«Адмиралу» все понравилось. Кроме удалений и поражения

Разве можно победить записного фаворита, нахватав в первом периоде 10 минут штрафа, дважды оставаясь втроем против пятерки соперников? Именно так начал матч «Адмирал» в Казани против нашпигованного звездами разного калибра «Ак Барса».

Команда Зинэтулы Билялетдинова беспощадно наказала «моряков» двумя голами в большинстве «5 на 3». Тут даже Никита Серебряков по прозвищу Серебро, названный лигой лучшим вратарем первого раунда плей-офф, выручить не в состоянии. Хотя он тащил и тащил. Вспомнив, что в юношах котировался не ниже своих ровесников Игоря Шестеркина, Ильи Сорокина, Ивана Бочарова, добившихся признания.

Счет открыл неутомимый Александр Радулов. С помощью двух рикошетов: шайба после броска Станислава Галиева из офиса Овечкина угодила в клюшку защитника Валерия Орехова, отскочила в ногу «барсу» и залетела в ворота.

А потом уже сам Галиев бросил в одно касание не хуже своего бывшего знаменитого одноклубника по «Вашингтону». Шайба пулей вылетела в поле, судья развел руки, не заметив гола. А хозяева бросились поздравлять друг друга.

Гости не отсиживались в болотных камышах, но в первой 20-минутке им элементарно не хватило времени на атаки. И все-таки могли огорчить вратаря Тимура Билялова форварды Николай Чебыкин, в слаломном проходе оставивший за спиной защитника Журавлева, а также Артем Гареев, оказавшийся перед воротами после потери того же Журавлева. Голкипер был безупречен.

В перерыве никто и подумать не мог, что во втором периоде на льду «Татнефть Арены» произойдет смена декораций. Наказание за удаление «барса» Кирилла Панюкова последовало через 13 секунд: отличился капитан гостей чешский защитник Либор Шулак, участие которого в матче было под вопросом. А на экваторе 20-минутки осмелевшие «моряки» сравняли счет. Благодаря настойчивости на пятачке латвийского форварда Николая Елисеева и поразительному гостеприимству защитника Дмитрия Юдина, даже не поднявшего клюшку соперника.

За подобные вольности приверженец строгой игровой дисциплины Билялетдинов может сделать оргвыводы. Отправить в золотой запас, как опытных защитников Василия Токранова и олимпионика Динара Хафизуллина.

В третьем периоде окрыленный «Адмирал» искал счастье в казанской зоне. И если бы судьи Виктор Гашилов, Антон Гофман и их два ассистенты в восемь глаз увидели чистейший удар в голову форварду Даниилу Гутику защитником-костоломом Кириллом Адамчуком. Причем не где-то в углу площадки или у борта, а на чистом льду, гости вполне могли дожать опешивших «барсов». Фол вряд ли тянул на большой штраф, но и две минуты в такой ситуации – серьезное подспорье.

И буквально через несколько секунд рефери повелся на падение у борта казанского ветерана Артема Лукоянова, которого слегка придержал Артем Гареев, и выписал «моряку» удаление. К неудовольствию наставника «моряков» Леонида Тамбиева, на руках показавшего, как соперник «нырнул».

Теперь розыгрыш лишнего у казанских «большевиков» не клеился, в таких случаях на помощь приходит простота: бросок от синей линии вкупе с экраном для вратаря. Защитник Никита Лямкин и Дмитрий Воронков так и поступили. Первый пальнул от синей линии, а пекинский вице-чемпион косая сажень в плечах встал перед Серебряковым. Шайба просочилась сквозь его амуницию в сетку.

Гости сподобились на финальный штурм, заставив Билялова показать все, на что он способен. «Ак Барс» сохранил победу.

- Нам все понравилось. Кроме удалений, - подвел черту первому матчу главный тренер «Адмирала» Тамбиев.

СТАТИСТИКА

«Ак Барс» (Казань) – «Адмирал» (Владивосток) - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Голы: Радулов, Галиев, Лямкин – Шулак, Елисеев

Счет в серии: 1-0 (18 марта, 20, 22, 24*, 26*, 28*)

* Если потребуется.