороны, таких ярких форвардов, как Коваленко, Гончарук, Фирстов, Ян, теперь знает вся страна. Вернулся в состав в заключительной встрече с «Динамо» лучший бомбардир Кручинин. Защитник Конюшков претендует на приз лучшему новичку сезона. В полном порядке вратарь Кульбаков.

Однако главная звезда «Торпедо», конечно, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Игорь Николаевич, как мне показалось, даже обиделся, когда на днях его спросили о задаче-максимум – разумеется, Кубок Гагарина! О чем он и сказал команде на первой же летней тренировке.

Но и у безоговорочного триумфатора регулярного чемпионата иной цели, кроме как стать чемпионом, не может быть по определению. А значит, нас ждет грандиозное соревнование двух молодых амбициозных коллективов, которые ищут счастья исключительно в атаке. И что удивительно: большинство специалистов ставят на «Торпедо».

Расписание серии СКА – «Торпедо» (до четырех побед)

16 (19:30 мск), 18 (17:00) марта – матчи в Санкт-Петербурге; 20 (19:30), 22 (19:30) марта – матчи в Нижнем Новгороде.

Если потребуется: 24 (19:30), 28 (19:30) марта – матчи в Санкт-Петербурге; 26 (17:00) марта – матч в Нижнем Новгороде.

источник: «Советский спорт»
Многие специалисты отдают предпочтение «Торпедо». Букмекеры упорно ставят на СКА
Многие специалисты отдают предпочтение «Торпедо». Букмекеры упорно ставят на СКА
Удивительная картина наблюдается. После красивой виктории Профессора над московским «Динамо», казалось бы, он не все, но многое доказал. Тем не менее СКА в западном полуфинале считают явным фаворитом.
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