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Ушла эпоха? Как Андрей Разин построил в Череповце команду, готовую биться с грандами

Один из самых харизматичных тренеров покидает «Северсталь».
Ушла эпоха? Как Андрей Разин построил в Череповце команду, готовую биться с грандами
16 марта 2023 17:50
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Северсталь»

Мы говорим «Северсталь», подразумеваем Андрей Разин. Говорим Андрей Разин, подразумеваем «Северсталь».

Даже как-то странно, что этого больше не будет. Разин покинул череповецкий клуб и сделал это очень вовремя. Уйти вовремя — тоже искусство. Он провел у руля вологодской команды почти пять лет и решил, что пришел момент расстаться. Можно много говорить о том, что семейный фактор сыграл определяющую роль, что кто-то там не хочет жить в Череповце. Но еще не стоит забывать, что Разин — спортсмен и лидер. Люди с таким характером всегда хотят большего, даже если они это хорошо маскируют.

СЕЗОН-2018/2019

Андрей Разин пришел в «Северсталь» в ноябре 2018-го. Тогда команда под руководством Александра Гулявцева судорожно болталась в конце турнирной таблицы, попав в яму. Поражения, невнятная игра, транжирство очков — все это буквально стирало точечные достижения прошлого сезона с выходом в плей-офф и большой маркетинговой программой, направленной на усиление узнаваемости клуба и привлечения болельщиков на трибуны. Опять зашептались о том, что желто-черным не место в КХЛ.

И тут на посту главного тренера Гулявцева сменяет Разин. Разговоры поутихли? Куда там! Кто только не голосил, что «Северсталь» готовится к ВХЛ. А волна «зачистки», которую провел Андрей Владимирович, оставивший в команде преимущественно молодежь, только усилила повсеместные стенания. А что случилось потом? А потом рыси одержали 15 побед до конца сезона, влюбили в свой атакующий хоккей, но для попадания в заветную восьмерку не хватило очков. Разин сделал то, что боялся сделать Гулявцев — он поставил на молодость, горящие глаза и огромное желание. В клубе, где от тебя ждут результата здесь и сейчас — это риск. Но кто не рискует, то не пьет шампанское.

СЕЗОН-2019/2020

Первый полноценный сезон Разина в «Северстали» — сезон построения нового коллектива. Именно тогда за рысями стало закрепляться звание дерзкой и неуступчивой команды. Они громили «Авангард» в Балашихе, три раза обыгрывали московское «Динамо», отняли 4 очка у Олега Знарка и «прошили» в овертайме, тогда еще армейца, Илью Сорокина. Они жутко теряли очки в играх с равными соперниками, но поднимались и шли дальше. До зоны плей-офф череповчанам не хватило 5 очков при трехочковой системе. Это было достойно.

Не обошлось тогда и без подковерных игр. Сразу после завершения сезона в общий доступ попало письмо якобы от хоккеистов «Северстали», которые заявляли, что играть под руководством Разина больше не могут и требуют уважения. Тут же вновь всплыла и история с Лапенковым, который покинул клуб, осыпая тренера ругательствами. Однако, все оказалось бутафорией, реальной игрой руководства, менеджмента и других заинтересованных лиц. Но не игроков. За те пять лет, что Разин был в «Северстали» из клуба уходили, продавались хоккеисты. Многие загадочно улыбались или кивали головой на вопросы о непростом характере их экс-наставника, но ни один не отрицал, что именно под руководством Андрея Владимировича проводил достойные сезоны.

СЕЗОН-2020/2021

Следующий сезон команда Разина провела весьма неплохо. Череповчане с шестого места зашли в плей-офф с высоко поднятой головой. Там они встретились с московским «Динамо». На тот момент главными звездами бело-голубых были череповецкие воспитанники Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. И таким мастерам рыси не дали свободно вздохнуть. Матчи были, как говорится, «от ножа». Команды по разу обыграли друг друга со счетом 5:2, в остальном же перевес был в одну шайбу. В Череповце даже сыграли овертайм. Рыси уступили, растянув серию на пять матчей. И это по счету на табло, но игре — могло бы быть и все семь. После завершения сезона Разин отметил, у его команды были все шансы, но не хватило веры в себя.

СЕЗОН 2021/2022

Еще Разин обещал вернуться. И в сезоне 2021/22 «Северсталь» вновь была в плей-офф, вновь против «Динамо». Команды сыграли семь матчей. Рыси проиграли последнюю встречу со счетом 2:1.

Клуб из маленького промышленного городка заставил уважать себя и обрел почитателей даже среди болельщиков других команд.

СЕЗОН-2022/2023

В этом году рыси только упрочили свои позиции. Тяжелый календарь они прошли не без спадов ( а у кого их не было?), но все же без глубоких ям, длительных серий поражений у желто-черных не было. Вход в плей-офф с седьмого места, и сразу битва с действующим чемпионом. Ну кто верил, что «Северсталь» сыграет в этой серии 7 матчей? Пожалуй, Разин. Потому он до последнего пытался спасать игру, даже при внушительном перевесе соперника в счете. Да, ЦСКА прошел во второй раунд. Но то, что чемпион еле ноги унес, написали все.

Кто-то скажет, что три раза Разин не смог выйти во второй раунд. Но биться на равных с топ-клубами в плей-офф, задавать такую трепку, имея в распоряжении ограниченный бюджет — это, безусловно, достижение. Тренер-генменеджер в одном лице, он собрал крутой коллектив, который способен биться, даже когда теряет по хоккеисту за игру.

Сегодня Андрей Разин официально объявил о своём уходе: «Считаю, что я на данном этапе исчерпал себя в «Северстали». Пять сезонов — это большой срок. Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову. Это человек, который меня охранял, защищал, скажем так. Все достижения, которые есть у клуба, у меня, у тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали — его большая заслуга.

Я ухожу. Куда? Пока не знаю. Переговоров еще не вел. Сегодня всего лишь второй день после нашего вылета. Пока мы не закончим сезон, ни с кем общаться не буду — так и говорил агентам».

Вовремя. Ни рано, ни поздно. Как надо. Под аплодисменты журналистов, с благодарностью от болельщиков.

Наверняка, есть клубы, готовые предложить работу одному из самых харизматичных тренеров КХЛ. Коллеги «сватают» Разина в минское «Динамо». В принципе, было бы интересно посмотреть на то, как Андрей Владимирович смотрелся бы в топ-клубе… Хотя тут есть «но» — провалов не прощают, широко развязывать руки не собираются. В общем, время покажет, какую банду удастся сколотить Разину в этот раз. Перемены нужны, перемены — двигатель прогресса.

источник: «Советский спорт»
Ушла эпоха? Как Андрей Разин построил в Череповце команду, готовую биться с грандами
Ушла эпоха? Как Андрей Разин построил в Череповце команду, готовую биться с грандами
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