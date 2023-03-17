Мучения сонного царства пресек герой Игр-2022! Но забил Грицюк не в серии буллитов, а в овертайме

После 60 минут игры в Омске на табло горели те же две единички, что вчера в Санкт-Петербурге. Но какие же разные сюжеты - Марианская впадина и Джомолунгма!

СКА – «Торпедо». Две самые атакующие, самые передовые команды КХЛ. Все атаки только прямо на ворота. Не получается зайти в чужую зону с ходу, организованный откат назад и новая попытка. А сколько голевых моментов создали волжане только в начале второй трети, воспользовавшись фактором дальней лавки! В итоге наработали на буллит, вынудив сфолить нашего топ-защитника Никишова. Увы для Кручинина – нереализованный.

Стоило же автозаводцам допустить первую невынужденную ошибку в тылу, как олимпийский чемпион Прохоркин тут же открыл счет. Под занавес основного времени уже гости поймали на просчете армейцев, увлекшихся атакой: Фирстов восстановил равновесие. Ну и овертайм. Фирстову в большинстве лакросс не позволил забить вратарь Николаев – отбил шайбу головой! В следующем эпизоде Яшкин выиграл вбрасывание в зоне «Торпедо» и мгновенно вонзил шайбу в ворота Кульбакова. Это был первый – и победный! – бросок СКА в овертайме.

Фантастический сюжет! У одной команды – куча отменных шансов, но она проигрывает. Потому что вторая – более опытная! - не прощает малейшей недоработки оппонентов.

Что мы увидели сегодня в Омске? Пусть на меня не серчают поклонники «Авангарда» и «Металлурга», но при обилии маститых игроков, в том числе олимпийских чемпионов Пхенчхана и вице-чемпионов Пекина, лично я словно в прошлый век перенесся. Настолько скучный и осторожный, беззубый и примитивный хоккей пришлось наблюдать все 60 минут основного времени.

Большинство «Магнитки» - это что-то невероятное! В исполнении топ-команды подобное не видел никогда! Вице-чемпионы КХЛ-2022 в чужую зону войти не могут – какие, к лешему, комбинации, щелчки в касание, переводы с фланга на фланг, реальные угрозы?

При этом единственную шайбу уральцы забросили во втором периоде, реализовав численное преимущество. Потому что перестали мудрить. Кое-как заползли в зону Демченко, габаритный Чибисов перекрыл вратарю видимость, а Кошелев с кистей не промахнулся.

Впрочем, к бесконечно муторному и анахроничному «Металлургу» мы привыкли еще по ходу минувшей регулярки. В первом круге плей-офф «сталевары» соревновались с «Автомобилистом» не в том, кто лучше в хоккей играет, а в том кто меньше допустит вопиющих промахов, а также кому больше повезет.

Но вот почему столь пассивно начал восточный полуфинал «Авангард», для меня загадка! У «ястребов» в предыдущей серии с «Сибирью» вообще никаких проблем не возникло. Общая виктория 4-1 за явным преимуществом. Два мощных ударных звена во главе с Ткачевым и Грицюком. Две крепкие нижние тройки, готовые затерроризировать кого-угодно. Сплоченная линия обороны с явными лидерами в лице капитана сибиряков Шарипзянова и двукратного обладателя Кубка Гагарина Береглазова. Надежный вратарь – Демченко. Казалось бы, все козыри в руках «Авангарда» - и такой лютый фальстарт!

К счастью, в овертайме все вдруг перевернулось с головы на ноги. Видимо, в третьем перерыве Михаил Кравец как следует вправил мозги своим заторможенным соням. Омичи, как ошпаренные, сразу кинулись вперед, пользуясь благами ближней к чужим воротам лавки. В первой же смене Буше влепил в штангу. Спустя восемь минут та же правая стойка «Металлург» уже не спасла. После щелчка Пайгина на отскок ястребом ринулся герой полуфинала Олимпиады-2022 и вонзил шайбу в сетку. Доработал момент, как Яшкин накануне. Браво, Арсений Грицюк!

Вывод: получается, уважаемые участники восточного финала, вы все-таки можете играть в современный агрессивный хоккей! Спрашивается, какого черта вы 60 минут издевались над болельщиками допотопным примитивным окопным хоккеем?