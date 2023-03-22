«Ак Барс» отпраздновал 25-летний юбилей своего первого чемпионства победой

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев верен себе. После победы в третьем матче серии он заявил, что знает, как обыгрывать «Ак Барс». Теперь его слова вызвали меньше улыбок скептиков, чем накануне противостояния.

Накануне в Казани вспомнили о первом чемпионстве «Ак Барса». 21 марта 1998 года команда под руководством Юрия Моисеева одолела в «Спорт сарае» московское «Динамо» 3:2 и по итогам «гладкого» турнира завоевала золотые медали. Сейчас в это трудно поверить, но за весь сезон-1997/98, включая летний подготовительный период, подопечные Моисеева получили… три выходных.

Остальные успехи «Ак Барса» - золото-2006, Кубки Гагарина-2009, 2010, 2018 - связаны с тренером Зинэтулой Билялетдиновым, игравшим во второй половине 1980-х в «Динамо» у Моисеева.

Как и Моисеев, Билл ставит во главу угла дисциплину. Это знает каждый, погруженный в хоккейную тему. После неудачи в матче №3 была проведена работа над ошибками. В первом периоде гости быстрым первым пасом раз за разом отсекали по 2-3 «моряка» и проводили острые атаки с ходу.

Со стартового вбрасывания игра шла в режиме нон-стоп. Первая остановка отмечена на 6-й минуте, когда Кирилл Семенов открыл счет. Позиционной ошибкой капитана хозяев Либора Шулака воспользовались Станислав Галиев и тезки Панюков с Семеновым, изящно сыгравшие в стеночку. Последний из них не промахнулся по пустому углу ворот.

Только на 9-й минуте подопечные Тамбиева потревожили голкипера Тимура Билялова. Да и то формально, Не создав до перерыва ничего запоминающегося в атаке.

«Барсы» же могли увеличить перевес, если бы Артём Лукоянов и дважды Галиев использовали жирные моменты.

После перерыва «моряки» перестроились. Всё Приморье вместе с главой региона, расположившемся не в VIP-ложе, а на трибуне с простыми болельщиками, гнало «Адмирал» вперед. И вот уже Радулов выручил потерявшего шайбу защитника Кирилла Адамчука и в падении блокировал бросок с пятачка Евгения Грачёва.

Вскоре Александр Горшков создал еще одну реальную угрозу.

А перелом наметился после удаления Панюкова, сфолившего на Антоне Берлёве. Даже нарушение численного состава хозяевами не остановило их наступательного порыва. И за пять минут до сирены на второй перерыва Шулак сравнял счет, реабилитировавшись за свою помарку. В позиционной атаке со сменой мест чех кистевым броском в дальнюю девятку оставил не у дел Билялова, а вместе с ним сразу трех его помощников, расположившихся на линии огня и выстроивших экран для вратаря. Причем ближе всех к нему оказался форвард Лукоянов, а Шулаку тщетно пытался помешать защитник Дмитрий Юдин.

«Моряки» вполне могли уйти на перерыв лидируя в счете. Контратаку «2 в 1», организованную в меньшинстве («срок» коротал Николай Чебыкин) завершал Рудольф Червени, но поторопился с броском и попал во вратаря.

Третий период преимущественно прошел в зоне хозяев. Лукоянов жаждал искупить вину, но на пути летевшей в сетку шайбы встал черенок клюшки Никиты Серебрякова. Невероятный сэйв!

Но и Билялов в решающий момент уберег ворота, когда Берлёв атаковал метров с восьми без помех.

В овертайме мы еще раз вспомнили о капитане «Ак Барса» Радулове. На 6-й минуте он ворвался на пятачок и вколотил шайбу в цель, отблагодарив Дмитрия Воронкова за передачу из офиса Гретцки.

Соперники возвращаются в Казань на пятый матч. А вот продолжится ли серия во Владивостоке – вопрос. Вряд ли «барсы» захотят испытать на своей шкуре мытарства уфимцев и тем более разделить их участь.

СТАТИСТИКА

«Адмирал» (7) – «Ак Барс» (1) - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Голы: Шулак – Семенов, Радулов

Счет в серии: 1-3 (2:3, 1:2, 1:0 ОТ, 1:2 ОТ, 24, 26*, 28*)

* Если потребуется.