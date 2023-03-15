Многие специалисты отдают предпочтение «Торпедо». Букмекеры упорно ставят на СКА

Честно, я не поверил, когда сегодня утром услышал, что на проход Нижнего в следующий круг дают 4,90, а на СКА – 1,18! Но днем зашел на сайт другой беттинг компании: там коэффициенты еще круче – 1,17 при общей победе армейцев, 5,04 при успехе «Торпедо». То есть поставите тысячу рублей и угадаете – получите пять тысяч! Даже за «Адмирал» в серии с «Салаватом Юлаевым» давали меньше – 4,00.

Мне трудно понять, откуда такое неверие в волжскую Красную машину. Неужели «Динамо», уступившее в трех овертаймах подряд, в том числе в решающей шестой игре, настолько слабое и никчемное? Тем более что шансы бело-голубых теми же букмекерами изначально котировались выше, чем у «Торпедо». В общем, для меня все это пока большая загадка.

Взять стартовую серию СКА с минским «Динамо». Только благодаря тотальному развалу в «Спартаке» белорусы проникли в плей-офф. Всерьез их никто не рассматривал. Легкая прогулка Питера подразумевалась само собой. Правда, эту пару с линии ставок не сняли, но на проход команды Романа Ротенберга давали жалкие 1,03?!

И что мы увидели? СКА уступил дома в матче открытия – 4:6 и во второй встрече на выезде – 2:4. Причем в обоих случаях абсолютно по делу. В Минске, к примеру, победитель регулярного сезона на 59-й минуте горел – 1:4! Да, в итоге петербуржцы динамовцев дожали - 6:3 и 4:2. Но почти до самой финальной сирены интрига сохранялась. При счете 3:4 и 2:3 «зубры» под занавес снимали голкипера и пропускали последние шайбы уже в пустые ворота.

Словом, сколь-нибудь ощутимого превосходства – тем более подавляющего! – первой команды регулярки над 18-й я не заметил. А ведь «Торпедо» в гладком турнире финишировало на пятом месте! Возможно, кое-кого смущают результаты очных ставок соперников в минувшем чемпионате – 3:0, 6:2 (дважды) в пользу СКА при одном поражении армейцев по буллитам в четвертом матче 30 января – 1:2. Но запоминается последнее!

А последнее у «Торпедо», помимо этой виктории в личной встрече, три подряд выигранных овертайма у «Динамо». И никто не скажет, что автозаводцам повезло, что это банальные случайности. По примеру двух победных овертаймов «Магнитки» - за исключением третьего! – в стыке с «Автомобилистом», где все решили нелепые рикошеты.

Кто спорит, на бумаге СКА гораздо круче. Тут и лучший бомбардир чемпионата Яшкин – 62 (40+22) очка, Дмитрий и первый снайпер турнира, а Никишин побил все рекорды КХЛ для российских защитников – 55 (11+44). Александр к тому же первый ассистент лиги среди всех игроков! Если посмотреть список самых полезных, то в топ-5 по плюс-минусу вообще сплошь невские армейцы – от защитника Педана до нападающего Воробьева. Ну и как в этом ряду не упомянуть нашего спасителя на Олимпиаде-2018 Никиту Гусева!

Да, большинство торпедовцев до этого сезона никто не знал. Да и сейчас посторонний болельщик вряд ли назовет хотя бы семь - восемь школяров Профессора. Ну и что с того? У Игоря Ларионова играет прежде всего команда, где угроза исходит от любого из четырех звеньев. С другой стороны, таких ярких форвардов, как Коваленко, Гончарук, Фирстов, Ян, теперь знает вся страна. Вернулся в состав в заключительной встрече с «Динамо» лучший бомбардир Кручинин. Защитник Конюшков претендует на приз лучшему новичку сезона. В полном порядке вратарь Кульбаков.

Однако главная звезда «Торпедо», конечно, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Игорь Николаевич, как мне показалось, даже обиделся, когда на днях его спросили о задаче-максимум – разумеется, Кубок Гагарина! О чем он и сказал команде на первой же летней тренировке.

Но и у безоговорочного триумфатора регулярного чемпионата иной цели, кроме как стать чемпионом, не может быть по определению. А значит, нас ждет грандиозное соревнование двух молодых амбициозных коллективов, которые ищут счастья исключительно в атаке. И что удивительно: большинство специалистов ставят на «Торпедо».

Расписание серии СКА – «Торпедо» (до четырех побед)

16 (19:30 мск), 18 (17:00) марта – матчи в Санкт-Петербурге; 20 (19:30), 22 (19:30) марта – матчи в Нижнем Новгороде.

Если потребуется: 24 (19:30), 28 (19:30) марта – матчи в Санкт-Петербурге; 26 (17:00) марта – матч в Нижнем Новгороде.