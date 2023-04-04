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Армия Ротенберга выстрадала волевую победу. Не без помощи странного судейства

Капитан СКА Дмитрий Яшкин безнаказанно вывел из строя москвича Сергея Плотникова.
Армия Ротенберга выстрадала волевую победу. Не без помощи странного судейства
04 апреля 2023 22:36
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Хозяева с их длинной скамейкой освежили состав, бросив в бой защитника Михаила Пашнина. Между прочим, обладателя Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Он не изменил девизу: «Раскалывал, раскалываю и буду раскалывать» и уверенно первенствовал силовым приемам – 6 хитов. У капитана СКА Дмитрия Яшкина – вдвое меньше. Интересно, зачли ли русскому чеху два толчка клюшкой так называемых «шлагбаума» Сергея Плотникова в зоне питерцев. Соперник и шайбой не владел. После повторного удара уже поверженного Плотникова тот остался лежать на льду. Похоже, пострадала правая рука. А судьи что? После первого матча бригаду, отработавшую не без ошибок, но ровно, поменяли. Свисток доверили Алексею Белову и Сергею Морозову. С первым, что из Ярославля, все было ясно еще 12 лет назад, когда он испортил финал «Салават Юлаев» «Атлант». Второй, с цифрой три на спине, из новых. Увы, Морозов даже на свой номер сегодня не наработал.

В третьем периоде он даже выступил в роли еще одного защитника хозяев и за воротами Дмитрия Николаева отобрал шайбу у москвича Антона Слепышева.

Пострадавший в середине третьего периода Плотников на своих двух ушел в раздевалку. Хозяева вели 2:1 благодаря голу-красавцу форварда ротации Михаила Воробьева, забитого с прострела вездесущего защитника Александра Никишина. В оставшееся время судьи дважды отправляли гостей в штрафной бокс. Если фол Андрея Светлакова на двукратном обладателе Кубка Гагарина Евгении Кетове сомнений не вызывал, то толчок клюшкой Даррена Дица вызвал саркастическую улыбку. В этих сериях за подобное не свистят. Как вчера в Казани, когда капитан «Ак Барса» Александр Радулов засадил омичу Федору Малыхину клюшкой в поясницу.

Источник фото: ХК ЦСКА

Впрочем, команда Сергея Федорова сама виновата. Доминируя в первом периоде и открыв счет усилиями Светлакова, во втором москвичи стали действовать вальяжно. Особенно в большинстве. А «преуспел» в этом тот, на которого болельщики смотрят с надеждой, Константин Окулов. Бросал он часто, но с нулевым КПД. А уж его обрез поперечной передачей в большинстве, которым чудом не воспользовался настырный Марат Хуснутдинов, - злостное нарушение законов хоккея. После финальной сирены Федоров в экспресс-интервью каналу КХЛ припомнил этот эпизод, но без фамилий и имен.

Счет хозяева сравняли, наказав соперников за нарушение численного состава. Разве можно дарить питерцам такие шансы?

Гостям не хватало агрессии, особенно в большинстве. Как в нескольких матчах серии с Ярославлем. Едва провыла сирена. Диц с кулаками налетел на Яшкина. С намерением поквитаться за грязный прием русского чеха против Плотникова. Питерский кэп даже не сопротивлялся.

Мы же ждем третий матч захватывающей армейской суперсерии и комментария главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

СТАТИСТИКА

Плей-офф. Западная конференция. Финал

СКА (1) – ЦСКА (2) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Голы: Зыков, Воробьев – Светлаков

Счет в серии: 1-1 (2:3 ОТ3, 2:1, 6, 8 (оба – Москва), 10 (Санкт-Петербург), 12* (Мск), 14* (Спб)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
Армия Ротенберга выстрадала волевую победу. Не без помощи странного судейства
Армия Ротенберга выстрадала волевую победу. Не без помощи странного судейства
Капитан СКА Дмитрий Яшкин безнаказанно вывел из строя москвича Сергея Плотникова.
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