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Армейцы катали вату, и «Локомотив» их прокатил

Железнодорожникам хватило для победы одного-единственного гола.
Армейцы катали вату, и «Локомотив» их прокатил
25 марта 2023 20:43
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Чемпионы провели невзрачный матч. Почему-то отказавшись от силовой борьбы. Исход игры решили два глупейших удаления защитников ЦСКА. Первое обернулось пропущенной шайбой, второе лишило москвичей финального штурма и шанса на спасение.

Трудно сказать, почему сегодня чемпионы решили одолеть ярославцев малой кровью.

- Ничего нового-экстраординарного придумывать не надо, играем по своим местам, своим схемам, - предвосхищал игру №5 главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

- Что может быть лучше, когда стоишь на грани! – удивил откровением рулевой «Локомотива» Игорь Никитина.

Армейцы со стартового вбрасывания удивили пассивностью атаки. Защитники вперед не шли, очевидно, расчет был сделан на ошибку менее опытных железнодорожников. А некоторые из чемпионского состава еле передвигали ноги – например Диц. Он то и дело спотыкался на чистом льду, дарил соперникам шайбу, везде опаздывал. А катание у него далеко не канадское, иначе играл бы в НХЛ.

Так сразу и не вспомнить стопроцентные моменты. В первом периоде железнодорожник Александр Полунин, которого стали сравнивать с рекордсменом отечественных чемпионатов Сергеем Мозякиным, угодил в стойку с внешней стороны. Чем-то похожим ответил во второй 20-минутке тот самый Диц.

Даже получая большинство, соперники атаковали с оглядкой на тылы. Ничего запоминающегося.

В третьем периоде и без того незатейливая игра упростилась донельзя. Запахло овертаймом (или овертаймами). Зрители уже готовы были. И тут гости провели контратаку. Вездесущий Полунин рванул на пятачок, бросил, а его опытный партнер Егор Аверин, впервые вышедший в этой серии, не сумел переиграть вратаря Адама Рейдеборна. Швед поймал шайбу, опасность миновала? Нет! Припозднившийся к месту событий защитник Дыбленко после свистка засадил клюшкой в спину железнодорожника Павла Красковского и проследовал в штрафной бокс. Кстати, вторично в матче.

«Большевики» гостей толком не могли войти в зону, как вдруг вперед устремился Максим Шалунов, от которого ждут голов. Его на синей линии пошли раскалывать сразу два армейца – Андрей Светлаков и Карнаухов. Все трое оказались дружно упали, шайбу подхватил Артур Каюмов, бросил, а молодой Максим Березкин добил. Армейские «меньшевики» ухитрились пропустить после атаки с ходу!

На спасение оставалось больше восьми минут. Но растерявшиеся хозяева не смогли встать на атакующую колею. Более того, Диц окончательно лишил шансов хотя бы на овертайм, сунув клюшку в коньки Денису Алексееву в средней зоне. Удаленный выскочил из штрафного бокса за 26 секунд до сирены.

По горячим следам Федоров заявил в телекамеру, что его команда была чуть лучше. Трудно согласиться с оценкой лучшего тренера прошлого сезона. Статистика свидетельствует об обратном:

броски 21-25

заблокированные броски 14-16

вбрасывания 18-32

силовые приемы 8-11

отборы 1-2

время в атаке 9:47-10:18

штраф 10-4.

Особенно режет глаз цифирь в графе «силовые приемы» - 19 на двоих. И это матч плей-офф?! В предыдущих играх соперники не щадили друг друга, «хитовали» под 80.

СТАТИСТИКА

Западная конференция

Плей-офф. Второй раунд

ЦСКА (2) – «Локомотив» (3) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Гол: Березкин

Счет в серии: 3-2 (2:0, 3:2, 2:6, 3:1, 0:1, 27, 29*)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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