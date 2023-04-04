Армия Ротенберга выстрадала волевую победу. Не без помощи странного судейства

Хозяева с их длинной скамейкой освежили состав, бросив в бой защитника Михаила Пашнина. Между прочим, обладателя Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Он не изменил девизу: «Раскалывал, раскалываю и буду раскалывать» и уверенно первенствовал силовым приемам – 6 хитов. У капитана СКА Дмитрия Яшкина – вдвое меньше. Интересно, зачли ли русскому чеху два толчка клюшкой – так называемых «шлагбаума» – Сергея Плотникова в зоне питерцев. Соперник и шайбой не владел. После повторного удара уже поверженного Плотникова тот остался лежать на льду. Похоже, пострадала правая рука. А судьи что? После первого матча бригаду, отработавшую не без ошибок, но ровно, поменяли. Свисток доверили Алексею Белову и Сергею Морозову. С первым, что из Ярославля, все было ясно еще 12 лет назад, когда он испортил финал «Салават Юлаев» – «Атлант». Второй, с цифрой три на спине, – из новых. Увы, Морозов даже на свой номер сегодня не наработал.

В третьем периоде он даже выступил в роли еще одного защитника хозяев и за воротами Дмитрия Николаева отобрал шайбу у москвича Антона Слепышева.

Пострадавший в середине третьего периода Плотников на своих двух ушел в раздевалку. Хозяева вели 2:1 благодаря голу-красавцу форварда ротации Михаила Воробьева, забитого с прострела вездесущего защитника Александра Никишина. В оставшееся время судьи дважды отправляли гостей в штрафной бокс. Если фол Андрея Светлакова на двукратном обладателе Кубка Гагарина Евгении Кетове сомнений не вызывал, то толчок клюшкой Даррена Дица вызвал саркастическую улыбку. В этих сериях за подобное не свистят. Как вчера в Казани, когда капитан «Ак Барса» Александр Радулов засадил омичу Федору Малыхину клюшкой в поясницу.

Источник фото: ХК ЦСКА

Впрочем, команда Сергея Федорова сама виновата. Доминируя в первом периоде и открыв счет усилиями Светлакова, во втором – москвичи стали действовать вальяжно. Особенно в большинстве. А «преуспел» в этом тот, на которого болельщики смотрят с надеждой, – Константин Окулов. Бросал он часто, но с нулевым КПД. А уж его обрез поперечной передачей в большинстве, которым чудом не воспользовался настырный Марат Хуснутдинов, - злостное нарушение законов хоккея. После финальной сирены Федоров в экспресс-интервью каналу КХЛ припомнил этот эпизод, но без фамилий и имен.

Счет хозяева сравняли, наказав соперников за нарушение численного состава. Разве можно дарить питерцам такие шансы?

Гостям не хватало агрессии, особенно в большинстве. Как в нескольких матчах серии с Ярославлем. Едва провыла сирена. Диц с кулаками налетел на Яшкина. С намерением поквитаться за грязный прием русского чеха против Плотникова. Питерский кэп даже не сопротивлялся.

Мы же ждем третий матч захватывающей армейской суперсерии и комментария главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

СТАТИСТИКА

Плей-офф. Западная конференция. Финал

СКА (1) – ЦСКА (2) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Голы: Зыков, Воробьев – Светлаков

Счет в серии: 1-1 (2:3 ОТ3, 2:1, 6, 8 (оба – Москва), 10 (Санкт-Петербург), 12* (Мск), 14* (Спб)

* Если потребуется.