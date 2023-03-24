ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Радулов и его команда возвращаются во Владивосток

«Ак Барс» сенсационно проиграл пятый матч серии с «Адмиралом».
Радулов и его команда возвращаются во Владивосток
24 марта 2023 22:28
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Адмирал»

«Моряки» два периода вязали по рукам и ногам титулованных «барсов», забили два гола. А в третьем, несмотря на три удаления, сохранили победный счет. Серия возвращается во Владивосток. Шестой матч стартует в 10 часов утра по московскому времени – готовиться некогда, выспаться бы.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения в четвертом матче серии не теряет оптимизма и верит в общую победу своей команды. Возможно, на словах. Но и бравада в хоккее вещь не последняя. Так, игроки сборной Чехословакии перед решающим матчем на Олимпиаде-1984 в Сараеве против «Красной машины» мотивировали себя, нацепив бейсболки «Мы – олимпийские чемпионы». Не помогло, наши победили 2:0.

Тамбиев уважает «Ак Барс», записного фаворита: «У них олимпийские и мировые чемпионы мира, прошли Крым и рым…».

«Моряки» уже прыгнули выше головы, сняв с пробега «Салават Юлаев». Аппетит приходит во время еды: все матчи серии с «Ак Барсом» завершились с минимальным перевесом, два из которых в овертайме.

Вот и первый период прошел в равной борьбе, о чем говорит статистика: равенство по броскам (11-11). В такой ситуации главное не нахватать удалений. Что «морякам» удавалось 40 минут.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

После перерыва «барсы» выпустили когти. Их лидер и капитан Александр Радулов бушевал на льду и на лавке. Проверял на прочность даже партнеров. Так рубанул махнул клюшкой на скамейке запасных, что задел Артема Галимова.

Гости же сохраняли холодный рассудок и дважды подряд уязвили ворота Тимура Билялова. За 5 минут до второго перерыва форвард Данил Гутик взял в союзники… лицевой борт: шайба после его броска пролетела мимо створа и рикошетом вернулась на пятачок, где голкипер щитками завез ее за ленточку. Судьи засчитали гол только после «киносеанса».

Вскоре «моряки» подловили хозяев на контратаке и ошибке на смене. В средней зоне провалился прошедший Крым и рым защитник Вячеслав Войнов, запустив к воротам троих соперников. Дмитрий Чебыкин и Антон Берлев – эти фамилии мы запомнили недавно – разыграли стеночку – 0:2.

Источник фото: ХК «Адмирал»

В третьем периоде «барсы» усердно плавили лед у ворот Никиты Серебрякова, но лишь единожды заставили его капитулировать. Да и то после рикошета от конька канадского защитника Колби Уильямса. Отличился «энерджайзер» Радулов, реализовав численное преимущество.

У хозяев времени было предостаточно, чтобы не только отыграться, но и победить. Тем более запаниковавшие «моряки» начали примитивно отбрасываться. Дмитрий Юдин, Радулов были близки ко второму голу, но не срослось. «Адмирал» преподал урок кубкового хоккея нижегородскому «Торпедо» Игоря Ларионова, не удержавшему в третьем периоде перевес над СКА в две шайбы.

Серебро (Серебряков) тащил и тащил, справившись с 49 (!) бросками. Даже если «Адмирал» не сдюжит, Никиту наверняка назовут лучшим вратарем чемпионата.

После финальной сирены Тамбиев на камеру еще раз подтвердил, что ждет 7 матчей в серии. Но в раздевалке был сдержаннее: «Впереди шестой матч, готовимся, а там посмотрим».

СТАТИСТИКА

«Ак Барс» (1) – «Адмирал» (7) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Голы: Радулов - Берлев, Чебыкин

Счет в серии: 3-2 (3:2, 2:1, 0:1 ОТ, 1:2 ОТ, 1:2, 26*, 28*)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
Радулов и его команда возвращаются во Владивосток
Радулов и его команда возвращаются во Владивосток
«Ак Барс» сенсационно проиграл пятый матч серии с «Адмиралом».
24.03.2023 22:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Бах намекнул Тардифу – без русских хоккеистов Олимпиаду-2026 в Италии ждет полное фиаско
Бах намекнул Тардифу – без русских хоккеистов Олимпиаду-2026 в Италии ждет полное фиаско
В ответ на позорное решение ИИХФ о недопуске России и Белоруссии на все турниры сезона-2023/24 президент МОК Томас Бах предрек крушение всей мировой спортивной системы.
24.03.2023 20:40
Хоккей
автор: Виталий Славин
День рождения Никитина – грустный праздник
День рождения Никитина – грустный праздник
«Локомотив» подарил своему тренеру поражение на его 50-летний юбилей.
23.03.2023 22:39
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Антирекорд – такой вот прощальный аккорд. «Магнитка» бесславно закончила сезон
Антирекорд – такой вот прощальный аккорд. «Магнитка» бесславно закончила сезон
«Авангард» всухую выиграл серию (4-0) и вышел в финал Восточной конференции.
23.03.2023 19:49
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Беспощадный СКА отправил Профессора с его школярами на переэкзаменовку
Беспощадный СКА отправил Профессора с его школярами на переэкзаменовку
Питерцы выиграли серию со счетом 4-0.
22.03.2023 22:21
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Ак Барс» отпраздновал 25-летний юбилей своего первого чемпионства победой
«Ак Барс» отпраздновал 25-летний юбилей своего первого чемпионства победой
Викторию гостям принес бросок в овертайме их капитана Александра Радулова.
22.03.2023 16:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Клюшка, о которой мечтали все мальчишки СССР, помогла Овечкину отобрать еще один рекордик у Гретцки
Клюшка, о которой мечтали все мальчишки СССР, помогла Овечкину отобрать еще один рекордик у Гретцки
Как позавчера и обещал «Советский спорт», капитан «Вашингтона» в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ) в 13-й раз в карьере покорил рубеж 40 шайб за сезон и ушел от №99 в одиночное плавание.
22.03.2023 13:48
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Локомотив» потащил вперед игрок ротации
«Локомотив» потащил вперед игрок ротации
Хет-трик Ивана Чеховича помог железнодорожникам разгромить ЦСКА.
21.03.2023 22:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Герой Олимпиады-2022 снова все порешал. «Нью-Джерси», спасай карьеру Арсения Грицюка
Герой Олимпиады-2022 снова все порешал. «Нью-Джерси», спасай карьеру Арсения Грицюка
В скучнейшей игре «Металлург» и «Авангард» сладко продремали до конца основного времени. Первыми в овертайме проснулись омичи – 2:3 и 0-3 в серии.
21.03.2023 21:21
Хоккей
автор: Виталий Славин
В Кубке Гагарина увидим пятый подряд западный финал СКА – ЦСКА? 
В Кубке Гагарина увидим пятый подряд западный финал СКА – ЦСКА? 
Все идет к тому, что за выход в главный финал снова поборются армейские олигархи. После победы в Нижнем (4:0) СКА повел в серии 3-0. ЦСКА выиграл у «Локомотива» оба домашних матча.
20.03.2023 22:12
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика