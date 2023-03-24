Радулов и его команда возвращаются во Владивосток

«Моряки» два периода вязали по рукам и ногам титулованных «барсов», забили два гола. А в третьем, несмотря на три удаления, сохранили победный счет. Серия возвращается во Владивосток. Шестой матч стартует в 10 часов утра по московскому времени – готовиться некогда, выспаться бы.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения в четвертом матче серии не теряет оптимизма и верит в общую победу своей команды. Возможно, на словах. Но и бравада в хоккее вещь не последняя. Так, игроки сборной Чехословакии перед решающим матчем на Олимпиаде-1984 в Сараеве против «Красной машины» мотивировали себя, нацепив бейсболки «Мы – олимпийские чемпионы». Не помогло, наши победили 2:0.

Тамбиев уважает «Ак Барс», записного фаворита: «У них олимпийские и мировые чемпионы мира, прошли Крым и рым…».

«Моряки» уже прыгнули выше головы, сняв с пробега «Салават Юлаев». Аппетит приходит во время еды: все матчи серии с «Ак Барсом» завершились с минимальным перевесом, два из которых в овертайме.

Вот и первый период прошел в равной борьбе, о чем говорит статистика: равенство по броскам (11-11). В такой ситуации главное не нахватать удалений. Что «морякам» удавалось 40 минут.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

После перерыва «барсы» выпустили когти. Их лидер и капитан Александр Радулов бушевал на льду и на лавке. Проверял на прочность даже партнеров. Так рубанул махнул клюшкой на скамейке запасных, что задел Артема Галимова.

Гости же сохраняли холодный рассудок и дважды подряд уязвили ворота Тимура Билялова. За 5 минут до второго перерыва форвард Данил Гутик взял в союзники… лицевой борт: шайба после его броска пролетела мимо створа и рикошетом вернулась на пятачок, где голкипер щитками завез ее за ленточку. Судьи засчитали гол только после «киносеанса».

Вскоре «моряки» подловили хозяев на контратаке и ошибке на смене. В средней зоне провалился прошедший Крым и рым защитник Вячеслав Войнов, запустив к воротам троих соперников. Дмитрий Чебыкин и Антон Берлев – эти фамилии мы запомнили недавно – разыграли стеночку – 0:2.

Источник фото: ХК «Адмирал»

В третьем периоде «барсы» усердно плавили лед у ворот Никиты Серебрякова, но лишь единожды заставили его капитулировать. Да и то после рикошета от конька канадского защитника Колби Уильямса. Отличился «энерджайзер» Радулов, реализовав численное преимущество.

У хозяев времени было предостаточно, чтобы не только отыграться, но и победить. Тем более запаниковавшие «моряки» начали примитивно отбрасываться. Дмитрий Юдин, Радулов были близки ко второму голу, но не срослось. «Адмирал» преподал урок кубкового хоккея нижегородскому «Торпедо» Игоря Ларионова, не удержавшему в третьем периоде перевес над СКА в две шайбы.

Серебро (Серебряков) тащил и тащил, справившись с 49 (!) бросками. Даже если «Адмирал» не сдюжит, Никиту наверняка назовут лучшим вратарем чемпионата.

После финальной сирены Тамбиев на камеру еще раз подтвердил, что ждет 7 матчей в серии. Но в раздевалке был сдержаннее: «Впереди шестой матч, готовимся, а там посмотрим».

СТАТИСТИКА

«Ак Барс» (1) – «Адмирал» (7) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Голы: Радулов - Берлев, Чебыкин

Счет в серии: 3-2 (3:2, 2:1, 0:1 ОТ, 1:2 ОТ, 1:2, 26*, 28*)

* Если потребуется.