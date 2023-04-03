Нет райской птицы среди воронья! Но ошибся не «кто-то», а тухлый менеджмент команды Овечкина

Александр старается, бьется из последних сил, но если вокруг мертвое море, то и Великая восьмерка замолкает. Хоккей, как ни крути, игра командная.

Напомним, какой рабочий план 20 марта мы предложили Овечкину на остаток регулярного чемпионата после дубля в ворота «Миннесоты», благодаря которому довел личный счет до 39 голов:

«Коламбус» (дома) – 1 или 2 гола (на деле – 1 гол);

«Чикаго» (дома) – 1 или 2 гола (на деле – 1 гол);

«Питтсбург» (выезд) – 0 или 1 гол (на деле – 1 гол);

«Айлендерс» (дома) – 0 или 1 гол (на деле – 0);

«Тампа» (выезд) – 0 или 1 гол (на деле – 0);

«Рейнджерс» (дома) – 0 или 1 гол (на деле – 0);

«Монреаль» (выезд) – 1 или 2 гола;

«Флорида» (дома) – 0 или 1 гол;

«Айлендерс» (дома) – без голов;

«Бостон» (выезд) – без голов;

«Нью-Джерси» (дома) – 1 гол.

Как видите, Александр не забивает уже три тура, а его клуб горит со страшной силой! Если «островитянам» уступили еще более или менее достойно – 1:2 по буллитам, то «молнии» и «рейнджеры» открыто издевались над «столичными» - 5:1 и 5:2?!

Очевидно, что за пять игр до конца у капитана «Кэпиталз» нет никаких шансов забить восемь голов и стать единоличным рекордсменом НХЛ по сезонам с 50+ шайбами. Девять таких чемпионатов на сегодня еще у Майка Босси и Уэйна Гретцки.

Но вот улучшить собственное достижение всех времен и народов по сезонам с 45+ голами (пока их 12) славному динамовцу еще по плечу. Прикинем вероятные сценарии в соответствии с вышеприведенными прогнозами:

худший вариант – 2 гола;

оптимистичный – 4 гола;

реальный – 3 гола с учетом средней результативности россиянина по карьере – 0,6 шайбы за игру.

Вот только разворачивали мы нашу угадайку, когда «Вашингтон» сохранял хоть какие-то виды на плей-офф. В марте до поражения от «Миннесоты» (3:5) в шести турах «столичные» сумели четыре виктории добыть: с «Анахаймом» - 3:2 в овертайме, с «Сан-Хосе» - 8:3, с «Айлендерс» - 5:1, с «Баффало» - 5:4 по буллитам. Однако после 20 марта в шести турах лишь один успех – 6:1. Да и с кем? Еще более раздербаненным «Чикаго», где из мастаков калибра НХЛ остался разве что защитник Сет Джонс.

Включил вчера трансляцию из столицы США, после того как в Санкт-Петербурге в третьем овертайме ЦСКА после великолепной комбинации в касание поставил жирный восклицательный знак в первом акте западного финала. Друзья – ну это лютый ужас! Не уверен, что нынешний «Вашингтон» обыграл хотя бы бедолаг из Сочи. «Рейнджеры» на фоне хозяев выглядели пришельцами с чужой планеты!

Хлебушек забавлялся с оппонентами точно так же, как с любимым псом супруги Рыжим! Три результативные передачи не заморачиваясь сделал, а мог легко и хет-трик настрелять. Мне показалось, что Артемий элементарно пожалел Кемпера и не стал добивать канадского вратаря морально – чемпион мира-2021 и так отразил 29 бросков.

Ови выходил в первом звене со Стромом и персональным штатным телохранителем Уилсоном. По всем движениям Александра видно, что он прекрасно осознает, в какую бездонную яму завел команду всего-то за пять лет никчемный генменеджер-простофиля Маклеллан. Все его сделки, обмены, продажи бесконечно провальны!

Оттолкнуться теперь Саше элементарно не от кого. В том числе в большинстве. Тем более что Оши приболел. Даже получив при 0:3 в течение 46 секунд двух лишних, хозяева ничем Шестеркина удивить не сумели, а про офис №8 партнеры и вовсе забыли! В итоге самый бросающий игрок в летописи НХЛ за весь матч потревожил московского земелю лишь единожды?!

Да, господа, именно это и называется агония. Что за три с половиной минуты до финальной сирены сам русский капитан подтвердил на льду. Еще в конце второго периода он закусился с бывшим чемпионом из «Тампы» Гудроу - размазал канадца о борт в средней зоне. Тот узелок на память завязал. В заключительной трети двукратный обладатель Кубка Стэнли свершил вендетту на том же месте! Да столь изощренно и виртуозно, что этот грязный прием как фол либо легальный хит в протокол игры вообще не вошел?!

Понятно возмущение Овечкина. Ему ничего не оставалось, кроме как учинить самосуд. Он принялся гоняться за провокатором по всей площадке, лупя того клюшкой и всячески провоцируя на драку. Пришлось вмешаться Уилсону – бодигард Ови дежурно отметелил обидчика шефа, а сам кэп отправился в раздевалку с десятиминутным дисциплинарным штрафом за разговоры с арбитром.

Такого беспомощного Овечкина лично я не видел со времен ванкуверской Олимпиады…