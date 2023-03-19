ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Локомотиву» и форы в две шайбы не хватило. ЦСКА одержал волевую победу

Гости, как в первой встрече, доминировали, но не удержали перевес 2:0.
«Локомотиву» и форы в две шайбы не хватило. ЦСКА одержал волевую победу
19 марта 2023 20:28
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Железнодорожники пропустили за 48 секунд второго периода две шайбы, а в третьем – еще одну. Вхолостую сработали бригады большинства гостей. Возможно, родные стены «Арены 2000» помогут «Локомотиву» развернуть ход серии.

Увы, сегодня пересеклись интересы хоккея и футбола. Второй матч серии с «Локомотивом» стартовал на «ЦСКА Арене» в 17:00. А в 19:30 на поле «ВЭБ Арены» вышел чемпион и лидер «Зенит». Многие болельщики армейцев (и не только) хотели получить два в одном – побывать и на хоккее, и на футболе, но вынуждены были пожертвовать одним их этих удовольствий.

Сразу не понять, почему нельзя было переместить центральный матч 20-го тура РПЛ с морозного вечера на день, когда припекает мартовское солнышко? Впрочем, на посещаемости «ЦСКА Арены» это не отразилось. Как и в пятницу, трибуны заполнились под завязку.

Источник фото: ХК ЦСКА

Первый период стал продолжением матча номер один. Железнодорожники не давали чемпионам продыху, ни пяди свободного льда. Оккупировали зону армейцев и уже через 3,5 минуты распечатали ворота Адама Рейдеборна. Цели достиг дальний наброс от синей линии форварда Дениса Алексеева, шайба от плеча молодого защитника хозяева Николая Макарова запорхнула в сетку мимо обескураженного шведского голкипера.

Хозяева же ничего запоминающего у ворот Даниила Исаева не соорудили. Разве что за вычетом силового прохода по правому флангу капитана Никиты Нестерова. Но с его броском с «лопаты» вратарь легко справился.

Армейцы не поспевали за шустрыми железнодорожниками, противопоставив скорости силовые приемы. Олимпийский вице-чемпион Павел Карнаухов протестировал на прочность голову Егора Коршкова. Ярославца спас шлем.

Источник фото: ХК ЦСКА

Заработав большинство, хозяева едва не получили вторую шайбу. Свою бывшую команду простил ее капитан, а теперь носящий литеру «С» в «Локомотиве» Сергей Андронов. Оказавшись с шайбой под носом Рейдеборна, олимпионик взял паузу, да забыл бросить.

- Мы не до конца вошли в игру, пропустили, - удивил в первом перерыве откровением лидер ЦСКА в экспресс-интервью каналу КХЛ.

Во втором периоде хозяева зачастили в штрафной бокс, но «меньшевики» выстояли. А гол железнодорожники забили в контратаке «2 в 1», зародившейся после ошибки на синей линии Даррена Дица. Защитник не закрыл зону, позволив убежать к воротам Максиму Шалунову и его тезке Березкину. Последний, сделавший в этом сезоне два аршинных шага вперед, неотразимо бросил с кистей – 0:2.

Такое отставание для ЦСКА не смертный приговор. Доказано в седьмом матче с «Северсталью» (4:3). Армейцы ответили дуплетом. Первый гол без натяжки шедевр. Да, Березкин не вывел шайбу из зоны защиты, это помарка. Но какой пас с разворота выдал на пятачок пропустивший первый матч Максим Соркин! А Григоренко слета, стоя спиной к воротам, переправил шайбу на свободного Максима Мамина, который не промахнулся.

Пока гости приходили в себя, их наказал за странную заминку Диц. Эпизод вызвал вопросы. На пятачке защитник Рушан Рафиков сбил с ног Плотникова. Армеец упал и лежал. Судьи со свистком не спешили – это их прерогатива ставить в таких ситуациях игру на паузу или нет. А Диц бросил по воротам и сам добил отскочившую от Исаева шайбу в сетку.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин обратился за разъяснениями к судье Александру Соину. Видно, не смотрел рулевой железнодорожников седьмой матч серии ЦСКА – «Северсталь», в котором хозяева забили гол в аналогичной ситуации.

Получивший травму Плотников ушел в раздевалку до конца игры, 800-й для себя в КХЛ. А это для армейцев серьезная потеря.

Источник фото: ХК ЦСКА

Третий период стартовал с гола Григоренко, забитого с пятачка, что несвойственно лучшему снайперу ЦСКА в чемпионатах России. Михаил занял доминирующую позицию и после серии рикошетов протолкнул шайбу в ворота «подо льдом».

Остаток матча прошел в непрекращающихся атаках железнодорожников. Им не везло. Молодой Степан Никулин, на месте обыграв опытного Андрея Светлакова, заставил звенеть каркас ворот, да еще заработал численное преимущество.

Хозяева защищались терпеливо, не помышляя о вылазках в чужую зону. Впрочем, Карнаухов был близок к голу, но его бросок со среднего пятачка заблокировал защитник Максим Осипов.

Гостям не помог малый скамеечный штраф за нарушение численного состава. Шалунов без устали палил из всех орудий, но тщетно. Не выручила и замена вратаря за 2,5 минуты до сирены.

- Мы наступили на старые грабли, - подвел итоги второму матчу огорченный Никитин. – Я думал, что все свои ошибки мы совершили в первом матче, но, видно, заблуждался.

А Федорову опять повезло. Все-таки он фартовый тренер!

Источник фото: ХК ЦСКА

Статистика говорит сама за себя:

• броски в створ 17-42;

блокированные броски 21-15;

вбрасывания 25-36;

силовые приемы 23-13;

штраф 10-4.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (2) – «Локомотив» (3) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Голы: Алексеев, Березкин – Мамин, Диц, Григоренко

Счет в серии: 2-0 (2:0, 3:2, 21 марта, 23, 25*, 27*, 29*)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
Ярославлю не хватает хладнокровия, а ЦСКА не удаются старты игр: что говорили наставники команд
Ярославлю не хватает хладнокровия, а ЦСКА не удаются старты игр: что говорили наставники команд
Игорь Никитин и Сергей Федоров о втором матче серии плей-офф. 
19.03.2023 20:36
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Локомотиву» и форы в две шайбы не хватило. ЦСКА одержал волевую победу
«Локомотиву» и форы в две шайбы не хватило. ЦСКА одержал волевую победу
Гости, как в первой встрече, доминировали, но не удержали перевес 2:0.
19.03.2023 20:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Вот цена легионерам! Вытащила «Магнитка» Карри из запаса – и проиграла из-за канадца «Авангарду»
Вот цена легионерам! Вытащила «Магнитка» Карри из запаса – и проиграла из-за канадца «Авангарду»
Второе подряд поражение в Омске – 3:4 привело к тому, что вице-чемпионы КХЛ-2022 в серии с «ястребами» летят уже 0-2. Однако Илья Воробьев оптимизма не теряет.
19.03.2023 18:10
Хоккей
автор: Виталий Славин
Ротенберг: Сыграли друг за друга, за капитана – и вырвали победу. Ларионов: Нам не повезло
Ротенберг: Сыграли друг за друга, за капитана – и вырвали победу. Ларионов: Нам не повезло
Так главные тренеры СКА и «Торпедо» прокомментировали вторую викторию петербуржцев в западном полуфинале с нижегородцами – 5:4 и 2-0 в серии.
18.03.2023 20:45
Хоккей
автор: Виталий Славин
Русский Кросби вышел из тени и принес Казани волевую победу во втором матче
Русский Кросби вышел из тени и принес Казани волевую победу во втором матче
Казань осчастливил Вадим Шипачев в конце третьего периода.
18.03.2023 20:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Обещали развивать молодежь, а подписали тьму забугорной серости за сотни миллионов – и провалились
Обещали развивать молодежь, а подписали тьму забугорной серости за сотни миллионов – и провалились
Какое будущее ждет московское «Динамо»?
18.03.2023 16:51
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Проиграли в мелочах. Но это не мелочи»: что говорили участники матча ЦСКА — «Локомотив»
«Проиграли в мелочах. Но это не мелочи»: что говорили участники матча ЦСКА — «Локомотив»
Встреча завершилась в пользу армейцев.
17.03.2023 23:08
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Локомотив» примчался в тупик. ЦСКА выдержал давление и победил
«Локомотив» примчался в тупик. ЦСКА выдержал давление и победил
Армейцы впервые сохранили ворота на замке и бережно отнеслись к голевым моментам.
17.03.2023 22:25
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Мучения сонного царства пресек герой Игр-2022! Но забил Грицюк не в серии буллитов, а в овертайме
Мучения сонного царства пресек герой Игр-2022! Но забил Грицюк не в серии буллитов, а в овертайме
В стартовом матче серии «Авангард» - «Металлург» зрители спокойно могли подходить к началу овертайма. Именно в нем и начался кубковый хоккей, в котором преуспели омичи – 2:1.
17.03.2023 20:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
Секрет успеха СКА от Романа Ротенберга: сыграли в голик, как я и обещал
Секрет успеха СКА от Романа Ротенберга: сыграли в голик, как я и обещал
«Торпедо» затащило победителя регулярного чемпионата впервые в этом Кубке Гагарина в дополнительное время. Свое поле СКА все-таки помогло – 2:1
16.03.2023 22:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика