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КХЛ, почему молчишь? У тебя в прямом эфире на всю страну грязно матерятся

К этой мерзости все шло – и вчера свершилось. Из раздевалки «Авангарда» в прямой телетрансляции на всю Россию дважды прозвучала отборная матерщина. Позор тебе, КХЛ! Где немедленная карающая реакция?!
КХЛ, почему молчишь? У тебя в прямом эфире на всю страну грязно матерятся
04 апреля 2023 13:57
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Авангард»

Только-только хоккей по посещаемости в кои-то веки задвинул футбол – и на тебе: лютый удар под дых всем нам, в том числе и двум этим бойким «ястребам» капитану команды Шарипзянову и 21-летнему защитнику Чистякову. Я понимаю, что современная школа не воспитывает детей, а предоставляет, как принято при диком капитализме, банальную услугу. Правда, пока еще бесплатно. Впрочем, уже не везде и не всем.

Но неужели Дамиру и Семену в семье не объяснили, что есть на свете табу, которые отличают человека от животного? Если этого не сделали мама с папой и дедушки с бабушками, встает вопрос, куда смотрели тренеры в детской школе двух этих безусловно способных хоккеистов.

Источник фото: ХК «Авангард»

В мои великие советские времена в нашем дворе спортивный педагог-организатор со школой-семилеткой за плечами, а затем все мои профессиональные наставники в гимнастике, баскетболе, футболе, хоккее за намек на нецензурщину могли тут же из секции выгнать! Да у нас и мысли такой никогда не возникало – публично выругаться! Такое воспитание было – советское, лучшее в мире, чем горжусь!

Меня потряс повсеместный мат во время чемпионата мира-2006 на улицах и в общественных заведениях Риги, где прежде я не бывал. Местные аборигены объяснили мне это тем, что русскоязычные таким образом протестуют против того, что их заставляют учить латышский, да еще многим паспорта неграждан Латвии выписывают.

Тогда для меня это был дикий нонсенс. Но не прошло и 15 лет, как то же самое – о ужас! я наблюдаю на улицах и в общественных помещениях российских городов! Причем матерятся сопливые малолетки! Нет – не так: они говорят на этой похабной гадости!

Самое страшное, когда после победы над СКА (3:2) Шарипзянов в раздевалке произносил свой короткий спич, а потом передал слово Чистякову как лучшему игроку команды в этом матче, оба даже не заметили, как с их уст слетела эта пакость на букву б! Эта дрянь стала для них обыденностью – коротким словечком для связки. Вот что бесконечно отвратительно! И, заметьте, никто в раздевалке «Авангарда» их не одернул! Молчит до сих пор и КХЛ, чем по сути поощряет это позорное свинство!

Источник фото: ХК «Авангард»

Неужели все эти персонажи не понимают, что подставляют журналистов, ТВ? Есть четыре слова, включая производные от них, употребление которых в СМИ категорически запрещено законодательно. Да, телевизионщики вчера пытались запикать нецензурщину омских бойцов, но не успевали – прямой эфир! Если сейчас КХЛ-ТВ оштрафуют, что им делать – отказаться от живых репортажей из раздевалки? Но кто от этого выиграет? Вы, игроки, тренеры, руководители, сами же потеряете в узнаваемости, а наш любимый хоккей в популярности, раскрутке!

Неужели Шарипзянов и Чистяков не видели, что рядом с ними телекамеры, что их снимают? Неужели трудно было хотя бы на пару минут воздержаться? Но если не понимают, если не видели, КХЛ должна их и всю команду примерно наказать, чтоб другим неповадно было!

А как мне теперь смотреть в глаза моим внукам, обожающим хоккей? К счастью, по окончании матча они занялись чем-то своим и кадры из раздевалки наблюдали вполглаза. Надеюсь, детки этой срамоты не услышали. А если все-таки что-то донеслось – и они просто виду не подали? Как мне их потом учить доброму и вечному?! К счастью, внучки рядом не было!

Если КХЛ никак не отреагирует на этот вопиющий случай, лига фактически станет сообщником преступления. Бойтесь равнодушных! Они первыми предадут нашу великую игру, а значит, всех нас, связавших жизнь с шайбой.

источник: «Советский спорт»
КХЛ, почему молчишь? У тебя в прямом эфире на всю страну грязно матерятся
КХЛ, почему молчишь? У тебя в прямом эфире на всю страну грязно матерятся
К этой мерзости все шло – и вчера свершилось. Из раздевалки «Авангарда» в прямой телетрансляции на всю Россию дважды прозвучала отборная матерщина. Позор тебе, КХЛ! Где немедленная карающая реакция?!
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