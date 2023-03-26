Малкин: Я ее украл, я ее и верну! Джино разбудил Ови для 42-й шайбы, но победу гостям не отдал

Напомним, в понедельник после дубля в ворота «Миннесоты» мы предложили славному воспитаннику «Динамо», когда у него стало 39 голов, следующий план мероприятий на остаток регулярного чемпионата:

«Коламбус» (дома) – 1 или 2 гола (на деле – 1 гол);

«Чикаго» (дома) – 1 или 2 гола (на деле – 1 гол);

«Питтсбург» (выезд) – 0 или 1 гол (на деле – 1 гол);

«Айлендерс» (дома) – 0 или 1 гол;

«Тампа» (выезд) – 0 или 1 гол;

«Рейнджерс» (дома) – 0 или 1 гол;

«Монреаль» (выезд) – 1 или 2 гола;

«Флорида» (дома) – 0 или 1 гол;

«Айлендерс» (дома) – без голов;

«Бостон» (выезд) – без голов;

«Нью-Джерси» (дома) – 1 гол.

Как видите, Александр вышел на самый оптимистичный сценарий – гол за игру, гарантирующий покорение Эвереста стабильности. Пока по девять сезонов с 50+ шайбами у троих – Майка Босси, Уэйна Гретцки и Овечкина.

Но в соответствии с заветами товарища Саахова - торопиться не будем. После трех минувших матчей снова прикинем шансы нашего горовосходителя за восемь туров до финиша:

худший вариант – 2 гола;

оптимистичный – 7 голов;

реальный – 4 или 5 голов с учетом средней результативности Великой восьмерки по карьере – 0,6 шайбы за игру.

Исходя из нашего прогноза (максимум семь голов), Джомолунгма вроде бы уже скрылась в облаках. Но ведь это всего лишь предположения, а история пишется на льду. Если Ови сохранит набранный темп «гол за игру», то за оставшиеся восемь матчей именно желанный полтинник и настреляет!

Хорошо, с Сааховым разобрались, но при чем тут студент-собиратель старинных обычаев и Малкин, спрашиваете? Отвечаю!

На 44-й минуте, когда при счете 3:0 в пользу хозяев за разгильдяйский фол в средней зоне – удар клюшкой по руке Гюнцеля – удалился Овечкин, игру в Питтсбурге можно было заканчивать. Тушить свет и спокойно расходиться по домам.

Однако недаром накануне вечером в местной резиденции Малкиных русская диаспора «столичных» держала совет с хозяином поместья. Не исключаю, что именно на этом дружеском ужине, стартовавшим в 19:00 по времени восточного побережья США, и был разработан хитроумный план, в соответствии с которым:

- Ови забивает 42-й гол в сезоне и 299-й в большинстве за карьеру;

- Джино в 11-й раз за карьеру забивает 25-й гол в сезоне и 81-й победный за карьеру, за что получает первую звезду матча.

Следите, что происходит после отправки в штрафной бокс капитана «Кэпиталз».

На реализацию, разумеется, выкатывает Малкин. Но что это? Спустя 38 секунд уралец - после свистка и остановки игры! - зачем-то устремляется на пятак гостей и грубо въезжает в форварда «столичных» Дауда. У судей нет выбора – Джино присаживается на соседнюю скамью для плохих парней.

Составы на площадке уравниваются. План заговорщиков в действии!

Табло отсчитывает еще 59 секунд. Кузнецов, воспользовавшись разреженным пространством при игре «4 на 4», прогулялся с шайбой по зоне «пингвинов», как по буфету, и выдал на пятак Уилсону. 3:1.

На 54-й минуте в дело вступает наш законспирированный агент Пилинг. По наущению Балбеса – чтобы никто не догадался, американец в середине матча открыл счет. Потому никто не почуял неладное, когда этот самый Пилинг в безобидной ситуации подсек Манту и с чувством исполненного долга уединился на двухминутный перекур.

Вашингтонцам хватило четырех секунд, чтоб закрыть второй пункт зловещего плана. Оши выиграл вбрасывание. Стром скинул назад Карлсону. Американец мгновенно перевел снаряд в офис номер 8 – ну а далее без комментариев. 3:2. Вы правы – нас много на каждом километре. Был такой культовый болгарский военный телесериал. Есть 42-й гол в сезоне и 299-й в большинстве в карьере. Здесь у короля реализации лишнего уже давным-давно нет конкурентов.

Минуют еще четыре минуты. Тот же Стром восстанавливает паритет – 3:3.

Стадион приуныл, чтоб спустя полторы минуты встать на уши. Понятно, что «Питтсбургу», в отличие от «Вашингтона», уже не претендующего на плей-офф, очки необходимы, как ядра для Царь-пушки в офисе номер 8.

Для того и приберегли третий и заключительный пункт коварного русского плана. Американец Манта – судя по всему, еще один наш тайный агент! – в средней зоне уступил шайбу Малычу. Тот в полном одиночестве выкатил на Кемпера и мастерски, как полковник КГБ Виталий Славин у Юлиана Семенова, поставил точку в выполнении партийного задания: положил шайбу впритирку с дальней штангой – 4:3!

Малкин вернул «пингвинам» едва им же не украденную у хозяев победу. Евгений по победным шайбам за карьеру сравнялся с капитаном «Бостона» Патрисом Бержероном – по 81. Из действующих игроков больше только у Овечкина (124), двух «пингвинов» Джеффа Картера (88) и Сидни Кросби (86), «островитянина» Зака Паризе (82).

Все довольны и счастливы! Вот теперь действительно можно тушить свет и расходиться. По одному! Чтобы никто не догадался…