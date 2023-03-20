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Овечкин на пороге уникального достижения! Но необходимо выйти на турборежим «гол за матч»

Очередной дубль капитана «Вашингтона» в воскресном матче с «Миннесотой» (3:5) приблизил Великую восьмерку к выдающемуся рекорду всех времен.
Овечкин на пороге уникального достижения! Но необходимо выйти на турборежим «гол за матч»
20 марта 2023 13:39
автор: Виталий Славин

С 39 шайбами в нынешнем сезоне Овечкин догнал российского лидера среди снайперов Кирилла Капризова и вошел в топ-10 лиги. Всего один точный выстрел остался Александру, чтобы обойти Гретцки по количеству сезонов с 40+ шайбами и стать единоличным рекордсменом НХЛ по этому показателю (13).

Обе шайбы в Сент-Поле Ови забил в большинстве. Всего две реализации – и он округлит высшее достижение лиги в этом разделе до 300! А по результативности на выезде москвич опережает бывшего канадского вожака лиги уже на 15 голов – 417 против 402.

Но все это семечки. Россиянину нужно теперь положить всего 11 шайб, чтоб добраться до Эвереста стабильности - десятого сезонного полтинника в карьере! Самой престижной высоты в НХЛ, свидетельствующей о невероятном запасе прочности игрока, держащего высочайший уровень всю карьеру.

Никто не сомневается, что этот рубеж Овечкин давно бы покорил, если бы не всякие ЧП вроде отмены сезона из-за локаута либо укорочения регулярного чемпионата из-за того же локаута и пандемии. Это подтверждает хотя бы тот факт, что по числу сезонов с 45+ шайбами славный динамовец уже лидер всех времен лиги – 12. У Гретцки таких чемпионатов лишь девять. Но во всех Уэйн наколотил не менее 50 голешников. Столько же у гениального стрелка «Айлендерс» Майка Босси и Овечкина.

Любопытнейшая ситуация. В полном смысле – историческая. До финиша регулярки у «Вашингтона» одиннадцать туров. Тяжело, конечно, выйти на график «гол за игру», но можно. Самое важное – чтоб здоровье не подвело. Александр в марте уже попадал в запас из-за загадочной травмы нижней части тела.

Кто эти соперники, в матчах с которыми капитан «столичных» попробует первым в НХЛ выбить десятку? Пройдемся по каждому. Заметим, семь матчей из одиннадцати «Кэпиталз» сыграют на своем льду.

«Коламбус» (дома) – беспросветный аутсайдер лиги, дубль, а то и хет-трик вполне возможны.

Прогноз: 1 или 2 гола.

«Чикаго» (дома) – такой же лузер, как «колумбы». В Чикаго 14 декабря Ови как раз оформил первый хет-трик в чемпионате.

Прогноз: 1 или 2 гола.

«Питтсбург» (выезд) – историческое противостояние Великой восьмерки с Кросби и Малычем. Все возможно!

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Айлендерс» (дома) – в гостях одержаны две победы – 4:3 и 5:1, но без вклада русского капитана. Сорокин и Варламов, разумеется, красавцы, но когда-то москвич должен их распечатать!

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Тампа» (выезд) – «молнии» сами играют в открытый хоккей и другим дают. В двух предыдущих матчах Александр не отличился. Когда, если не сейчас, слегка огорчить Василевского!

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Рейнджерс» (дома) – для ньюйоркцев это будет второй матч за два дня. Весь вопрос, кто встанет в рамку – Шестеркин или Галак? Ранее в трех встречах «столичные» 13 раз поразили ворота «рейнджеров» - и снова без участия Ови. Есть шанс восполнить пробел.

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Монреаль» (выезд) – давно потерял шансы на плей-офф. В Вашингтоне под Новый год Алекс подарил «Канадиенс» хет-трик. Почему бы не повторить?

Прогноз: 1 или 2 гола.

«Флорида» (дома) – отчаянно сражается за кубковую путевку. При этом на последнем рубеже замены Бобровскому нет. И пропускает он немало.

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Айлендерс» (дома) – новая встреча с Сорокиным/Варламовым. Если Ови забьет при первом свидании, то вряд ли – при втором.

Прогноз: без голов.

«Бостон» (выезд) – абсолютный гегемон сезона, с которым «Вашингтону» состязаться всегда неимоверно сложно.

Прогноз: без голов.

«Нью-Джерси» (дома) – давно обеспечил себе место в плей-офф. В заключительном туре регулярки «дьяволы» ломаться точно не станут. Так что все возможно. Тем более если Ови нужно будет сделать один или два шага до выдающегося достижения.

Прогноз: 1 гол.

Подобьем итоги:

худший сценарий – 4 гола;

оптимистичный сценарий – 12 голов;

реальный сценарий – 6 или 7 голов с учетом средней результативности Овечкина по карьере – 0,6 шайбы за игру.

В любом случае Александру придется здорово поднапрячься. Но оно того стоит. А мы будем следить за каждым матчем «Вашингтона» и страстно болеть за нашего капитана.

источник: «Советский спорт»
Овечкин на пороге уникального достижения! Но необходимо выйти на турборежим «гол за матч»
Овечкин на пороге уникального достижения! Но необходимо выйти на турборежим «гол за матч»
Очередной дубль капитана «Вашингтона» в воскресном матче с «Миннесотой» (3:5) приблизил Великую восьмерку к выдающемуся рекорду всех времен.
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