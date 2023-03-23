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День рождения Никитина – грустный праздник

«Локомотив» подарил своему тренеру поражение на его 50-летний юбилей.
День рождения Никитина – грустный праздник
23 марта 2023 22:39
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Локомотив»

Железнодорожники, как и в третьем матче, пошли вперед. Но чемпионы не рассыпались под давлением. Искали шансы и нашли. Хозяева сподобились лишь на «мусорный» гол-рикошет. А в концовке не смогли организовать штурм ворот гостей, проиграв все ключевые вбрасывания.

Игорь Никитин, которому сегодня исполнилось 50, признавался, что в свой день рождения неизменно проигрывает. И выразил надежду на то, что сегодняшний матч перевалит за полночь, тогда его команда победит. Не срослось. За две с копейками минуты до сирены «Локомотив» взял тайм-аут, вратарь Исаев остался на лавке. Но зацепиться за зону атаки не удалось. Признанный спец по вбрасываниям Андронов уступил на точке Соркину и Каменеву. Последний из них за три секунды до конца игры забросил шайбу в пустые ворота.

Разгром чемпиона 6:2 не должен вводить в заблуждение. В прошлом матче в ворота Рейдеборна и Шарыченкова залетели едва ли не все шайбы. Да и каждая игра начинается с чистого листа. Никитин может подтвердить исходя из собственного опыта во главе «Авангарда», где он делал первые шаги как главный тренер.

Источник фото: ХК «Локомотив»

В серии-2009 с «Ак Барсом» омичи в родных стенах потерпели унизительное поражение 1:11 (!). А через два в Казани едва не сняли с пробега будущего обладателя Кубка Гагарина. От успеха их отделили 15 секунд. Хозяевам усилиями Никулина удалось затащить игру в овертайм и там победить.

Сегодня соперники действовали по обыкновению плотно, жестко, но грань не переходили – всего по одному удалению (Красковский и Нестеров). «Большевики» армейцев соорудили один момент – Исаев справился с уантаймером Плотникова. А бригады большинства железнодорожников в третьем периоде даже в зону зайти не сумели.

Гости, отбив стартовое давление, открыли счет уже на 7-й минуте. Гренадера Мамина забыл на стойке ворот защитник Черепанов, и автор золотого гола в плей-офф-2019 со второй попытки забил. Сначала угодил в штангу, но тут же поймал отскок. Отметим Григоренко, изящно переправившего шайбу Мамину после наброса от синей линии защитника Артема Сергеева.

Два моменты хозяев были гораздо жирнее. Молодой Березкин не сумел замкнуть дальнюю штангу, на пути шайбы вырос Рейдеборн и его подруга-союзница перекладина.

А после нелепого падения на ровном месте капитана армейцев Нестерова в зоне зашиты перед воротами в одиночестве оказался Алексеев, но не сумел в статичном положении перехитрить голкипера.

Во втором периоде подопечные Сергея Федорова действовали по счету. Пожалуй, лишь Плотников мог увеличить перевес, если бы Исаев не прочитал комбинацию и не выкатился навстречу форварду.

И все-таки хозяева заслужили гол. Получился он рабочим, «мусорным»: Никулин и особенно Иванов не позволили Мамину вывести шайбу в нейтральную зону, а защитник Елесин пальнул от синей в сторону ворот. Шайба, задев черенок клюшки армейца Соркина, запорхнула в девятку. Оборонцу-разрушителю, превратившемуся в этом плей-офф в грозу вратарей (три победные шайбы за две серии!), респект!

Источник фото: ХК ЦСКА

Остаток второго периода прошел в атаках гостей. И уже защитник Классон (тоже не созидатель) заставил звенеть штангу.

Неужели соперники не уложатся в 60 минут? «Нет», - решительно ответил пекинский вице-чемпион Карнаухов. После ошибки защитника Мисюля Светлаков вертикальным пасом вывел партнера один на один с вратарем, и тот искусно пробросил шайбу между щитков. Точно так же Карнаухов переиграл в Череповце голкипера «Северстали». Но, видно, Исаев не ведет картотеку на соперников. Или забыл наставления тренера вратарей Рашита Давыдова. В противном случае знал бы фирменный прием Карнаухова, который набрал 100 очков в КХЛ.

Гол внес нервяк в атаку железнодорожников. Шанс отыграться мог родиться либо в большинстве (о чем мы уже рассказали), либо благодаря нестандартным ходам форвардов-технарей. И хозяев создали супермомент. Никулин эффектно обыграл у левого борта Каменева, сместился в центр, но переиграть Рейдеборна не удалось.

Теперь уже вопрос Каменеву: почему позволил сопернику обвести себя, неужели Светлаков не рассказал о фирменном финте Никулина, которым железнодорожник обхитрил его в Москве (и тоже вхолостую)?

Почти вдвое перебросав ЦСКА (25-13), железнодорожники уступили и едут в Москву без права на ошибку.

СТАТИСТИКА

«Локомотив» (3) – ЦСКА (2) – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). Голы: Елесин – Мамин, Карнаухов, Каменев.

Счет в серии: 1-3 (0:2, 2:3, 6:2, 1:3, 25, 27*, 29*)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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