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18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли

За шесть минут до конца третьего периода «Ак Барс» в Омске отыграл две шайбы, а в овертайме Шипачев поставил победную точку – 3:2 в матче и 2-1 в восточном финале.
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
05 апреля 2023 21:09
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Ак Барс»

Удивительный матч выдался, если посмотреть на штрафы, которые выписали Сергей Беляев (Воскресенск) и Константин Оленин (Москва). На старте – со 2-й по 5-й минуту – удаляли только казанцев (трижды). Но затем до конца основного времени фолили (пять раз) исключительно сибиряки. Скажу сразу, претензий к рефери, в отличие от вчерашней встречи в Санкт-Петербурге, нет никаких. Арбитраж идеальный!

Эти каскады удалений, разумеется, напрямую повлияли на игру, а все решил высочайший класс Зинэтулы Билялетдинова. Он изначально пошел на риск, оставив в запасе двукратного обладателя Кубка Стэнли Войнова. Аксакал российского тренерского цеха так же поступил в шестом поединке предыдущего раунда с «Адмиралом», когда не взял олимпийского чемпиона на выезд во Владивосток. Волжане тогда легко добились успеха – 3:1 в матче и 4-2 в серии. Оправдал себя этот ход и в Омске.

Вот только для этого тренерам пришлось капитально перелопатить сочетания, особенно в большинстве. При счете 0:1 во второй и начале третьей двадцатиминуток «барсы» трижды имели численное преимущество. Какие составы только не перепробовали, но ничего не ладилось! Дошло до того, что Радулову в эти эпизоды вообще предоставили абсолютную свободу, он маневрировал по всей зоне «Авангарда» и все тщетно.

А тут еще хозяева на 46-й минуте подловили соперников на контрвыпаде и удвоили результат, после того как Ткачев с Буше четко сыграли в стеночку. 2:0.

В плей-офф при должной системе и организации лидирующей в счете команды это приговор. Увы, здесь-то, в ключевой момент поединка, главкому «ястребов» опыта и не хватило. Все-таки Михаил Кравец даже до второй стадии Кубка Гагарина никогда не добирался.

Засушить борьбу, сыграть по счету омичи не сумели. Более того, один из них – казахстанский швед Сведберг совершил недопустимое в концовке по сути выигранной кубковой встречи – невынужденно сфолил за пять минут до сирены.

Случилось это уже при счете 2:1. А первый ответный гол забил 18-летний защитник Евсеев. Это же как надо видеть потенциал молодых, доверять им, чтобы выпускать, возможно, в судьбоносный момент всего сезона! Но в этом и есть мудрость Билла! А выложил шайбу на клюшку Никите неутомимый Радулов. Он же реализовал и удаление Сведберга. И снова благодаря своевременному маневру тренера. Билялетдинов при розыгрыше лишнего вернул своего капитана на привычную позицию на пятаке, откуда Александр и переправил шайбу в сетку после наброса Юдина. 2:2.

В овертайме Радулов едва не превратился в антигероя: умудрился от правого борта – с неудобной руки! выкинуть шайбу на левую трибуну?! Однако «барсы» уже почувствовали запах крови, их было не остановить. В меньшинстве каждый из пятерых казанцев, включая вратаря Билялова, отработали на двести процентов – за себя и за невольно проштрафившегося 36-летнего капитана!

Остановили гости ледовый триллер на самом интересном месте с подачи опять же 18-летнего юниора. Из своей зоны Евсеев бросил в отрыв старых друзей по Череповцу Кагарлицкого и Шипачева. Капитан серебряной олимпийской сборной-2022 на 73-й минуте со среднего пятака не промахнулся.

источник: «Советский спорт»
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
За шесть минут до конца третьего периода «Ак Барс» в Омске отыграл две шайбы, а в овертайме Шипачев поставил победную точку – 3:2 в матче и 2-1 в восточном финале.
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