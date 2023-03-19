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Ярославлю не хватает хладнокровия, а ЦСКА не удаются старты игр: что говорили наставники команд

Игорь Никитин и Сергей Федоров о втором матче серии плей-офф. 
Ярославлю не хватает хладнокровия, а ЦСКА не удаются старты игр: что говорили наставники команд
19 марта 2023 20:36
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

Вторая встреча серии плей-офф между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» завершилась победой армейцев – 3:2.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу москвичей, и она продолжится уже в Ярославле, на «Арене 2000».

После матча наставники команд подвели итоги.

ВЕРА В СЕБЯ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о главной причине поражения от ЦСКА:

«Плюс-минус игра одинаковая. Будем сильнее. Подготовимся к следующему матчу.

Влияет ли на нас ментально нереализованные моменты? Когда получается забивать, то не только себя уверенно чувствуешь, но и сопернику неуверенности добавляешь. Хладнокровия не хватает нам, парни должны поверить в себя. Мы работает над этим давно. Мы перед ними не корячились бы, если бы в них не верили.

Почему не работает большинство? Проблема не в перетасовке игроков, она оттуда же — психология. Здесь нужно сыграть интуитивно, не думая правильно это или нет.

Новые игроки в составе? Понимаем, что серия будет тяжелая, стараемся всех игроков задействовать.

Будут ли изменения? Мы не выделяем никого ни при победах, ни при поражениях. Поэтому если будут изменения, то из-за травм или потому что нужен человек на то же большинство. Изменения в составе — это не показательная казнь, это просто необходимые меры».

МАГИЯ ЧИСЕЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров порадовался победе и индивидуальным достижениям своих подопечных, но отметим проблему плохих стартовых отрезков в исполнении армейцев:

«О начале игры говорить не буду, все поняли, что неудачно начали. Это наша психология. Нужно поменять это, найти запал и поджечь. Перестроились, обрели рисунок игры. Вернулись, забили важные голы. Добавим, что Костя Окулов у нас стал самым результативным игроков ЦСКА в истории, у Сергея Плотникова 800 матчей в КХЛ — эти цифры тоже помогают.

Что с Плотниковым? Ночью узнаем. Предстоят исследования.

Хорошее меньшинство против «Локомотива»? Это наработки в течение сезона, наши ребята оказывают давление, уже встречая соперника. Но бывают моменты, когда мы не угадываем с флангом. Но движение помогает сделать так, чтобы соперник приходил в нашу зону уже уставший и под давлением.

После сегодняшней игры парни сами сказали правильные слова, задача нашего штаба — поддержать и направить. Постараемся сделать так, чтобы в Ярославле у нас было мощное начало и хорошая игра».

Следующий матч серии пройдёт 21 марта в Ярославле, на «Арене 2000».

источник: «Советский спорт»
Ярославлю не хватает хладнокровия, а ЦСКА не удаются старты игр: что говорили наставники команд
Ярославлю не хватает хладнокровия, а ЦСКА не удаются старты игр: что говорили наставники команд
Игорь Никитин и Сергей Федоров о втором матче серии плей-офф. 
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