«Моряки» готовят чартер в Казань. «Адмирал» победил «Ак Барс» на «Фетисов Арене»

Это тот случай, когда нули на табло (их зачастую называют сиротливыми) не утомили. Хозяева выстояли под прессом «барсов» с их птицей-тройкой Радулов – Сафонов – Воронков. В третьем периоде «моряки» отодвинули игру от своих ворот, а в овертайме были вознаграждены голом. Теперь серия обязательно вернется в Казань.

- Какие ошибки мы допустили? – переспросил главный тренер «Адмирала» по горячим следам поражения во втором матче в Казани. – Расскажу, когда выиграем серию.

Эти слова мы восприняли с улыбкой. Неужели фаворит плей-офф «Ак Барс» способен отдать серию с 2-0? Не было такого! В финале-2010 против «выскочек-однодневок» из ХК МВД подопечные Зинэтулы Билялетдинова, дважды победив в Балашихе, потерпели три поражения подряд и остановились на краю пропасти. Действующий обладатель Кубка Гагарина мобилизовал силы-ресурсы и не отдал трофей команде Олега Знарка.

Источник фото: ХК «Адмирал»

Правда, трудно сравнивать игровой стиль «милиционеров» и нынешних «моряков». Парней Знарка Владимир Юрзинов-старший назвал «волчьей стаей», характером напоминающих своего тренера. Приморцы же не летят сломя голову вперед, прессингуют только когда уступают в счете. Да и чтобы добраться до главного финала им надо сильно постараться.

С такими неэффективными спецбригадами это сделать не-ре-аль-но. Большинство и меньшинство хромают на все клюшки. В такой ситуации надо минимизировать удаления.

Сегодня это удалось в трех периодах из четырех неполных. В первой 20-минутке хозяева дважды получили численное преимущество, но до гола были далеко. Скорее могли получить в свои ворота, зевнув две подряд контратаки «2 в 1».

А потом пошли фолы: Берлев – две минуты, Гутик – четыре (за бритье с кровью клюшкой защитника Юдина). И если б не палочка-выручалочка Серебряков, казанцы наверняка отпраздновали бы не только гол, но и третью победу в серии.

Источник фото: ХК «Адмирал»

«Серебро» - так называют вратаря в команде – тащил-выручал. Чего только стоит его сэйв щитком после броска в пустой угол силового форварда Лукоянова! Универсальный солдат армии Билялетдинова атаковал в падении с прямых рук и не смог поднять шайбу.

Каким-то чудесным образом хозяева сохранили нули ко второму перерыву. Но выглядели изможденными, еле передвигали ноги.

Спасительную передышку им подарил капитан Шулак, спровоцировавший героя матча номер два Шипачёва на удаление. Чех из угла чужой зоны рванул за ворота и коньками наткнулся на клюшку Русского Кросби. Это фол по неосторожности.

Большинство опять не сработало, несмотря на смену позиций исполнителей. Но у «моряков» открылось второе дыхание.

Форвард Файзуллин, начинавший карьеру в Казани, едва не раскопал гол на ближнем пятачке. Чтобы разглядеть шайбу в куче тел и клюшек, рефери Оленин сверху прыгнул на ворота и лег на сетку, прямо как судьи в НХЛ. Болельщики со стажем наверняка помнят такую же сцену в олимпийском четвертьфинале против чехов в Солт-Лейк-Сити. Тот матч, выигранный нашими 1:0, стал бенефисом вратаря Хабибулина. Сегодня Серебряков сыграл так же вдохновенно. И эффектно! На публику! Силовой проход по правому флангу Лукоянова, продавившего куда более габаритного Шулака, вратарь «моряков» остановил взмахом ловушки, засосавшей шайбу. «Фетисов Арена» восторженно взревела.

Если во втором периоде гости вдвое перебросали соперников (12-25), то в третьем доминировали хозяева (21-10).

На первых секундах овертайма лишь штанга выручила голкипера Билялова. Только после этого вышел из тени Радулов. Но пробить Серебрякова ему было не суждено, хотя пару раз его пропускали на козырные позиции.

Источник фото: ХК «Адмирал»

А когда зрители готовились к походу в буфет в четвертом перерыве, «моряки» распечатали ворота. Защитник Лисовец завершил затяжную и безобидную для «барсов» позиционную атаку дежурным набросом с полборта на ворота, и шайба запорхнула в ближний угол. До сирены оставалось 6 минут и 8 секунд.

Амбициозный Тамбиев начал претворять наполеоновский план в жизнь.

СТАТИСТИКА

«Адмирал» (7) – «Ак Барс» (1) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Гол: Лисовец

Счет в серии: 1-2 (2:3, 1:2, 1:0 ОТ, 22, 24, 26*, 28*)

* Если потребуется.