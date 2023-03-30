В 2019-м Хартли закруглил тренерскую карьеру Билла. Сделает ли это Кравец?

Четыре года назад «Авангард» Боба Хартли снял с пробега действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс», который возглавлял Зинэтула Билялетдинов. Уже в первом раунде, выиграв серию всухую – 4-0. «Ястребы» тогда долетели до финала и разбили клювы об армейскую броню – те же 0-4. А Билл принял решение завершить тренерскую карьеру.

По ходу этого сезона после отставки Олега Знарка его уговорили принять штурвал. 67-летний тренер сделал то, чего ждала вся Казань – «Ак Барс» возглавил Восточную конференцию и всерьез нацелился на главный трофей лиги.

Михаил Кравец возглавил «Авангард», сменив Дмитрия Рябыкина. Многие тогда считали нового тренера фигурой временной. А он навел в команде порядок и в плей-офф прошел колючую системную «Сибирь» и «протухшую» «Магнитку». Своих прошлогодних кубковых обидчиков омичи унизили со счетом 4-0. Так высоко в плей-офф Кравец еще не забирался. Пределом был первый круг с «Витязем». В случае успеха в предстоящей серии он наверняка не только поднимет свои котировки, но и окончательно закруглит карьеру Билялетдинова.

Источник фото: ХК «Авангард»

Правда, за победу над прошлогодним финалистом «ястребам» пришлось заплатить высокую цену. В концовке последнего матча они потеряли своего капитана Дамира Шарипзянова. Столп обороны порезал коньком руку и до сих пор находится на больничном. Кто в его отсутствие будет ловить шайбы на себя и выходить в большинстве? Молодой и быстро прогрессирующий Семен Чистяков? Вписавшийся в команду Зият Пайгин? Вопрос…

Да и вратарю Василию Демченко, переигравшему хваленого канадца Эдди Паскуале, добавится работенки без Шарипзянова. Когда полезут вперед «танки» – Илья Сафонов и Дмитрий Воронков, поддерживаемые «энерджайзером» Александром Радуловым.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Впрочем, в обойме Кравеца есть опытный олимпионик и прошлогодний обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич, пропустивший серию с «Магниткой» из-за травмы. В декабре его обменяли в «Авангард» из ЦСКА, где опытный защитник катился по наклонной плоскости, потеряв мотивацию. Есть надежда, что у него есть еще бензин. Как у ветерана Антона Белова.

Белов в первом кубковом раунде-2009 с «Авангардом» заставил зачехлить клюшки действующих чемпионов из Уфы, а вместе ними и новичка «Салавата Юлаева» Радулова. Напомним, в пилотном сезоне КХЛ плей-офф проводился не внутри конференций, как ныне, а исходя из общей таблицы. «Салават» выиграл регулярный чемпионат, «Авангард» же с Яромиром Ягром в самый последний момент запрыгнул на 16-е, последнее, кубковое место.

Для Радулова предстоящая серия – вторая страница противостояния с Омском. Первую он постарался забыть, как кошмарный сон.

Шансы соперников примерно равные. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов опытнее Демченко, но вот сильнее ли его на данный момент?

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Без Шарипзянова нивелируется преимущество линии обороны «Авангарда». Атака «ястребов» смотрится ровнее, глубже, чем казанская. Звено легионеров Корбэна Найта с Ридом Буше и примкнувшим к ним Владимиром Ткачевым – в огне. Как и Сергей Толчинский с Арсением Грицюком. Чего не скажешь о записных лидерах «барсов» Вадиме Шипачеве и Дмитрии Кагарлицком. К концу серии с «Адмиралом» они надели шлемы-невидимки.

Соперники могут похвастать «цепными псами», способными надеть смирительные джерси на лидеров. У Казани это неутомимый Никита Дыняк и Артем Лукоянов. У Омска – Павел Дедунов, Владимир Жарков, Иван Телегин.

Вряд ли в этой серии на первый план выйдет преимущество своего льда. Соперники уверенно себя чувствуют в гостях.

Финал Восточной конференции

«Ак Барс» (1) – «Авангард» (3)

1 апреля, 3 (оба – Казань), 5, 7 (оба – Омск), 9* (К), 11* (О), 13* (К)

* Если потребуется.

Прогноз «Советского спорта»: 4-3