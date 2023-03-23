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Антирекорд – такой вот прощальный аккорд. «Магнитка» бесславно закончила сезон

«Авангард» всухую выиграл серию (4-0) и вышел в финал Восточной конференции.
Антирекорд – такой вот прощальный аккорд. «Магнитка» бесславно закончила сезон
23 марта 2023 19:49
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«Металлург» впервые проиграл серию, побед не изведав. Концовка четвертого матча с «Авангардом» в Магнитогорске прошла под свист трибун. Прошлогодний финалист плей-офф ничего не сумел противопоставить дисциплине и самоотверженности «ястребов».

У хозяев опять промолчали форварды-легионеры – Лайпсик, Майе и примкнувший к ним Карри. Последнего лидером никак не назовешь, он игрок ротации. Первые двое напоминали мотыльков, порхающих бабочек, не способных доставать из себя дополнительные силы, действовать на разрыв аорты, умирать на льду. Далек от идеала и защитник Керран.

А у омичей разницу сделали те, от кого ожидали. Буше забил дважды, Броадхерст поразил пустые ворота, когда хозяева сняли вратаря и пошли на последний штурм.

Счет уже на первой минуте открыл неутомимый Толчинский, автор золотого гола чемпионского плей-офф-2021. Защитники Дронов и Минулин вдвоем кинулись на Грицюка, посеявшего панику в обороне «сталеваров» двумя голами в овертайме, и Толчинский успел протолкнуть скачущую шайбу в сетку мимо бросившего якорь в площади ворот Паскуале.

Хваленый канадский вратарь, якобы требующий через агента зарплату 100 миллионов рублей, подтаскивал, но игры в серии с «Авангардом» не вытаскивал.

Его омский оппонент Демченко планку не опустил, сыграв на уровне выше своего обычного и затмил легионера.

Единственный гол хозяева усилиями защитника Дронова забили в большинстве «5 на 3». Это несчастье заслуженного ветерана Белова: защитник выбросил шайбу не только от ворот, но и на трибуну и схватился за голову. Во втором периоде Белов реабилитировался, отправив Найта в голевую атаку. Канадского центрфорварда бросились накрывать четверо «сталеваров», он нашел свободного от опеки Буше и вынимай.

В третьем периоде мы не увидели у хозяев страсти, блеска в глазах. В их действиях сквозила безнадега. Еще свежа история с чудесным камбэком «Металлурга» в седьмом матче предыдущей серии с «Автомобилистом». Тогда в Екатеринбурге 1:3 гости перековали в 4:3 ОТ (победный гол на счету Голдобина). А палочкой-выручалочкой выступил капитан команды Яковлев. Спасительная шайба заползла в ворота хозяев от его ноги. Сегодня лидеры «Металлурга» надели шлемы-невидимки.

В концовке капитану «Авангарда» Шарипзянову порезал коньком руку форвард «сталеваров» Акользин, оформивший хет-трик в матче №6 против «Автомобилиста». Здоровья защитнику омичей и сборной России.

СТАТИСТИКА

«Металлург» (6) - «Авангард» (3) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Голы: Дронов – Толчинский, Буше (2), Броадхерст

Счет в серии: 0-4

источник: «Советский спорт»
Антирекорд – такой вот прощальный аккорд. «Магнитка» бесславно закончила сезон
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«Авангард» всухую выиграл серию (4-0) и вышел в финал Восточной конференции.
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