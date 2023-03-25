«Локомотив» оказался терпеливее и тащит серию в Ярославль

Пятый матч был богат на эмоции, но при этом выдался довольно скучным. Создавалось впечатление, что команды закрылись и только и ждут ошибки друг друга. В итоге лишь один момент встречи был реализован. Максим Березкин отправил шайбу в ворота Адама Рейдеборна и пригласил армейцев на шестую игру в Ярославль. 1:0 - победа «Локомотива». Счёт в серии 3:2 в пользу московских армейцев.

ЧТО ГОВОРИЛИ ТРЕНЕРЫ

После встречи наставники команд подвели итоги.

Главный тренер «Локомотива», Игорь Никитин рассказал о победном импульсе и ротации:

«Мы заслужили играть следующий матч. Всегда есть над чем работать, сегодня мы были более последовательны. Тяжёлая серия, опытный соперник. Цена импульсов высока — сегодня это сыграло ключевую роль.

Победа здесь — определённая ступенька и в плане психологии. Лучшего для роста команды не придумаешь.

Исаев полез в драку? Это тоже опыт, он — молодой парень. Тренеры переговорят с ним, подскажут.

Команда ждала ошибки ЦСКА? Наверное, это вытекает из сценария игры. Но мы создавали моменты. Парням перед третьим периодом сказали, что нужно не бояться ошибиться, но помнить про цену ошибки.

Что дало появление Егора Аверина? Он — взрослый и опытный игрок. Полезен команде. Плюс нам нужна глубина лавки.

Почему Иван Чехович не в составе? Это первый год для него на таком уровне, мы даём ему отдохнуть. На свежести он может реализовать свои моменты».

Наставник ЦСКА, Сергей Фёдоров поделился впечатлением от пятого матча:

«После двух периодов давление преобладало. Игра шла до гола. К сожалению, забили не мы.

Качественные моменты мы создали. Не вижу больших проблем у нас, желание было, играли правильно. Но соперник не дремал. В следующем матче будем решительнее.

ЦСКА ждал ошибку соперника? Есть доля правды. Это психология, это присуще команде, которая хочет выиграть.

Невысокие скорости? За «Локомотив» не скажу, а про нас — первый период сыграли с огромным желанием забить, агрессивный хоккей был первые 14 минут, но ярославцы делали правильные ходы. Но соглашусь, не очень высокие скорости.

Неигровые факторы сказались? Мы не будем настраивать коллектив на какие-то потусторонние факторы. Мы настраиваем фокус на то, что приносит результат. Так легче готовиться к играм.

У нас было серьезное преимущество со счётом 3:1 в серии. Не думал о том, что у нас есть возможность оступиться. «Локомотив» — хорошая команда, которая отлично двигает шайбу в нашей зоне. Соперник сыграл по счёту. Надо было позлее на момент быть».

ЧТО ГОВОРИЛИ ИГРОКИ

Автор единственного гола в пятом матче серии, нападающий «Локомотива» Максим Березкин рассказал про то, что помогло обыграть армейцев:

«Я — герой Ярославля? Спасибо большое, но думаю, что вся команда — герои. В моменте с голом шайба попала на крюк, и я бросил в девятку. Дрожали ли руки? Нет. Хладнокровие и реализация момента. За смену до гола, поймал на себя шайбу — может воздалось.

Почему стали играть в закрытый хоккей? У нас нет права на ошибку, поэтому играем строже в обороне, чтобы у ЦСКА не было шансов забить.

Почему такая тяжёлая серия? Армейцы опытные, ребята хорошо играют. Нужно все из себя доставать».

Защитник ЦСКА, Владислав Провольнев поделился эмоциями после поражения:

«Старались играть активнее, но пропустили обидный гол в меньшинстве. Отскочила шайба удачно на крюк сопернику и ему оставалось только бросить. Сделаем выводы.

Взяли ли эмоции вверх в концовке? Не думаю, что это лишние эмоции или грубая ошибка со сторону Даррена Дица. Скорее, просто случайность».

Следующий матч серии пройдёт 27 марта в Ярославле на «Арене 2000».