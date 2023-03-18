Обещали развивать молодежь, а подписали тьму забугорной серости за сотни миллионов – и провалились

Читаю заметки в СМИ и не устаю поражаться: оказывается, бело-голубые, заняв итоговое девятое место, задачу на сезон – вы не поверите! - выполнили?! А значит, всю верхушку «Динамо», пролетевшего в одну калитку детскому саду Ларионова, следует оставить и срочно продлить с ними контракты.

Моему возмущению нет предела! «Динамо» для «Советского спорта» - не пустое слово. С прославленным клубом мы близко подружились в конце 90-х годов, всячески поддерживали друг друга, вместе вытаскивали из ямы безденежья и забытья отечественный хоккей. Наша газета тогда только поднималась из пепла, а бело-голубые держались на плаву благодаря всеобъемлющему патронату вице-мэра Москвы Валерия Шанцева.

Руководители «Динамо» часто заглядывали к нам в редакцию, когда мы еще располагались в Спасоглинищевском переулке. Помогали проводить конкурсы для читателей. Так, привезли нам 20 клюшек с автографами Билялетдинова, Афиногенова, Харитонова. Президент ХК «Динамо» Сергей Сидоровский, оценив в каких нечеловеческих условиях мы возрождали великое издание, настолько расчувствовался, что выдал историческую фразу:

- Давайте мы на нашей базе накормим вас всех, что ли!

Вместе мы радовались переполненным трибунам в больших Лужниках, выходу в финал Евролиги с голом из космоса Маркова, победе в чемпионате страны-2000… Причем ни единого иноземного нахлебника в составе!

Оттого сейчас жутко и больно смотреть, на какое дно опустились наши добрые друзья.

Повторю еще раз: лично я не имею ничего против Алексея Кудашова. Нынешнего тренера бело-голубых прекрасно помню по тройке «Крыльев Советов» с Потайчуком и Гордиюком. Следил за сетуньцами особенно пристально, потому что их возглавлял Игорь Дмитриев, мой тренер в молодежке.

Алексей Николаевич многое доказал как хоккеист на родине, в Европе и за океаном, но ведь как тренер ничего не выиграл! Ладно, Быков – Захаркин в ЦСКА тоже ничего не выиграли, но двумя кряду триумфами на чемпионате мира осчастливили всю страну.

Меня бесит другое. Как сейчас вдруг выяснилось, задачей «Динамо» на сезон было попадание в плей-офф?! Друзья, вы это серьезно? Я понимаю НХЛ, где за восемь билетов в Кубок Стэнли бьются 16 более или менее равных франшиз конференции. Но что мы ныне лицезрели на Западе КХЛ?! Нужно было пробраться в Кубок Гагарина всего при 11 претендентах! То есть при трех лишних. При этом все понимали, что «Куньлунь» ни на что не претендует изначально. Как и ХК «Сочи», чья участь - крушить рекорды по поражениям. «Спартак» развалился после Нового года. Нестабильное минское «Динамо» потому и вошло в плей-офф, что кем-то нужно было заполнить восьмую позицию.

Ничего не скажешь – высокая цель для легендарного клуба с четвертой платежкой на Западе в размере для многих в КХЛ немыслимых 550 млн рублей?! Более того, кому бездарно продули бело-голубые в стартовой серии плей-офф? Ни ЦСКА, ни СКА и даже ни «Локомотиву». Капитулировали перед нищими школярами Профессора, которых полгода назад никто вообще не знал! С той же платежкой в 315 миллионов Андрей Разин давеча чуть не пустил под откос действующих чемпионов с суммарной зарплатой 895 млн рублей. Собранный в прошлом сезоне с нуля «Адмирал» Леонида Тамбиева с фондом оплаты в 335 млн и мировыми рекордами по перелетам на прошлой неделе вовсе выкинул из плей-офф маститый «Салават»!

Сразу оговорюсь: все цифры – неофициальные. Взяты из открытых источников. Однако официальных опровержений не последовало.

Тут в СМИ исхитрились оправдать вылет «Динамо» тем, что у «Торпедо» в плей-офф премии есть, а у москвичей – нет. Наивные защитники этим доводом только еще сильнее ударили по профсостоятельности менеджмента бело-голубых – чего же там не додумались сделать так, как в Нижнем?!

Ну и конечно самый вопиющий зашквар – громкие разглагольствования о ставке на собственную молодежь с одновременной закупкой на сотни миллионов рублей североамериканских отходов из фарм-клубов НХЛ.

Это просто не поддается осмыслению, как можно было выложить за трех форвардов-мигрантов почти треть платежки команды?! С какого перепуга бесконечно щедрое руководство бело-голубых выписало шведу Лилья 50 млн рублей годовых, канадцам Уилу – 65, О’Деллу – 60?! И это при том, что последний в решающий момент прошлого сезона - аккурат перед серией с ЦСКА! - сбежал с поля боя. Укатил домой. Хотя канадец Клинкхаммер остался, а швед Линдберг доиграл до самого конца. Что с дезертирами делали во время Великой Отечественной, напоминать не надо. А тут трусливого беглеца засыпали миллионами народных денег?!

Да что далеко ходить! Все помнят, как ЦСКА отреагировал на желание Радулова из НХЛ вернуться домой. Звездный форвард много хорошего сделал для армейцев, однако внезапного отбытия за океан ему не простили. Так публично и заявили: такого игрока для нас больше нет!

Позже в «Динамо» подтянули еще и американского защитника Менелла. Наверняка – не за миллион рублей в месяц. Так что четверо возрастных шабашников съели не менее 200 миллионов зарплатного фонда «Динамо», а отдача в серии с «Торпедо» - 4 гола в шести матчах. Если не считать О’Делла, которого по определению не должно было быть в команде. При этом все эти дворники забрали на себя массу ледового времени, подмяли под себя большинство, вытеснив из первой бригады Миронова. А продуктивность - в районе статистической погрешности!

Вот только как развиваться молодым, если в ключевые отрезки матчей сидят на лавке? Если в большинстве им достаются крохи игрового времени? Вообще не могу понять: откуда в российском клубе такая лютая дискриминация россиян! Почувствуйте разницу: самые высокооплачиваемые аборигены зарабатывали в этом сезоне 40 миллионов (Миронов, капитан бело-голубых), 35 миллионов (вратарь Коновалов), 30 миллионов (защитник Мартынов), олимпийский чемпион Каблуков имел 25 миллионов, а сыгравший в сборной России нападающий Рашевский до переподписания контракта пахал за жалкие, по меркам КХЛ, восемь миллионов рублей!

Чудовищное преклонение перед Западом, причем в худших его проявлениях. Ягры с Гашеками ведь к нам больше не едут. На словах одно, а на деле – прямо противоположное!

К счастью, в КХЛ хватает клубов, где общественность не дурят. Объявили в «Локомотиве» и СКА, «Ак Барсе» и «Торпедо», что отныне ставку делают на россиян с упором на своих воспитанников и с единственно верной дороги не свернули. Минимум иностранцев в ЦСКА, «Северстали», «Нефтехимике». А разве команды стали слабее? Нет, конечно!

Вот это и есть пример тому же «Динамо» для подражания, поверенный практикой! В том числе его собственной времен Владимира Юрзинова.