«Локомотиву» и форы в две шайбы не хватило. ЦСКА одержал волевую победу

Железнодорожники пропустили за 48 секунд второго периода две шайбы, а в третьем – еще одну. Вхолостую сработали бригады большинства гостей. Возможно, родные стены «Арены 2000» помогут «Локомотиву» развернуть ход серии.

Увы, сегодня пересеклись интересы хоккея и футбола. Второй матч серии с «Локомотивом» стартовал на «ЦСКА Арене» в 17:00. А в 19:30 на поле «ВЭБ Арены» вышел чемпион и лидер «Зенит». Многие болельщики армейцев (и не только) хотели получить два в одном – побывать и на хоккее, и на футболе, но вынуждены были пожертвовать одним их этих удовольствий.

Сразу не понять, почему нельзя было переместить центральный матч 20-го тура РПЛ с морозного вечера на день, когда припекает мартовское солнышко? Впрочем, на посещаемости «ЦСКА Арены» это не отразилось. Как и в пятницу, трибуны заполнились под завязку.

Источник фото: ХК ЦСКА

Первый период стал продолжением матча номер один. Железнодорожники не давали чемпионам продыху, ни пяди свободного льда. Оккупировали зону армейцев и уже через 3,5 минуты распечатали ворота Адама Рейдеборна. Цели достиг дальний наброс от синей линии форварда Дениса Алексеева, шайба от плеча молодого защитника хозяева Николая Макарова запорхнула в сетку мимо обескураженного шведского голкипера.

Хозяева же ничего запоминающего у ворот Даниила Исаева не соорудили. Разве что за вычетом силового прохода по правому флангу капитана Никиты Нестерова. Но с его броском с «лопаты» вратарь легко справился.

Армейцы не поспевали за шустрыми железнодорожниками, противопоставив скорости силовые приемы. Олимпийский вице-чемпион Павел Карнаухов протестировал на прочность голову Егора Коршкова. Ярославца спас шлем.

Источник фото: ХК ЦСКА

Заработав большинство, хозяева едва не получили вторую шайбу. Свою бывшую команду простил ее капитан, а теперь носящий литеру «С» в «Локомотиве» Сергей Андронов. Оказавшись с шайбой под носом Рейдеборна, олимпионик взял паузу, да забыл бросить.

- Мы не до конца вошли в игру, пропустили, - удивил в первом перерыве откровением лидер ЦСКА в экспресс-интервью каналу КХЛ.

Во втором периоде хозяева зачастили в штрафной бокс, но «меньшевики» выстояли. А гол железнодорожники забили в контратаке «2 в 1», зародившейся после ошибки на синей линии Даррена Дица. Защитник не закрыл зону, позволив убежать к воротам Максиму Шалунову и его тезке Березкину. Последний, сделавший в этом сезоне два аршинных шага вперед, неотразимо бросил с кистей – 0:2.

Такое отставание для ЦСКА не смертный приговор. Доказано в седьмом матче с «Северсталью» (4:3). Армейцы ответили дуплетом. Первый гол без натяжки шедевр. Да, Березкин не вывел шайбу из зоны защиты, это помарка. Но какой пас с разворота выдал на пятачок пропустивший первый матч Максим Соркин! А Григоренко слета, стоя спиной к воротам, переправил шайбу на свободного Максима Мамина, который не промахнулся.

Пока гости приходили в себя, их наказал за странную заминку Диц. Эпизод вызвал вопросы. На пятачке защитник Рушан Рафиков сбил с ног Плотникова. Армеец упал и лежал. Судьи со свистком не спешили – это их прерогатива ставить в таких ситуациях игру на паузу или нет. А Диц бросил по воротам и сам добил отскочившую от Исаева шайбу в сетку.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин обратился за разъяснениями к судье Александру Соину. Видно, не смотрел рулевой железнодорожников седьмой матч серии ЦСКА – «Северсталь», в котором хозяева забили гол в аналогичной ситуации.

Получивший травму Плотников ушел в раздевалку до конца игры, 800-й для себя в КХЛ. А это для армейцев серьезная потеря.

Источник фото: ХК ЦСКА

Третий период стартовал с гола Григоренко, забитого с пятачка, что несвойственно лучшему снайперу ЦСКА в чемпионатах России. Михаил занял доминирующую позицию и после серии рикошетов протолкнул шайбу в ворота «подо льдом».

Остаток матча прошел в непрекращающихся атаках железнодорожников. Им не везло. Молодой Степан Никулин, на месте обыграв опытного Андрея Светлакова, заставил звенеть каркас ворот, да еще заработал численное преимущество.

Хозяева защищались терпеливо, не помышляя о вылазках в чужую зону. Впрочем, Карнаухов был близок к голу, но его бросок со среднего пятачка заблокировал защитник Максим Осипов.

Гостям не помог малый скамеечный штраф за нарушение численного состава. Шалунов без устали палил из всех орудий, но тщетно. Не выручила и замена вратаря за 2,5 минуты до сирены.

- Мы наступили на старые грабли, - подвел итоги второму матчу огорченный Никитин. – Я думал, что все свои ошибки мы совершили в первом матче, но, видно, заблуждался.

А Федорову опять повезло. Все-таки он фартовый тренер!

Источник фото: ХК ЦСКА

Статистика говорит сама за себя:

• броски в створ 17-42;

• блокированные броски 21-15;

• вбрасывания 25-36;

• силовые приемы 23-13;

• штраф 10-4.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (2) – «Локомотив» (3) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Голы: Алексеев, Березкин – Мамин, Диц, Григоренко

Счет в серии: 2-0 (2:0, 3:2, 21 марта, 23, 25*, 27*, 29*)

* Если потребуется.