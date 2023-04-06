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Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой

Главный тренер ЦСКА о победе в третьем матче серии плей-офф против СКА.
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
06 апреля 2023 22:45
автор: Елена Кузютина

Московские армейцы обыграли гостей из Петербурга – 4:0. Счет в серии 2:1 в пользу ЦСКА.

Сергей Федоров поделился впечатлением о третьем матче:

«Не самое хорошее начало, но сыграли во втором и третьем. Выпали две смены в первом периоде. Нашли концентрацию, ключи. Соперник очень хороший, любит играть с шайбой. Готовимся к следующему матчу.

Самоуверенности в ребятах нет. У меня есть определенные мысли о том, почему мы плохо начинаем матчи. Но я не хочу говорить об этом прессе. Весь сезон с этим боремся, уже психотип сложился. Что ж, придется стегать лошадей с первого периода и делать это сильно, нагайкой.

Гуськов добавил динамичности? Согласен. Но замена Полтапова — вынужденная мера, он заболел.

Что такое система СКА в моем понимании? Это движение, игра с шайбой, все пять игроков подключаются к атаке. Подобрали ключи? В конце серии узнаем, нашли ли мы к ним ключи. СКА — катающаяся команда, которая любит играть с шайбой. Следующая игра будет иметь иное значение для обоих команд».

источник: «Советский спорт»
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Главный тренер ЦСКА о победе в третьем матче серии плей-офф против СКА.
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