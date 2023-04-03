Радулов воевал-психовал, «Авангард» забивал. Омичи сравняли счет в серии

После победы «Ак Барса» в первом матче (3:2 ОТ) главному тренеру хозяев Зинэтуле Билялетдинову журналисты напомнили о четырех подряд проигранных казанцами сериях «Авангарду». Билл и бровью не повел: «Не знаю об этом, наверное, я уже такой древний».

Но почему же никто не обратил внимание на то, что 5-кратный чемпион России свой первый золотой успех во главе «Ак Барса» отпраздновал после победы в финале над «Авангардом»? С сухим счетом 3-0. С тройкой-мечтой Морозов – Зиновьев – Зарипов, лучшей в Европе. Автору этих строк посчастливилось освещать тот финал 2006 года из новенькой «Татнефть Арене».

Но вернемся в настоящее. В первом матче хоккейный бог благоволил хозяевам. В третьем периоде «ястребы» властвовали, отквитали обе шайбы, последнюю – за три секунды до сирены. Но в самом начале овертайма пропустили гол от вовсе не бомбардира-снайпера Кирилла Панюкова, форварда сборной Казахстана.

Сегодня первый период стал продолжением третьего из первого матча. Омичи завладели шайбой и инициативой. Капитан «барсов» Александр Радулов, почувствовав неладное, пошел в психическую атаку – без устали втыкался во все движущееся. Не пощадил даже Дамир Шарипзянова, капитана гостей, едва успевшего залечить порезанную в серии с «Магниткой» руку.

Сергей Толчинский угодил в штангу ворот хозяев, те ответили броском с двух метров Кирилла Петрова, которого снабдил шайбой Вадим Шипачев, обокрав молодого защитника Семена Чистякова.

Упустили шанс разменять нули на табло Дмитрий Воронков и Владимир Ткачев. И все-таки ближе к голу был «Авангард». А родилась заброшенная шайба после смелого рейда Арсения Гриюцка на пятачок. Вся пятерка хозяев бросилась спасать положение, Станислав Галиев в панике отбросил шайбу в боковой борт, та отскочила прямо на клюшку защитника Виктора Свдберга. Швед с казахстанским хоккейным гражданством ростом 203 см пальнул от ушей и едва не порвал сетку ворот. 1:0.

Единственное, в чем «барсы» превзошли «ястребов», - силовые приемы.

А во втором периоде гости сняли большинство вопросов о победителе. Причем в большинстве. Вратарь Тимур Билялов не сориентировался после гибридного проброса, позволил Владимиру Ткачеву овладеть шайбой, отскочившей от лицевого борта, и подножкой сбил омича с ног.

Ведущая бригада большинства «ястребов» неожиданно поменяла схему розыгрыша – с «зонтика» (1-4) на классический «конверт» (2-2-1). Что стало неожиданностью для казанских «меньшевиков». В итоге на вершину сместился Рид Буше и в одно касание вколотил шайбу в сетку после мягкой скидки Ткачева.

Герой перового матча Дмитрий Кагарлицкий ответил броском в штангу. А Радулов – ударом клюшкой в поясницу Федору Малыхину, за которого заступился Сведберг. Но до бокса дело не дошло, Радулов и автор первого гола сплелись как две змеи, рухнули на лед. Капитан «барсов» почувствовал на себе центнер с гаком живого веса шведа.

Пока оба сидели в штрафном боксе, соперники обменялись уколами. Кирилл Семенов, всю карьеру отдавший Омску, пощадил родную команду. Выкатившись с Дмитрием Юдином на одинокого защитника Зияата Пайгина, «барс» сместился в центр и позволил «ястребу» себя накрыть. После поспешного броска гости ответили успешной контратакой «2 в 1». Сергей Толчинский ювелирной передачей вывел к воротам Алекса Броадхерста, который легко расправился с вратарем.

Третий период хозяева провели зачетно, но с голкипером Амиром Мифтаховым. Им удалось дважды огорчить Василия Демченко, но вторая шайба после щелчка Юдина влетела в ворота за три секунды до сирены. А гол Артема Лукоянова, родившийся в результате великолепной комбинации с участием Артема Галимова и Никиты Лямкина, - стал украшением матча. С его броском из круга в дальнюю девятку Демченко не справился.

- Я доволен игрой, самоотдачей команды, мы создали достаточно моментов, чтобы обыграть соперника, - Билялетдинов после финальной сирены был лаконичен.

А в раздевалке победителей капитан Шарипзянов вручил приз лучшему игроку молодому защитнику Чистякову, пропустившему первый матч. А тот дважды грязно выругался. Телевизионщики не успели запикать мат. Позор! Лиге необходимо принять меры - оштрафовать матершинника или даже дисквалифицировать его.

СТАТИСТИКА

Восточная конференция. Финал

«Ак Барс» (1) – «Авангард» (3) – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0). Голы: – Лукоянов, Юдин - Сведберг, Буше, Броадхерст

Счет в серии: 1-1 (3:2 ОТ, 2:3, 5, 7 (оба – Омск), 9* (Казань), 11* (О), 13* (К))

* Если потребуется.