Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой

Московские армейцы обыграли гостей из Петербурга – 4:0. Счет в серии 2:1 в пользу ЦСКА.

Сергей Федоров поделился впечатлением о третьем матче:

«Не самое хорошее начало, но сыграли во втором и третьем. Выпали две смены в первом периоде. Нашли концентрацию, ключи. Соперник очень хороший, любит играть с шайбой. Готовимся к следующему матчу.

Самоуверенности в ребятах нет. У меня есть определенные мысли о том, почему мы плохо начинаем матчи. Но я не хочу говорить об этом прессе. Весь сезон с этим боремся, уже психотип сложился. Что ж, придется стегать лошадей с первого периода и делать это сильно, нагайкой.

Гуськов добавил динамичности? Согласен. Но замена Полтапова — вынужденная мера, он заболел.

Что такое система СКА в моем понимании? Это движение, игра с шайбой, все пять игроков подключаются к атаке. Подобрали ключи? В конце серии узнаем, нашли ли мы к ним ключи. СКА — катающаяся команда, которая любит играть с шайбой. Следующая игра будет иметь иное значение для обоих команд».