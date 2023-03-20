Овечкин на пороге уникального достижения! Но необходимо выйти на турборежим «гол за матч»

С 39 шайбами в нынешнем сезоне Овечкин догнал российского лидера среди снайперов Кирилла Капризова и вошел в топ-10 лиги. Всего один точный выстрел остался Александру, чтобы обойти Гретцки по количеству сезонов с 40+ шайбами и стать единоличным рекордсменом НХЛ по этому показателю (13).

Обе шайбы в Сент-Поле Ови забил в большинстве. Всего две реализации – и он округлит высшее достижение лиги в этом разделе до 300! А по результативности на выезде москвич опережает бывшего канадского вожака лиги уже на 15 голов – 417 против 402.

Но все это семечки. Россиянину нужно теперь положить всего 11 шайб, чтоб добраться до Эвереста стабильности - десятого сезонного полтинника в карьере! Самой престижной высоты в НХЛ, свидетельствующей о невероятном запасе прочности игрока, держащего высочайший уровень всю карьеру.

Никто не сомневается, что этот рубеж Овечкин давно бы покорил, если бы не всякие ЧП вроде отмены сезона из-за локаута либо укорочения регулярного чемпионата из-за того же локаута и пандемии. Это подтверждает хотя бы тот факт, что по числу сезонов с 45+ шайбами славный динамовец уже лидер всех времен лиги – 12. У Гретцки таких чемпионатов лишь девять. Но во всех Уэйн наколотил не менее 50 голешников. Столько же у гениального стрелка «Айлендерс» Майка Босси и Овечкина.

Любопытнейшая ситуация. В полном смысле – историческая. До финиша регулярки у «Вашингтона» одиннадцать туров. Тяжело, конечно, выйти на график «гол за игру», но можно. Самое важное – чтоб здоровье не подвело. Александр в марте уже попадал в запас из-за загадочной травмы нижней части тела.

Кто эти соперники, в матчах с которыми капитан «столичных» попробует первым в НХЛ выбить десятку? Пройдемся по каждому. Заметим, семь матчей из одиннадцати «Кэпиталз» сыграют на своем льду.

«Коламбус» (дома) – беспросветный аутсайдер лиги, дубль, а то и хет-трик вполне возможны.

Прогноз: 1 или 2 гола.

«Чикаго» (дома) – такой же лузер, как «колумбы». В Чикаго 14 декабря Ови как раз оформил первый хет-трик в чемпионате.

Прогноз: 1 или 2 гола.

«Питтсбург» (выезд) – историческое противостояние Великой восьмерки с Кросби и Малычем. Все возможно!

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Айлендерс» (дома) – в гостях одержаны две победы – 4:3 и 5:1, но без вклада русского капитана. Сорокин и Варламов, разумеется, красавцы, но когда-то москвич должен их распечатать!

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Тампа» (выезд) – «молнии» сами играют в открытый хоккей и другим дают. В двух предыдущих матчах Александр не отличился. Когда, если не сейчас, слегка огорчить Василевского!

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Рейнджерс» (дома) – для ньюйоркцев это будет второй матч за два дня. Весь вопрос, кто встанет в рамку – Шестеркин или Галак? Ранее в трех встречах «столичные» 13 раз поразили ворота «рейнджеров» - и снова без участия Ови. Есть шанс восполнить пробел.

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Монреаль» (выезд) – давно потерял шансы на плей-офф. В Вашингтоне под Новый год Алекс подарил «Канадиенс» хет-трик. Почему бы не повторить?

Прогноз: 1 или 2 гола.

«Флорида» (дома) – отчаянно сражается за кубковую путевку. При этом на последнем рубеже замены Бобровскому нет. И пропускает он немало.

Прогноз: 0 или 1 гол.

«Айлендерс» (дома) – новая встреча с Сорокиным/Варламовым. Если Ови забьет при первом свидании, то вряд ли – при втором.

Прогноз: без голов.

«Бостон» (выезд) – абсолютный гегемон сезона, с которым «Вашингтону» состязаться всегда неимоверно сложно.

Прогноз: без голов.

«Нью-Джерси» (дома) – давно обеспечил себе место в плей-офф. В заключительном туре регулярки «дьяволы» ломаться точно не станут. Так что все возможно. Тем более если Ови нужно будет сделать один или два шага до выдающегося достижения.

Прогноз: 1 гол.

Подобьем итоги:

худший сценарий – 4 гола;

оптимистичный сценарий – 12 голов;

реальный сценарий – 6 или 7 голов с учетом средней результативности Овечкина по карьере – 0,6 шайбы за игру.

В любом случае Александру придется здорово поднапрячься. Но оно того стоит. А мы будем следить за каждым матчем «Вашингтона» и страстно болеть за нашего капитана.