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Армия давила, но не раздавила «Локомотив». Который поймал шанс и победил

Как и два года назад, в серии ЦСКА – «Локомотив» нас ждет седьмой матч в Москве.
Армия давила, но не раздавила «Локомотив». Который поймал шанс и победил
27 марта 2023 22:34
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Москвичи сами виноваты. Впервые в серии они серьезно нагрузили вратаря «Локомотива», вдове перебросав соперников. Но армейским атакам не хватило агрессии. А хозяева нанесли укол в контратаке, которую завершил быстроногий Александр Полунин, которого я в одном из репортажей назвал наследником Сергея Мозякина.

Конечно, это сравнение притянуто за уши. Мозякин куда рукастее и головастее, с фантастическим голевым чутьем и не менее фантастическим броском. Зато Полунин – ракета. И иногда может выдать сольный номер. Что он и продемонстрировал на пятой минуте третьего периода. Перехватив шайбу после передачи Максима Мамина в чужой зоне, форвард убежал по центру к владениям армейцев, изящно сработал клюшкой и подбросил шайбу в паутину. Он будто и не заметил пласировавшего перед ним защитника-тихохода Фредрика Классона, а Никита Нестеров, выскочивший с лавки не успел подстраховать шведа. Капитан армейцев, мог, наверное, накрыть Полунина, если бы ему не пришлось объезжать судью Константина Оленина, оказавшегося на дороге. Это серьезный прокол арбитра, который в 2013-м работал на финале чемпионата мира!

Гости предприняли усилия, чтобы отыграться. Но подопечные Игоря Никитина костьми ложились под шайбу. Даже заработав единственное для себя большинство, больше думали и надежности тыла.

Источник фото: ХК ЦСКА

…Оба шестых матча в сериях ЦСКА – «Локомотив» завершились победой железнодорожников. С одинаковым счетом – 3:1 и в Ярославле. В 2017-м в день смерти эксперта «Советского спорта» Сергея Гимаева хозяева отправили в отпуск команду Дмитрия Квартальнова, а ее тренера – в отставку. В 2021-м дружина Андрея Скабелки добилась права на седьмую встречу, которую как-то безропотно отдала чемпиону 0:2.

Сегодня наставник «Локо» Игорь Никитин вернул в состав автора хет-трика в матче №3 Ивана Чеховича, пропустившего последнюю игру, и оставил опытного кубкового бойца Егора Аверина.

Именно ему посчастливилось открыть счет уже на 3-й минуте. А помог ему гренадер Егор Коршков, обокравший за воротами Адама Рейдеборна самого Константина Окулова. Голкипер и глазом не успел моргнуть, как шайбу доставили на пятачок, и оттуда в сетку.

Источник фото: ХК ЦСКА

Эксперт федерального канала почему-то сделал крайним в пропущенном голе молодого защитника армейцев Николая Макарова – мол, почему не опекал Аверина? Больше Макаров на лед не выходил.

Чемпионы быстро среагировали на успех хозяев. Мамин поймал на клюшку шайбу, брошенную от синей линии защитником Владиславом Провольневым, вонзил ее под перекладину.

Второй период прошел под знаком ЦСКА. Автор победного гола в матче №4 Павел Карнаухов, воспользовавшись неразберихой со сменой состава у хозяев, выкатился на ударную позицию, но с его броском справился голкипер Даниил Исаев. Опасно атаковали Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Окулов, Диц, но голкипер отказывался пропускать. Тут бы москвичам попробовать раскопать гол на пятачке, но они туда ехали неохотно. Да и армейские «большевики» вели розыгрыш лишнего медленно и предсказуемо для «меньшевиков».

Источник фото: ХК ЦСКА

Кстати, армейцы могли уйти от поражения, когда в штрафном боксе коротал «срок» их вице-капитан Сергей Плотников. Но Исаев справился с уантаймером Михаила Григоренко, который в последних матчах растворился на льду. Как, впрочем, и другой записной лидер Антон Слепышев.

«Локомотив» уберег победу и возвращается в Москву. Вряд ли Никитин забыл события двухлетней давности, когда он во главе ЦСКА не оставил ни шанса «Локомотиву» в седьмом матче. Железнодорожники тогда вышли на «ЦСКА Арену» закрепощенными, с трясущимися поджилками. Как то будет послезавтра?

СТАТИСТИКА

«Локомотив» (3) – ЦСКА (2) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Голы: Аверин, Полунин – Мамин

Счет в серии: 3-3 (0:2, 2:3, 6:2, 1:3, 1:0, 2:1, 29)

источник: «Советский спорт»
Армия давила, но не раздавила «Локомотив». Который поймал шанс и победил
Армия давила, но не раздавила «Локомотив». Который поймал шанс и победил
Как и два года назад, в серии ЦСКА – «Локомотив» нас ждет седьмой матч в Москве.
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