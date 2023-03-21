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Герой Олимпиады-2022 снова все порешал. «Нью-Джерси», спасай карьеру Арсения Грицюка

В скучнейшей игре «Металлург» и «Авангард» сладко продремали до конца основного времени. Первыми в овертайме проснулись омичи – 2:3 и 0-3 в серии.
Герой Олимпиады-2022 снова все порешал. «Нью-Джерси», спасай карьеру Арсения Грицюка
21 марта 2023 21:21
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Авангард»

Похоже, я понял, почему в этом сезоне в Магнитогорске народ неохотно ходит на хоккей – аншлаг только в виде невероятного исключения. Даже на этом первом домашнем матче «Металлурга» в восточном полуфинале полный зал не собрался – 7032 зрителя при максимальной вместимости 7700.

Все крайне просто – такой хоккей смотреть банально невозможно. Мало того, что он абсолютно допотопный, примитивный, закрытый, неумелый. Ладно, не хватает мастерства и тактической выучки, так вы хоть драйв, рубилово выдайте!

Источник фото: ХК «Авангард»

Как это на Западе регулярно демонстрирует детский сад Ларионова. Как сражаются с гораздо более опытными столичными армейцами ярославцы. Как пластались против того же ЦСКА ноунеймы Разина. Как московское «Динамо», несмотря на провал в функциональной подготовке, три овертайма подряд из последних сил цеплялось за соломинку в стыке с «Торпедо»…

Но что мы в очередной раз увидели в исполнении вице-чемпионов КХЛ-2022? Сонное царство! Такое же заунывное действо, как в предыдущей серии «сталеваров» с «Автомобилистом», где соперники словно соревновались в том, кто меньше хочет победить либо больше сделать ошибок! Екатеринбуржцы в седьмом решающем поединке при счете 3:1 на своем льду на 54-й минуте решили, что во второй раунд им еще рановато. Пропустили две шайбы до конца основного времени и третью в овертайме – 3:4.

Разумеется, я утрирую, но как было не прийти подобным мыслям по ходу сегодняшней игры в Магнитогорске. Опять соревнование в том, что крепче спит. Это во втором периоде, а в первом – как помочь оппонентам забить.

Омичи на 6-й минуте открыли счет, после того как Земченок и Зернов потеряли на пятаке Найта – канадцу оставалось с метра не промахнуться по пустой рамке. Спустя шесть минут точно такой же подарок хозяевам преподнесли «ястребы» в лице вратаря Демченко. Он демонстративно ушел в сторону, когда на пятак закатил Карпов – забивай, дружище, мне не жалко! Промахнуться было решительно невозможно – 1:1.

Источник фото: ХК «Авангард»

Дальше развернулось форменное издевательство над сторонним наблюдателем типа меня. Скажу жестче: соперники согласились побаловать аудиторию федерального телеканала иезуитской антирекламой хоккея! А потом еще кто-то удивляется, почему нашу любимую ледовую игру не особо жалуют на ТВ.

Короче, угадайте, сколько силовых приемов «Металлург» и «Авангард» выжали из себя, казалось бы, в решающий момент серии, когда уральцам после двух поражений в Омске отступать было некуда? Я могу еще понять осторожность сибиряков – при ничейном счете куда им было торопиться? Да и костьми ложиться рановато, ведя в серии 2-0. Но «Магнитка» оказалась на грани вылета – и феноменальное олимпийское спокойствие! Неужели надеялись, что, как в прогулке с «Автомобилистом», виктория сама с неба в руки свалится?

Так вот: за 20 минут второй трети телевизионная Россия увидела аж 3 – три! – хита. А всего за матч вместе с овертаймом – 24?! У «Магнитки» - 8 против 16 у «Авангарда».

Дабы вы не думали, что я увлекся очернительством, называя этот хоккей на Урале первобытнообщинным, обратимся к НХЛ. Для чистоты сравнения возьмем Кубок Стэнли-2022 на той же стадии на Востоке. Третий матч серии второго раунда «Флорида» - «Тампа». Команда Кучерова и Василевского тоже вела в серии 2-0. Да, «пантеры», как и «сталевары», уступили третий раз подряд – 1:5. Но какую бойню – в рамках правил! – они учинили – 45 хитов! «Молнии» ответили 33. При минимальном штрафе – всего-то пять удалений и 71 броске в створ. В присутствии 19 тысяч зрителей.

Источник фото: ХК «Авангард»

Вот он современный хоккей!

Ну а в нашем многострадальном шоу в третьем периоде произошел тот самый случай – если долго мучиться, что-то получится. С пятой попытки хозяева реализовали-таки большинство. Правда, удаленный Сведберг уже вышел на лед, но докатить до места событий не успел.

Казахстанский швед реабилитировался в следующей смене.

При отложенном удалении без всякого сопротивления с убойной позиции расстрелял ближнюю девятку ворот Паскуале. 2:2.

Снова овертайма, как в первой встрече. И опять исход уже на пятой минуте решил 22-летний Грицюк. Увы, приходится констатировать: чтобы прогрессировать, а не прокисать в этом архаичном болоте, герою полуфинала пекинской Олимпиады нужно срочно перебираться в НХЛ. Тем более что задрафтовавший Арсения «Нью-Джерси» делает ставку на молодежь.

Самое прискорбное – нашему таланту не доверяют на родине. В «Авангарде» Грицюка загнали во второе звено и вторую спецбригаду большинства. Заглавные роли за сумасшедшие деньги отданы североамериканцам, которые этих умопомрачительных сумм близко в мире нигде не получат.

источник: «Советский спорт»
Герой Олимпиады-2022 снова все порешал. «Нью-Джерси», спасай карьеру Арсения Грицюка
Герой Олимпиады-2022 снова все порешал. «Нью-Джерси», спасай карьеру Арсения Грицюка
В скучнейшей игре «Металлург» и «Авангард» сладко продремали до конца основного времени. Первыми в овертайме проснулись омичи – 2:3 и 0-3 в серии.
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