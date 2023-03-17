«Проиграли в мелочах. Но это не мелочи»: что говорили участники матча ЦСКА — «Локомотив»

Первый матч второго раунда серии плей-офф между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» завершился победой армейцев со счётом 2:0. После игры наставники команд подвели итог стартового противостояния.

МЕЛОЧИ РЕШАЮТ

Главный тренер «Локомотива», Игорь Никитин рассказал о причинах поражения железнодорожников:

«Проиграли, можно сказать, в мелочах, но это не мелочи. Мы расслабились буквально на пять секунд, и этого было достаточно, чтобы ЦСКА реализовал свой шанс. Серия только началась, всё продолжается. Думаю, что парни понимают, что нужно делать. Готовимся дальше.

Перебросали соперника в три раза, но всё дело в психологии? Когда забивают, говорят, что это мастерство. Когда не забивают, что психология. Сегодня была психология.

Не смогли сыграть в давление все 60 минут? У нас не было плана играть в давление все 60 минут. Против ЦСКА это нереально. По ситуации. Классная команда у ЦСКА, и они перехватывали инициативу. Не скажу, что мы провалили третий период, но эти нюансы дали сопернику ту энергию, которую они хотели забрать всю игру. Поэтому здесь надо скорректировать.

В первом матче с «Витязем» тоже ничего не забили? Нет, ну с «Витязем» была совсем плохая игра. Сегодня мы играли лучше, но мы играли против другого соперника, и этого было недостаточно.

У нас мало импровизации и наш стиль всегда одинаков? Мы такие, какие мы есть, и мы этого не стесняемся. В прошлом году быстро вылетели от ЦСКА? Мы хотим выиграть эту серию, вот и всё».

СУХОЙ СЧЁТ

Наставник ЦСКА, Сергей Фёдоров поздравил свою команду с победой и отметил работу соперника: «Наших ребят и болельщиков с победой. Прекрасная атмосфера. Какая-то часть игры была за «Локомотивом», у них было хорошее давление и движение шайбы. Парни — молодцы, потерпели, выдержали, сыграли на своих местах. Была пара моментов не в нашу сторону, тем не менее использовали свои моменты, когда их надо было использовать. Сыграли друг на друга. Вовремя вывели шайбу, и получилось лучше, чем мы ожидали.

Ноль бросков в створ ворот за 15 минут? Отличная работа «Локомотива». Не знал этого во время периода, но понимал, что на стороне соперника присутствует определённое преимущество. Тем не менее, как я уже сказал, концентрация и внимание, и начало игры — это то, о чём мы говорили — мы чуть-чуть улучшили. Поэтому первая игра и те моменты, которые соперник нам предоставил, — мы сумели на них правильно среагировать. Держались своего плана на игру, а ребята были заряжены и понимали, какое давление может оказать столь мобильный соперник.

За счёт чего удалось сыграть «на ноль»? Тут много не добавишь к вышесказанному. Ребята поняли предыдущий опыт серии и в обороне ещё раз прокатали несколько вещей в ходе тренировочного процесса, хотя он и был суперкоротким. Тем не менее для них это была комфортная зона. И сыграть даже при инициативе соперника так, как мы сыграли в первом периоде и чуть-чуть во втором периоде, — на своих местах, по шайбе, на линии броска — я думаю, что в этом и кроется результат, который сложился в конце матча.

Рейдеборн сыграл как Третьяк? Уверенность мы уже почувствовали, потому что он, как вы и сказали, сыграл как Третьяк. Что будет дальше — загадывать сложно. Мы помогли Адаму в каких-то ситуациях почувствовать себя на месте и закрыть определённый угол бросков от нашего соперника. Это вселило уверенность не только в наши действия. Мы всегда знали, что Адам это может делать. Как я уже сказал, вратарь — это ключевая фигура, последний на красной линии, но перед ним играет пять игроков, и на это мы работали весь сезон и настраивали ребят. Сегодня мы чуть почётче сыграли. Соперник давил, инициатива была у них, но мы понимали, как нужно действовать без шайбы. И тут мы говорим об обороне».