Беспощадный СКА отправил Профессора с его школярами на переэкзаменовку

Детский сад Игоря Ларионова и в четвертой игре западного полуфинала ничего не сумел противопоставить маститым невским армейцам, хотя после 40 минут вел 2:1. В итоге – 3:5 в матче и 0-4 в серии.

Выиграть четыре матча плей-офф подряд чревато – за почти десятидневную паузу перед западным финалом всю форму можно растерять. По крайней мере заново втягиваться в кубковый ритм придется точно, а это грозит серьезными неприятностями – упустишь инициативу в серии, попробуй еще потом ее верни.

Но это все-таки скорее досужие рассуждения. Вряд ли армейцы держали подобные мысли в голове. Ибо в противовес можно сказать так: расслабишься на минуту, на период, на матч, возвратиться затем в тонус будет ой как непросто!

Тем не менее петербуржцы вышли на четвертый поединок без должной концентрации. Уже на 38-й секунде почти двухметровый защитник Педан совершенно в безобидной ситуации врезал клюшкой по зубам Михееву. Благо обошлось без крови и двойного малого штрафа. Автозаводцам хватило 53 секунд, чтоб в большинстве открыть счет. Наконец-то забил Гончарук, который, имея массу шансов, не мог отличиться с 8 марта, когда в Москве дважды поразил ворота «Динамо».

Спустя три минуты лидер нападения «Торпедо» после стремительной атаки с ходу оформил дубль и на своем льду – 2:0! Обе шайбы Гончарук с ювелирной точностью уложил в левую девятку. Браво, Сергей!

О столь удачном старте болельщики волжан и мечтать не смели. Позавчера за 60 минут их любимцы распечатать Николаева так и не смогли. А здесь уже на пятой минуте в рамке СКА впервые в Кубке Гагарина-2023 появился Подъяпольский.

Смена голкипера кардинально преобразила игру. Гости включили режим удушения по всей площадке. Кульбаков до поры до времени подчищал огрехи партнеров. Однако на 17-й минуте сплоховал и белорус. Открытый щелчок сбоку от синей линии защитника Рукавишникова квалифицированный вратарь обязан брать. 2:1.

Отдав петербуржцам начало второй трети, хозяева вроде перестроились. Пользуясь ближней лавкой к зоне атаки, надолго запирали армейцев в их зоне. Однако до реальных угроз не доходило. Разве что Летунов попал в перекладину. Только шесть шайб во втором периоде долетели до Подъяпольского, настолько гости грамотно перекрывали линии бросков. Кульбаков вступил в игру 12 раз – самым опасным был выпад на последней минуте один на один Жафярова.

Перед третьим – заключительным в Нижнем Новгороде в этом сезоне? – периодом сложилось стойкое впечатление, что все исключительно в руках СКА. Захотят отправить детский сад Ларионова на каникулы, напрягутся, выложатся по полной – торпедовцам не устоять.

С первых секунд петербуржцы обрушились на ворота всей мощью победителей регулярного чемпионата. Но Кульбаков поймал жуткий кураж и многократно искупил свою вину за гол Рукавишникова. Стоило же гостям увлечься атакой, как последовал резкий контрвыпад – Атанасов укатил от Никишина с Рукавишниковым и с неудобной стороны расстрелял ближнюю девятку - 3:1.

Нет, это быстроногое и чрезвычайно мотивированное «Торпедо» голыми руками не возьмешь!

Вот только себе забивать не надо. Увы, после прострела Галимова защитник Орлов не успел убрать конек. Рикошет – и разрыв уже минимальный 3:2.

СКА снова врубил турборежим. Хозяева к этому оказались абсолютно не готовы. В течение трех минут Гусев и Ожиганов переворачивают цифры на табло в свою пользу – 3:4. Причем в обоих случаях финальный укол армейцы совершали без малейшего сопротивления.

Контрольный выстрел Хайруллина на 59-й минуте довершил дело.

Чутье меня не подвело. СКА решил не тянуть до Санкт-Петербурга и все завершил на берегах Волги.

- После второго перерыва при счете 1:2 мы поменяли сочетания, включили план «Б» и добились успеха, - констатировал тренер победителей Роман Ротенберг.

- Через такие обидные поражения тоже надо пройти, чтобы в следующем сезоне быть сильнее, - подвел итог Игорь Ларионов.

- Мужики, настоящая команда. Держали удар. Переломили. Выиграли игру. Мужики, горжусь вами. Снимаю шляпу. Молодчики – мужики! – поздравил Роман Борисович команду в раздевалке с сухой викторией в серии.