В 2019-м Хартли закруглил тренерскую карьеру Билла. Сделает ли это Кравец?

Четыре года назад «Авангард» Боба Хартли снял с пробега действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс», который возглавлял Зинэтула Билялетдинов. Уже в первом раунде, выиграв серию всухую – 4-0. «Ястребы» тогда долетели до финала и разбили клювы об армейскую броню – те же 0-4. А Билл принял решение завершить тренерскую карьеру.
По ходу этого сезона после отставки Олега Знарка его уговорили принять штурвал. 67-летний тренер сделал то, чего ждала вся Казань – «Ак Барс» возглавил Восточную конференцию и всерьез нацелился на главный трофей лиги.
Михаил Кравец возглавил «Авангард», сменив Дмитрия Рябыкина. Многие тогда считали нового тренера фигурой временной. А он навел в команде порядок и в плей-офф прошел колючую системную «Сибирь» и «протухшую» «Магнитку». Своих прошлогодних кубковых обидчиков омичи унизили со счетом 4-0. Так высоко в плей-офф Кравец еще не забирался. Пределом был первый круг с «Витязем». В случае успеха в предстоящей серии он наверняка не только поднимет свои котировки, но и окончательно закруглит карьеру Билялетдинова.
Правда, за победу над прошлогодним финалистом «ястребам» пришлось заплатить высокую цену. В концовке последнего матча они потеряли своего капитана Дамира Шарипзянова. Столп обороны порезал коньком руку и до сих пор находится на больничном. Кто в его отсутствие будет ловить шайбы на себя и выходить в большинстве? Молодой и быстро прогрессирующий Семен Чистяков? Вписавшийся в команду Зият Пайгин? Вопрос…
Да и вратарю Василию Демченко, переигравшему хваленого канадца Эдди Паскуале, добавится работенки без Шарипзянова. Когда полезут вперед «танки» – Илья Сафонов и Дмитрий Воронков, поддерживаемые «энерджайзером» Александром Радуловым.
Впрочем, в обойме Кравеца есть опытный олимпионик и прошлогодний обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич, пропустивший серию с «Магниткой» из-за травмы. В декабре его обменяли в «Авангард» из ЦСКА, где опытный защитник катился по наклонной плоскости, потеряв мотивацию. Есть надежда, что у него есть еще бензин. Как у ветерана Антона Белова.
Белов в первом кубковом раунде-2009 с «Авангардом» заставил зачехлить клюшки действующих чемпионов из Уфы, а вместе ними и новичка «Салавата Юлаева» Радулова. Напомним, в пилотном сезоне КХЛ плей-офф проводился не внутри конференций, как ныне, а исходя из общей таблицы. «Салават» выиграл регулярный чемпионат, «Авангард» же с Яромиром Ягром в самый последний момент запрыгнул на 16-е, последнее, кубковое место.
Для Радулова предстоящая серия – вторая страница противостояния с Омском. Первую он постарался забыть, как кошмарный сон.
Шансы соперников примерно равные. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов опытнее Демченко, но вот сильнее ли его на данный момент?
Без Шарипзянова нивелируется преимущество линии обороны «Авангарда». Атака «ястребов» смотрится ровнее, глубже, чем казанская. Звено легионеров Корбэна Найта с Ридом Буше и примкнувшим к ним Владимиром Ткачевым – в огне. Как и Сергей Толчинский с Арсением Грицюком. Чего не скажешь о записных лидерах «барсов» Вадиме Шипачеве и Дмитрии Кагарлицком. К концу серии с «Адмиралом» они надели шлемы-невидимки.
Соперники могут похвастать «цепными псами», способными надеть смирительные джерси на лидеров. У Казани это неутомимый Никита Дыняк и Артем Лукоянов. У Омска – Павел Дедунов, Владимир Жарков, Иван Телегин.
Вряд ли в этой серии на первый план выйдет преимущество своего льда. Соперники уверенно себя чувствуют в гостях.
Финал Восточной конференции
«Ак Барс» (1) – «Авангард» (3)
1 апреля, 3 (оба – Казань), 5, 7 (оба – Омск), 9* (К), 11* (О), 13* (К)
* Если потребуется.
Прогноз «Советского спорта»: 4-3