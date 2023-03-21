«Локомотив» потащил вперед игрок ротации

Третий матч серии разительно отличался от двух московских. Армейцы действовали активнее в атаке, но безалаберно в обороне, слабо помогая своему вратарю. А железнодорожники подобрали ключи к воротам Адама Рейдеборна, которого пришлось заменить перед третьим периодом.

Год назад ЦСКА одолел «Локомотив» в первом раунде плей-офф. По счету 4-0 – легко, а на деле… Ключевой третий матч в Ярославле закончился через 126 минут и 34 секунд голом Максима Соркина. В этот день дебютировал в плей-офф вратарь «Локо» Даниил Исаев, заменивший канадца Эдди Паскуале (он ныне пытается вытащить «Магнитку» в серии с «Авангардом»).

«Выход Исаева – это белый флаг», - подумалось тогда. Молодой голкипер не был повинен в двух поражениях, в этом сезоне он сделал два широких шага вперед и теперь его называют одним из сильнейших в лиге. Сегодня Исаев капитулировал дважды. В первом периоде его дезориентировала срезка шайбы с клюшки Владислава Каменева. А во втором вратарь не среагировал на хитрый кистевой бросок Константина Окулова из-под ног Павла Красковского. Окулов открыл личный счет голам в плей-офф, но эта пиррова победа.

Чехович в серии с «Витязем» провел два матча из пяти, а в Москве появился на льду в стартовой встрече. В звене с Красковским и Александром Полуниным его заменял Артем Ильенко.

Вряд ли кто-то ждал хет-трика от форварда ротации. Болельщики в Ярославле с надеждой смотрели на Максима Шалунова, самого высокооплачиваемого в команде. Но он пока транжирит жирные моменты. В Москве промахнулся по пустым воротам в первом матче, а во втором – не перехитрил Рейдеборна, оказавшись с шайбой под носом вратаря.

Хозяева как-то легко забрасывали шайбы. Первый гол пришел после ошибки защитника Владислава Провольнева, зачем-то выдвинувшегося с пятачка на Артура Каюмова. Чехович вполне мог сделать скидку на дальнюю штангу, но предпочел бросить.

Второй гол стал следствием провала капитана ЦСКА Никиты Нестерова и падения на Рейдеборна защитника армейцев Ярослава Дыбленко, автора победного гола в первом матче. Чехович подловил отскок и поразил пустые ворота. В том же ключе он забил четвертый гол, после которого гости не оправились. Казалось, они отстояли ворота в меньшинстве, которое им организовал играющий крайне слабо Антон Слепышев (сфолил в чужой зоне). Но едва оштрафованный вернулся на площадку, шайба оказалась в сетке. И опять на льду пребывали в роли статистов Нестеров и Дыбленко. Жаль, что «Арена 2000» поскупилась на кепки.

А третий и победный гол на счету защитника Рушана Рафикова, могучим щелчком от синей линии отправивший шайбу под перекладину. Похоже, Рафиков становится специалистом по победным голам – два отгрузил «Витязю».

Не захотел отставать от него оборонец Александр Елесин, вовсе не снайпер, а классический разрушитель и сокрушитель соперников. С его дальним щелчком шведский голкипер обязан был справляться.

На третий период вышел вратарь Александр Шарыченков и не уберег ворота. Его огорчил с добивания Красковский, наказав за глупое удаление Нестерова, давшего понюхать перчатку форварду Георгию Иванову.

Так крупно армейцы в плей-офф проигрывали не единожды – СКА в 2015-м (в Москве), «Магнитке» (в 2022-м). А в 2017-м уступили в Ярославле 1:5 – в четвертом матче серии второго раунда. Шесть лет назад «Локомотив» снял с пробега ЦСКА (4-2). Да и исторический опыт развенчания действующих обладателей Кубка Гагарина у железнодорожников имеется. Доказано победой в 2014-м над московским «Динамо» Олега Знарка.

СТАТИСТИКА

«Локомотив» (3) – ЦСКА (2) - 6:2 (2:1, 3:1, 1:0). Голы: Чехович (3), Рафиков, Елесин, Красковский – Мамин, Окулов

Счет в серии: 1-2 (0:2, 2:3, 6:2, 23, 25, 27*, 29*)

* Если потребуется.