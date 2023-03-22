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Клюшка, о которой мечтали все мальчишки СССР, помогла Овечкину отобрать еще один рекордик у Гретцки

Как позавчера и обещал «Советский спорт», капитан «Вашингтона» в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ) в 13-й раз в карьере покорил рубеж 40 шайб за сезон и ушел от №99 в одиночное плавание.
Клюшка, о которой мечтали все мальчишки СССР, помогла Овечкину отобрать еще один рекордик у Гретцки
22 марта 2023 13:48
автор: Виталий Славин
автор фото: Washington Capitals

Почему в заголовке я столь пренебрежительно охарактеризовал эту снайперскую веху Великой восьмерки? Да, до визита в столицу США «колумбов» только Овечкин и Гретцки выбивали по 40+ шайб 12 сезонов. Но у нашего славного динамовца есть куда более эпохальное достижение по сравнению с безмерно распиаренным канадцем. Для Александра цифра 40 – так: промежуточная станция. Потому что в активе капитана «Вашингтона» 12 сезонов с 45+ шайбами, в то время как у Уэйна таковых лишь девять. Вот это действительно выдающийся рекорд всех времен, свидетельствующий о невероятной стабильности российского форварда!

Но, как мы опять же позавчера условились, почивать на лаврах Ови рано. Главная цель – первым в летописи НХЛ в десятый раз настрелять полтинник. Это, на мой взгляд, вообще самое крутое, что можно придумать для бомбардира. Эверест постоянства на высшем уровне. Десять чемпионатов с 50+ голами – фантастика!

На сегодня помимо Овечкина девять таких сезонов у Гретцки и легенды «Айлендерс» Майка Босси. Понятно, достижения обоих канадцев в подметки не годятся тому, чего добился москвич. Ибо набивали они свою цифирь в 80-е годы, когда НХЛ оставалась узко местечковой лигой с вратарями-неумехами и дырявой обороной.

«Динамо» командировало своего лучшего воспитанника в НХЛ, когда та стала доминирующей в хоккее мировой структурой. Где собраны сливки со всей планеты, где все научились обороняться, где голкиперы-великаны перекрывают весь створ ворот, а потолок зарплат не позволяет собирать клубы-монстры, какими были «Эдмонтон» при Гретцки и «Айлендерс» при Босси.

Ну да ладно – пусть сравнивают несравнимое, пусть тешатся своим белорусским Грейт Ван, если ничего иного предложить не в состоянии. Хотя Макдэвида стоит опасаться.

Мы страстно болеем за нашего капитана. Первый шаг к десятому полтиннику в матче с «Коламбусом» он сделал. Напомним, какие у нас планы и прогнозы на оставшиеся десять матчей «Кэпиталз»:

«Чикаго» (дома) – 1 или 2 гола;

«Питтсбург» (выезд) – 0 или 1 гол;

«Айлендерс» (дома) – 0 или 1 гол;

«Тампа» (выезд) – 0 или 1 гол;

«Рейнджерс» (дома) – 0 или 1 гол;

«Монреаль» (выезд) – 1 или 2 гола;

«Флорида» (дома) – 0 или 1 гол;

«Айлендерс» (дома) – без голов;

«Бостон» (выезд) – без голов;

«Нью-Джерси» (дома) – 1 гол.

В итоге худший сценарий обещает 3 гола, оптимистичный – 10, реальный – 6 голов с учетом средней результативности Овечкина по карьере – 0,6 шайбы за игру.

Будем верить в лучшее!

Ну а минувшим вечером в Вашингтоне чествовали Овечкина как второго снайпера в истории НХЛ. Почему именно перед матчем с «колумбами»? Именно им в октябре 2005 года юный Саша забросил две первые шайбы за океаном!

На церемонию пригласили всю семью Овечкиных – маму Татьяну Николаевну, супругу Анастасию с сыновьями Сережей и Ильей, брата Михаила. Героя завалили подарками, но самым ценным, на мой вкус советского мальчишки начала 70-х годов, был презент от Марка Хоу, сына Мистера Хоккей, которого Ови и сместил со второй позиции.

Как известно, у Александра, вероятно, самая большая коллекция клюшек в мире. По окончании карьеры он обещает на ее основе открыть в Москве хоккейный музей. Так вот, из личных закромов Горди Хоу его сын преподнес шайбу, заброшенную отцом в Суперсерии-1974 Канада (ВХА) – СССР, а главное – советскую клюшку с автографами игроков сборной Союза.

В видеоотчете с церемонии я хорошенько рассмотрел сей раритет. Сразу вспомнилось детство. О такой клюшке в начале 70-х годов мы и мечтать не смели. В магазинах продавали разве что металлическую пародию на основной хоккейный инвентарь с многочисленными отверстиями в крюке, чтоб этого уродца поднять хотя бы можно было. Потому сразу после Нового года весь двор выходил на каток с обрезанными от веток елками, верхушку которых загибали, привязывая веревкой к стволу, и использовали как крюк.

МЭФСИ – волшебное слово для всех советских пацанов. Как Битлы, космос, Америка, Куба, коммунизм – что-то никогда недостижимое. Обозначала сия аббревиатура всего лишь – Московская экспериментальная фабрика спортивных изделий. Такая надпись красовалась на клюшках, которыми в конце 60-х играли мастера в высшей лиге СССР. Но по сути это были те же дрова, что все предыдущие десятилетия с момента прихода в нашу страну канадского хоккея. Изделие полностью деревянное, крюк не загнут. Правда, с фибровой вкладкой на конце, но это никак не сказывалось на прочности.

Все изменилось в начале 70-х. Когда весь мир с легкой руки Стэна Микиты и Бобби Халла перешел на «бананы», а также появилось стекловолокно. Им укрепляли нижнюю часть черенка и весь загнутый крюк, благодаря чему новинка, в отличие от МЭФСИ, выдерживала десятки и даже сотни щелчков.

Вот так у нас появилась новая икона – КИМ. Клюшка игровая мастерская. Именно такую Марк Хоу и вручил Овечкину. На черенке реликвии написано:

Москва ЭФСИ Модель КИ-М – 73

ЭФСИ – понятно, Экспериментальная фабрика спортивных изделий. КИ-М – 73 – клюшка игровая мастерская модели 1973 года. Были еще КИ-Ю – клюшка игровая юношеская без стекловолокна и с прямым крюком. Но мне такая никогда не попадалась. С 1974 года, когда я начал играть на первенство Москвы, использовал только КИМ – великолепные, чрезвычайно долговечные клюшки!

Да, а как забил-то Овечкин 40-й гол в сезоне? На 6-й минуте открыл счет и поехал… поздравлять Строма! Поначалу показалось, что именно канадский центрфорвард переправил шайбу с пятака в сетку Даниила Тарасова. Но нет – последним шайбы коснулся защитник «колумбов».

Вот так буднично Александр в 13-й раз закрыл четвертый десяток шайб в регулярном чемпионате.

источник: «Советский спорт»
Клюшка, о которой мечтали все мальчишки СССР, помогла Овечкину отобрать еще один рекордик у Гретцки
Клюшка, о которой мечтали все мальчишки СССР, помогла Овечкину отобрать еще один рекордик у Гретцки
Как позавчера и обещал «Советский спорт», капитан «Вашингтона» в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ) в 13-й раз в карьере покорил рубеж 40 шайб за сезон и ушел от №99 в одиночное плавание.
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