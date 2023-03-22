ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Беспощадный СКА отправил Профессора с его школярами на переэкзаменовку

Питерцы выиграли серию со счетом 4-0.
Беспощадный СКА отправил Профессора с его школярами на переэкзаменовку
22 марта 2023 22:21
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК СКА

Детский сад Игоря Ларионова и в четвертой игре западного полуфинала ничего не сумел противопоставить маститым невским армейцам, хотя после 40 минут вел 2:1. В итоге – 3:5 в матче и 0-4 в серии.

Выиграть четыре матча плей-офф подряд чревато – за почти десятидневную паузу перед западным финалом всю форму можно растерять. По крайней мере заново втягиваться в кубковый ритм придется точно, а это грозит серьезными неприятностями – упустишь инициативу в серии, попробуй еще потом ее верни.

Но это все-таки скорее досужие рассуждения. Вряд ли армейцы держали подобные мысли в голове. Ибо в противовес можно сказать так: расслабишься на минуту, на период, на матч, возвратиться затем в тонус будет ой как непросто!

Тем не менее петербуржцы вышли на четвертый поединок без должной концентрации. Уже на 38-й секунде почти двухметровый защитник Педан совершенно в безобидной ситуации врезал клюшкой по зубам Михееву. Благо обошлось без крови и двойного малого штрафа. Автозаводцам хватило 53 секунд, чтоб в большинстве открыть счет. Наконец-то забил Гончарук, который, имея массу шансов, не мог отличиться с 8 марта, когда в Москве дважды поразил ворота «Динамо».

Спустя три минуты лидер нападения «Торпедо» после стремительной атаки с ходу оформил дубль и на своем льду – 2:0! Обе шайбы Гончарук с ювелирной точностью уложил в левую девятку. Браво, Сергей!

О столь удачном старте болельщики волжан и мечтать не смели. Позавчера за 60 минут их любимцы распечатать Николаева так и не смогли. А здесь уже на пятой минуте в рамке СКА впервые в Кубке Гагарина-2023 появился Подъяпольский.

Смена голкипера кардинально преобразила игру. Гости включили режим удушения по всей площадке. Кульбаков до поры до времени подчищал огрехи партнеров. Однако на 17-й минуте сплоховал и белорус. Открытый щелчок сбоку от синей линии защитника Рукавишникова квалифицированный вратарь обязан брать. 2:1.

Отдав петербуржцам начало второй трети, хозяева вроде перестроились. Пользуясь ближней лавкой к зоне атаки, надолго запирали армейцев в их зоне. Однако до реальных угроз не доходило. Разве что Летунов попал в перекладину. Только шесть шайб во втором периоде долетели до Подъяпольского, настолько гости грамотно перекрывали линии бросков. Кульбаков вступил в игру 12 раз – самым опасным был выпад на последней минуте один на один Жафярова.

Перед третьим – заключительным в Нижнем Новгороде в этом сезоне? – периодом сложилось стойкое впечатление, что все исключительно в руках СКА. Захотят отправить детский сад Ларионова на каникулы, напрягутся, выложатся по полной – торпедовцам не устоять.

С первых секунд петербуржцы обрушились на ворота всей мощью победителей регулярного чемпионата. Но Кульбаков поймал жуткий кураж и многократно искупил свою вину за гол Рукавишникова. Стоило же гостям увлечься атакой, как последовал резкий контрвыпад – Атанасов укатил от Никишина с Рукавишниковым и с неудобной стороны расстрелял ближнюю девятку - 3:1.

Нет, это быстроногое и чрезвычайно мотивированное «Торпедо» голыми руками не возьмешь!

Вот только себе забивать не надо. Увы, после прострела Галимова защитник Орлов не успел убрать конек. Рикошет – и разрыв уже минимальный 3:2.

СКА снова врубил турборежим. Хозяева к этому оказались абсолютно не готовы. В течение трех минут Гусев и Ожиганов переворачивают цифры на табло в свою пользу – 3:4. Причем в обоих случаях финальный укол армейцы совершали без малейшего сопротивления.

Контрольный выстрел Хайруллина на 59-й минуте довершил дело.

Чутье меня не подвело. СКА решил не тянуть до Санкт-Петербурга и все завершил на берегах Волги.

- После второго перерыва при счете 1:2 мы поменяли сочетания, включили план «Б» и добились успеха, - констатировал тренер победителей Роман Ротенберг.

- Через такие обидные поражения тоже надо пройти, чтобы в следующем сезоне быть сильнее, - подвел итог Игорь Ларионов.

- Мужики, настоящая команда. Держали удар. Переломили. Выиграли игру. Мужики, горжусь вами. Снимаю шляпу. Молодчики – мужики! – поздравил Роман Борисович команду в раздевалке с сухой викторией в серии.

источник: «Советский спорт»
Беспощадный СКА отправил Профессора с его школярами на переэкзаменовку
Беспощадный СКА отправил Профессора с его школярами на переэкзаменовку
Питерцы выиграли серию со счетом 4-0.
22.03.2023 22:21
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Ак Барс» отпраздновал 25-летний юбилей своего первого чемпионства победой
«Ак Барс» отпраздновал 25-летний юбилей своего первого чемпионства победой
Викторию гостям принес бросок в овертайме их капитана Александра Радулова.
22.03.2023 16:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Клюшка, о которой мечтали все мальчишки СССР, помогла Овечкину отобрать еще один рекордик у Гретцки
Клюшка, о которой мечтали все мальчишки СССР, помогла Овечкину отобрать еще один рекордик у Гретцки
Как позавчера и обещал «Советский спорт», капитан «Вашингтона» в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ) в 13-й раз в карьере покорил рубеж 40 шайб за сезон и ушел от №99 в одиночное плавание.
22.03.2023 13:48
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Локомотив» потащил вперед игрок ротации
«Локомотив» потащил вперед игрок ротации
Хет-трик Ивана Чеховича помог железнодорожникам разгромить ЦСКА.
21.03.2023 22:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Герой Олимпиады-2022 снова все порешал. «Нью-Джерси», спасай карьеру Арсения Грицюка
Герой Олимпиады-2022 снова все порешал. «Нью-Джерси», спасай карьеру Арсения Грицюка
В скучнейшей игре «Металлург» и «Авангард» сладко продремали до конца основного времени. Первыми в овертайме проснулись омичи – 2:3 и 0-3 в серии.
21.03.2023 21:21
Хоккей
автор: Виталий Славин
В Кубке Гагарина увидим пятый подряд западный финал СКА – ЦСКА? 
В Кубке Гагарина увидим пятый подряд западный финал СКА – ЦСКА? 
Все идет к тому, что за выход в главный финал снова поборются армейские олигархи. После победы в Нижнем (4:0) СКА повел в серии 3-0. ЦСКА выиграл у «Локомотива» оба домашних матча.
20.03.2023 22:12
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Моряки» готовят чартер в Казань. «Адмирал» победил «Ак Барс» на «Фетисов Арене»
«Моряки» готовят чартер в Казань. «Адмирал» победил «Ак Барс» на «Фетисов Арене»
Команда из Владивостока выиграла четвертый овертайм подряд.
20.03.2023 16:24
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин на пороге уникального достижения! Но необходимо выйти на турборежим «гол за матч»
Овечкин на пороге уникального достижения! Но необходимо выйти на турборежим «гол за матч»
Очередной дубль капитана «Вашингтона» в воскресном матче с «Миннесотой» (3:5) приблизил Великую восьмерку к выдающемуся рекорду всех времен.
20.03.2023 13:39
Хоккей
автор: Виталий Славин
Ярославлю не хватает хладнокровия, а ЦСКА не удаются старты игр: что говорили наставники команд
Ярославлю не хватает хладнокровия, а ЦСКА не удаются старты игр: что говорили наставники команд
Игорь Никитин и Сергей Федоров о втором матче серии плей-офф. 
19.03.2023 20:36
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Локомотиву» и форы в две шайбы не хватило. ЦСКА одержал волевую победу
«Локомотиву» и форы в две шайбы не хватило. ЦСКА одержал волевую победу
Гости, как в первой встрече, доминировали, но не удержали перевес 2:0.
19.03.2023 20:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика