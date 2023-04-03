ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нет райской птицы среди воронья! Но ошибся не «кто-то», а тухлый менеджмент команды Овечкина

Увы, наш солнечный остров скрылся в туман. Не видать Ови и стране десятого сезонного полтинника! Бездарный менеджмент попросту убил «Вашингтон», который еще пять лет назад триумфально брал Кубок Стэнли.
Нет райской птицы среди воронья! Но ошибся не «кто-то», а тухлый менеджмент команды Овечкина
03 апреля 2023 12:58
автор: Виталий Славин
автор фото: nhl.com

Александр старается, бьется из последних сил, но если вокруг мертвое море, то и Великая восьмерка замолкает. Хоккей, как ни крути, игра командная.

Напомним, какой рабочий план 20 марта мы предложили Овечкину на остаток регулярного чемпионата после дубля в ворота «Миннесоты», благодаря которому довел личный счет до 39 голов:

«Коламбус» (дома) – 1 или 2 гола (на деле – 1 гол);

«Чикаго» (дома) – 1 или 2 гола (на деле – 1 гол);

«Питтсбург» (выезд) – 0 или 1 гол (на деле – 1 гол);

«Айлендерс» (дома) – 0 или 1 гол (на деле – 0);

«Тампа» (выезд) – 0 или 1 гол (на деле – 0);

«Рейнджерс» (дома) – 0 или 1 гол (на деле – 0);

«Монреаль» (выезд) – 1 или 2 гола;

«Флорида» (дома) – 0 или 1 гол;

«Айлендерс» (дома) – без голов;

«Бостон» (выезд) – без голов;

«Нью-Джерси» (дома) – 1 гол.

Как видите, Александр не забивает уже три тура, а его клуб горит со страшной силой! Если «островитянам» уступили еще более или менее достойно – 1:2 по буллитам, то «молнии» и «рейнджеры» открыто издевались над «столичными» - 5:1 и 5:2?!

Очевидно, что за пять игр до конца у капитана «Кэпиталз» нет никаких шансов забить восемь голов и стать единоличным рекордсменом НХЛ по сезонам с 50+ шайбами. Девять таких чемпионатов на сегодня еще у Майка Босси и Уэйна Гретцки.

Но вот улучшить собственное достижение всех времен и народов по сезонам с 45+ голами (пока их 12) славному динамовцу еще по плечу. Прикинем вероятные сценарии в соответствии с вышеприведенными прогнозами:

худший вариант – 2 гола;

оптимистичный – 4 гола;

реальный – 3 гола с учетом средней результативности россиянина по карьере – 0,6 шайбы за игру.

Вот только разворачивали мы нашу угадайку, когда «Вашингтон» сохранял хоть какие-то виды на плей-офф. В марте до поражения от «Миннесоты» (3:5) в шести турах «столичные» сумели четыре виктории добыть: с «Анахаймом» - 3:2 в овертайме, с «Сан-Хосе» - 8:3, с «Айлендерс» - 5:1, с «Баффало» - 5:4 по буллитам. Однако после 20 марта в шести турах лишь один успех – 6:1. Да и с кем? Еще более раздербаненным «Чикаго», где из мастаков калибра НХЛ остался разве что защитник Сет Джонс.

Включил вчера трансляцию из столицы США, после того как в Санкт-Петербурге в третьем овертайме ЦСКА после великолепной комбинации в касание поставил жирный восклицательный знак в первом акте западного финала. Друзья – ну это лютый ужас! Не уверен, что нынешний «Вашингтон» обыграл хотя бы бедолаг из Сочи. «Рейнджеры» на фоне хозяев выглядели пришельцами с чужой планеты!

Хлебушек забавлялся с оппонентами точно так же, как с любимым псом супруги Рыжим! Три результативные передачи не заморачиваясь сделал, а мог легко и хет-трик настрелять. Мне показалось, что Артемий элементарно пожалел Кемпера и не стал добивать канадского вратаря морально – чемпион мира-2021 и так отразил 29 бросков.

Ови выходил в первом звене со Стромом и персональным штатным телохранителем Уилсоном. По всем движениям Александра видно, что он прекрасно осознает, в какую бездонную яму завел команду всего-то за пять лет никчемный генменеджер-простофиля Маклеллан. Все его сделки, обмены, продажи бесконечно провальны!

Оттолкнуться теперь Саше элементарно не от кого. В том числе в большинстве. Тем более что Оши приболел. Даже получив при 0:3 в течение 46 секунд двух лишних, хозяева ничем Шестеркина удивить не сумели, а про офис №8 партнеры и вовсе забыли! В итоге самый бросающий игрок в летописи НХЛ за весь матч потревожил московского земелю лишь единожды?!

Да, господа, именно это и называется агония. Что за три с половиной минуты до финальной сирены сам русский капитан подтвердил на льду. Еще в конце второго периода он закусился с бывшим чемпионом из «Тампы» Гудроу - размазал канадца о борт в средней зоне. Тот узелок на память завязал. В заключительной трети двукратный обладатель Кубка Стэнли свершил вендетту на том же месте! Да столь изощренно и виртуозно, что этот грязный прием как фол либо легальный хит в протокол игры вообще не вошел?!

Понятно возмущение Овечкина. Ему ничего не оставалось, кроме как учинить самосуд. Он принялся гоняться за провокатором по всей площадке, лупя того клюшкой и всячески провоцируя на драку. Пришлось вмешаться Уилсону – бодигард Ови дежурно отметелил обидчика шефа, а сам кэп отправился в раздевалку с десятиминутным дисциплинарным штрафом за разговоры с арбитром.

Такого беспомощного Овечкина лично я не видел со времен ванкуверской Олимпиады…

источник: «Советский спорт»
Нет райской птицы среди воронья! Но ошибся не «кто-то», а тухлый менеджмент команды Овечкина
Нет райской птицы среди воронья! Но ошибся не «кто-то», а тухлый менеджмент команды Овечкина
Увы, наш солнечный остров скрылся в туман. Не видать Ови и стране десятого сезонного полтинника! Бездарный менеджмент попросту убил «Вашингтон», который еще пять лет назад триумфально брал Кубок Стэнли.
03.04.2023 12:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сто две минуты и 24 секунды – на старте армейской суперсерии! А победу вырвал ЦСКА
Сто две минуты и 24 секунды – на старте армейской суперсерии! А победу вырвал ЦСКА
Двух минут не хватило СКА для виктории, в овертайме же чемпион дожал хозяев.
02.04.2023 22:17
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Кагарлицкий и Найт обменялись дублями, но героем матча стал теневой Панюков
Кагарлицкий и Найт обменялись дублями, но героем матча стал теневой Панюков
«Авангард» затащил матч в овертайм за 3 секунды до сирены, но победу вырвал «Ак Барс».
01.04.2023 20:19
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В Испании – Эль-Класико, в КХЛ – армейское дерби! Битва СКА – ЦСКА – украшение сезона
В Испании – Эль-Класико, в КХЛ – армейское дерби! Битва СКА – ЦСКА – украшение сезона
В пятый раз кряду в западном финале Кубка Гагарина сойдутся армейские олигархи. Кому-то это приелось, а я торжествую: что может быть круче ежегодного стыка двух самых амбициозных клубов КХЛ!
30.03.2023 18:45
Хоккей
автор: Виталий Славин
Возьмет ли Ротенберг реванш у Федорова за прошлогоднее поражение в плей-офф?
Возьмет ли Ротенберг реванш у Федорова за прошлогоднее поражение в плей-офф?
ЦСКА и СКА сразятся в финале Западной конференции в седьмой раз.
30.03.2023 18:39
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В 2019-м Хартли закруглил тренерскую карьеру Билла. Сделает ли это Кравец?
В 2019-м Хартли закруглил тренерскую карьеру Билла. Сделает ли это Кравец?
В финале Восточной конференции встретятся два больших «А» – «Ак Барс» и «Авангард».
30.03.2023 13:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Максим Мамин: В ЦСКА не принято заканчивать сезон в марте
Максим Мамин: В ЦСКА не принято заканчивать сезон в марте
Нападающий московских армейцев о победе в седьмом матче серии плей-офф против ярославского «Локомотива».
29.03.2023 23:49
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Андронов: За старание призов не дают
Сергей Андронов: За старание призов не дают
Капитан ярославского «Локомотива» о причинах поражения в седьмом матче серии плей-офф против московского ЦСКА.
29.03.2023 23:43
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Игорь Никитин: Моя ошибка, что на льду оказался не тот состав
Игорь Никитин: Моя ошибка, что на льду оказался не тот состав
Главный тренер ярославского «Локомотива» о поражении в седьмом матче серии плей-офф против ЦСКА. 
29.03.2023 23:29
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Федоров показал Федотову, как выигрывать в Кубке
Федоров показал Федотову, как выигрывать в Кубке
ЦСКА разгромил «Локомотив» в седьмом матче и в финале Запада сразится со СКА.
29.03.2023 23:26
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика