Кагарлицкий и Найт обменялись дублями, но героем матча стал теневой Панюков

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов – парень мужественный – все-таки вышел на лед. На последних секундах четвертого матча с «Магниткой» ему коньком порезали руку, пришлось госпитализироваться. Хорошо, что омичи быстро расправились с «Металлургом» и получили десять дней на восстановление-подготовку к финалу конференции.

Шарипзянов мог тренироваться на льду, но без клюшки. Сегодня он взял в руки орудие труда и сыграл. Но в первой бригаде большинства не выходил, уступив позицию на вершине защитнику Алексею Береглазову.

Можно ли предъявлять претензии Шарипзянову в голе от Дмитрия Кагарлийцкого, наказавшего Наиля Якупова за фол против Кирилла Семенова? Вряд ли: шайба после серии рикошетов непредсказуемо вынырнула на пятачок, где ее быстрее всех разыскал форвард «Ак Барса» и с лопаты добил в сетку.

Мы его пожурили в серии с «Адмиралом», писали, что он надел шлем-невидимку. Как и его постоянный партнер (и не только в Казани) Вадим Шипачев. Сегодня оба были в фокусе, а Кагарлицкий оформил дубль.

Еще раз он отличился во втором периоде в лихой контратаке, отклеившись от защитника Зията Пайгина и откликнувшись на чудо-передачу Шипачева, а потом переиграв в ближнем бою вратаря Василия Демченко.

Показалось, что в стартовом отрезке «ястребам» не хватало игрового тонуса. Слишком затяжной получилась пауза между серями. Да и два ненужных удаления (второе схватил Иван Телегин на то, что в средней зоне откинул в сторону потерянную соперником клюшку) выбили гостей из ритма.

После перерыва омичи включились на полную катушку, однако не справились с вратарем Тимуром Биляловым, который блистательно среагировал на архисложный уантаймер Арсения Грицюка и опасного броска прорвавшегося к воротам Сергея Толчинского.

После второго гола хозяев кому-то могло показаться, что третий период превратится в победный для них эндшпиль. «Ястребы» были иного мнения, а помогли им удаления «барсов». Сначала защитник Василий Токранов свалил на лед рванувшего вперед Якупова, стремившегося реабилитироваться за свой фол. Через минуту Корбэн Найт ловко переправил шайбу в сетку с лета. Наказав опытного форварда хозяев Кирилла Петрова, не сумевшего в безобидной ситуации выбросить эту самую шайбу из своей зоны.

«Зеленые» ответили супермоментом, не конвертированным в гол форвардом Кириллом Панюковым. Подкараулив отскок у пустого угла, он ухитрился промахнуться. Шайба прыгала-вращалась пельменем, но у «барса» было время ее укротить.

На последней минуте, когда гости заменили голкипера и пошли на последний штурм, опытный Семенов подарил своей бывшей и родной команде (с «Авангардом» он два года назад пил шампанское из Кубка Гагарина) большинство. Конечно, выброс шайбы на трибуны – несчастный случай, но…

Гости разыграли лишнего, когда до сирены оставалось 3,3 секунды. Прошла диагональ от Владимира Ткачева на правый борт, где Телегин на ложном замахе перехитрил титулованного защитника Вячеслава Войнова и бережно, с колена, выложил шайбу на пятачок под бросок Найту. Тот с трех метров не промахнулся и сравнял счет. Ответив дублем на дубль Кагарлицкого.

Все приготовились к затяжному овератйму. Но соперники расставили все точки над i за три минуты. Силами Семенова и Панюкова. На входе в зону они разыграли незамысловатую двоечку, и шайба после броска из круга вонзилась в дальнюю девятку. Выходит, с метра забить не смог, а с десяти – пожалуйста! И из антигероя превратился в героя матча, затмив Кагу и Найта.

- Хорошая игра, но это плей-офф, нужно убрать негативные нюансы, которые осложнили нам жизнь, - удаления, - скупо поздравил команду с победой Билялетдинов.

Вряд ли сегодня «Авангард» был хуже, а по статистике даже превзошел «Ак Барса». А победа досталась Казани.

СТАТИСТИКА

Восточная конференция. Финал

«Ак Барс» (1) – «Авангард» (3) – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, ). Голы: Кагарлицкий (2), Панюков – Найт (2)

Счет в серии: 1-0 (2:0, 3 (Казань), 5, 7 (оба – Омск), 9* (К), 11* (О), 13* (К))

* Если потребуется.