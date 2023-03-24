Бах намекнул Тардифу – без русских хоккеистов Олимпиаду-2026 в Италии ждет полное фиаско

Скажу честно, Международный олимпийский комитет нас просто опередил. На днях я сильно заболел и не смог оперативно прокомментировать сенсационный вердикт Международной федерации хоккея. Напомню, позавчера на сайте ИИХФ появилось такое сообщение:

- Сегодня на своем очередном заседании Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с возвращением клубов и сборных России и Белоруссии на соревнования ИИХФ.

На основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, которая специализируется на оценке рисков, связанных с различными глобальными вызовами, Совет ИИХФ определил, что возвращение сборных России и Белоруссии на соревнования ИИХФ небезопасно и в следующем сезоне-2023/24, включая чемпионат мира. Поэтому все турниры сезона-2023/24 ИИХФ проведет без сборных России и Белоруссии.

Почему Люк Тардиф заявил это сейчас, а не дождался майского конгресса ИИХФ, на котором, как ранее официально объявили, планировали рассмотреть этот вопрос? Да потому что у президента ИИХФ иного выхода не оставалось!

Источник фото: IMAGO

События в мировом спорте развиваются стремительно. Всем уже ясно, что Международный олимпийский комитет намерен вернуть Россию и Белоруссию. Чтобы нашим атлетам попасть на летние Игры-2024, нужно успеть пройти олимпийскую квалификацию. Эти отборочные этапы начинаются буквально на днях.

Первой еще 10 марта с россиян и белорусов сняла вето Международная федерация фехтования. Показательны итоги голосования на конгрессе организации – 89 против 46. Однако тут же в позу встали финны и немцы, отказавшиеся при участии россиян проводить в своих странах турниры фехтовальщиков.

Впрочем, это местечковые соревнования. Куда сильнее удар по нам нанесли в Турции, где без россиян 21 марта состоялась жеребьевка апрельского чемпионата Европы по гимнастике. Единственным шансом отобраться на чемпионат мира, который пройдет осенью в Бельгии, теперь будет июньское первенство Азии в Сингапуре.

Тем временем украинские шахматистки снялись со стартовавшего сегодня этапа Гран-при в Индии, где выступят россиянки. Такое же решение приняли украинские фехтовальщики. А глава лыжной ассоциации Польши Адам Малыш чуть ли не ультиматум МОК предъявил:

- Я знаю, что в FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. – Прим. ред.) есть люди, выступающие за возвращение россиян, так же, как и в МОК. На сегодня мы в числе 30 стран, подписавших письмо, где говорится, что мы не можем согласиться с этим. Думаю, если дело дойдет до крайностей, FIS придется выбирать, хотят они видеть 30 стран или только русских.

Источник фото: FIS

Ситуация, словом, накалялась каждый день, и позавчера МОК проинформировал, что 28-30 марта соберет исполком организации. Инсайдеры не сомневаются, что на этом совещании Россию и Белоруссию вернут в олимпийскую семью. Другой вопрос – в каком качестве? Очевидно – что по-прежнему без флага и гимна. Хотя подождем и посмотрим.

Возвращаемся к хоккею. Тардиф элементарно сыграл на опережение. Печальная история с возобновлением Кубка мира в 2024 году его многому научила. Всесильная НХЛ так не сумела проломить сопротивление русофобов Финляндии, Швеции, Чехии. Те категорически отказались играть в одном турнире с русскими. Беттману и Ко пришлось отложить возрождение Кубка мира до лучших времен.

Но что ждать от хилой ИИХФ, зарабатывающей исключительно на элитном чемпионате мира! Международная федерация тем более вынуждена смириться и проводить хоть что-то. Чемпионат мира-2022 в Финляндии уже прошел без России и Белоруссии. В 2023 году нас изначально не ждали на ЧМ в Финляндии и Латвии. Ну а теперь Тардиф добрался и до ЧМ-2024 в Чехии.

Источник фото: IMAGO

Ну в самом деле – куда ему было деваться! Предположим, что в мае на конгрессе ИИХФ голосованием Россию и Белоруссию вернули бы – и что? Чехия сразу наверняка отказалась бы принимать ЧМ. Как минимум финны, шведы и латыши ее тут же поддержали.

Здесь в чем важный момент? Пока ИИХФ в конфликт с МОК не вступает. Отборочные соревнования, в которых по идее должны участвовать белорусы, на Олимпиаду-2026 в Италии стартуют в сезоне-2024/25. Тардиф уже объявил, что к вопросу о допуске России и Белоруссии ИИХФ вернется в марте следующего года.

Идеальная позиция! ИИХФ примет окончательное решение тогда, когда с летней Олимпиадой-2024 все давно прояснится. Допустят наших туда – вот и прецедент для всех противников Красной машины. Нет – и говорить не о чем.

Не знаю, возможно, просто так совпало, но вчера в немецком Эссене на рурском политическом форуме президент МОК Томас Бах предупредил к чему все эти ультиматумы и бойкоты могут привести:

- Украинское правительство требует от нас полной изоляции всех россиян. Но мы как глобальная организация несем ответственность за соблюдение прав человека и Олимпийской хартии, которые запрещают подобные вещи. До этого ни одно правительство ни одной страны не требовало бойкота и полной изоляции спортсменов страны, с которой находится в состоянии военного конфликта. Сейчас в мире около 70 военных конфликтов. Спортсмены этих стран осознают, насколько важно не потерять это последнее проявление человечности через спорт. Если мы сделаем исключение для Украины и поддержим бойкот по политическим причинам, то получим прецедент и столкнемся с распадом нынешней мировой спортивной системы. Спорт будет разъединять. Настоящих чемпионатов мира уже не будет. Больше не будет и Олимпийских игр, а будут Игры разных политических блоков.

Источник фото: DPA

Все верно, герр Бах. Слышите, месье Тардиф – настоящих чемпионатов мира больше не будет! Как и - что еще страшнее! - Олимпиад. Кому нужны зимние Игры без наших хоккеистов и фигуристов, лыжников и биатлонистов, конькобежцев, мастеров шорт-трека, фристайла, сноуборда?

НХЛ уже дважды послала МОК с ее Олимпиадками. Без русских Беттман и Ко точно никого не отпустят и на Игры-2026. КХЛ в Милане тоже не будет, если придурковатая ИИХФ не одумается.

Спрашивается, за что американские телегиганты выложат миллиарды долларов конторе Баха? За ноунеймов из пятых сборных Финляндии, Швеции, Чехии и двадцатых сборных США и Канады, фигуристок, которые россиянкам в подметки не годятся?! Там сумасшедшие транжиры, что ли, рулят! Нет, конечно! Они платят из своего кармана, каждый бакс на учете.

В Пхенчхане и Пекине КХЛ уже спасла олимпийский хоккейный турнир от фиаско. А теперь прихлопнут трансконтинентальные монстры сотрудничество с МОК – и вся недолга! Да, с летней Олимпиадой уже не успеть отвернуть назад. Но до зимних Игр еще три года. Просядут без русских рейтинги в Париже, лавочку неслыханной щедрости американские барыги прикроют тут же. Гари Беттман не даст соврать.

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А это крах олимпийского движения, что Бах понимает лучше всех. Недаром в той же речи в Эссене глава МОК напомнил, что никто и ничто не мешают русским и белорусам участвовать и сейчас в международных соревнованиях:

- В европейских национальных лигах и в Северной Америке, например, в гандболе и хоккее, играют россияне и белорусы. В велоспорте в немецкой команде есть российский спортсмен. В теннисе каждую неделю украинцы встречаются с нейтральными игроками с российским паспортом. Одна из таких нейтральных спортсменок даже выиграла турнир в США. Подобных примеров масса.

При этом Бах уточнил, что повлиять на ИИХФ никак не может:

- Для россиян и белорусов есть определенные условия участия в международных соревнованиях, которые должны соблюдаться. Только международные организации по каждому конкретному виду спорта могут допустить их. Здесь у этих федераций единоличная власть.

Вот и возникает законный вопрос: а зачем нам нужна эта сумасбродная ИИХФ? Не пора ли серьезно задуматься о том, чтоб порвать с наперсточниками Тардифа? Как в конце 60-х годов это сделали канадцы, отказавшиеся играть на чемпионатах мира без допуска девяти экс-профи НХЛ. Мы тогда протянули руку помощи Кленовым – и хоккейный мир перевернулся, пережил золотую эру: Суперсерии-1972 и 1974, первая клубная Суперсерия СССР – НХЛ, первый Кубок Канады в 1976 году.

В 1977-м ИИХФ вынуждена была вернуть Канаду на ЧМ на ее условиях – с составом полностью из игроков НХЛ во главе с братьями Эспозито.

Похоже, пришла пора нам опять договариваться с канадцами напрямую. Ради спасения мирового хоккея. Не верю, что в Северной Америке не мечтают о новых битвах в сильнейших составах России против Канады и США.