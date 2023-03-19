Вот цена легионерам! Вытащила «Магнитка» Карри из запаса – и проиграла из-за канадца «Авангарду»

– В такой ситуации мы уже были в прошлом году, – напомнил главный тренер «Металлурга» с намеком, что тогда в итоге верх взяла его команда, и добавил: – Не имеем мы права удаляться в средней зоне за перенос клюшки и давать сопернику шанс. Первый период нам не удался. Потом вытаскивали игру. Вытащили – и здесь сами привезли себе гол. Отсюда поражение.

Воробьев имел в виду эпизод на 47-й минуте при счете 3:3, когда нападающий уральцев Карри совершенно в безобидной ситуации прямо в центре поля ударил клюшкой по зубам форварду сибиряков Толчинскому. Хорошо еще, что у пострадавшего не хлынула кровь, и судьи ограничились малым штрафом. Хозяевам хватило 83 секунд расчертить двоечку Буше – Ткачев – Буше и забить оказавшийся решающим гол.

Источник фото: ХК «Авангард»

Так одно неловкое, а точнее – безответственное! – движение канадца, убранного в запас еще 10 марта, обнулило все усилия «Магнитки» во главе с 39-летним голкипером-гренадером Кошечкиным. Пусть в третьем периоде Карри провел всего-то две смены, но после его вопиющей небрежности пить боржоми гостям было уже поздно. Хотя в концовке они заменили олимпийского чемпиона на шестого полевого игрока, но Найт выиграл в своей зоне четыре вбрасывания подряд, чем лишил «сталеваров» шансов на спасение.

Тем не менее этот матч я занес бы «Металлургу» в актив. Пропустив в первой трети без особого сопротивления три шайбы и заменив Паскуале на Кошечкина, гости сумели-таки найти в себе силы завестись и вернуться в игру. Пусть первый ответный гол Акользина получился отчасти случайным – Найт запустил из-за своих ворот шайбу по борту, она ударилась в выступ, отскочила прямо на клюшку Акользину, а тот ее воткнул зазевавшемуся Демченко в ближний угол. Зато два других были истинно трудовыми. Дронов точно выстрелил издали, после того как Майе выиграл вбрасывание на Лайпсика, а тот скинул под щелчок защитнику. А сравнял счет на 45-й минуте Коростелев после стремительного прорыва по центру между Сведбергом и Береглазовым.

Источник фото: ХК «Авангард»

Казалось бы, вот сейчас и начнется самое главное – команды свернутся, исключат всякий риск и по крайней мере до конца основного времени будут выжидать ошибки соперника. Но нет, Карри рассудил иначе.

Да, год назад в восточном полуфинале после двух стартовых встреч «Металлург» тоже летел «Авангарду» - 0-2. Однако есть существенная разница. Тогда «сталевары» умудрились эти два матча продуть дома. Да как – 1:8! На 15-й минуте Кошечкина при счете 0:4 заменил Налимов. А затем – 5:7. На 25-й минуте при счете 1:5 Кошечкина опять сменил Налимов, но после второго перерыва при счете 5:6 Воробьев сделал обратную рокировку. Василий сумел взять себя в руки и помог «Магнитке» дважды реваншироваться на выезде – 5:2 и 5:1, а в итоге дожать «ястребов» в серии 4-3.

Сейчас такой жуткой турбулентности у «Металлурга» нет. Тоже начали с двух поражений, но теперь на тоненького – 1:2 в овертайме и 3:4. Если уральцы продолжат в том же духе, как в Омске, где счет 0:3 преобразовали в 3:3, серия вполне может перевернуться. Самое важное, чтобы болельщики в Магнитогорске наконец-то заполнили арену до отказа. Поддержка зрителей «сталеварам» жизненно необходима!