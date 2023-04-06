ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча

Нападающий московского ЦСКА о победе над питерским СКА в третьем матче финала Запада.
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
06 апреля 2023 23:45
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

Московские армейцы всухую обыграли гостей из Петербурга со счетом 4:0.

Максим Соркин подводит итог встречи:

«Хорошая игра. Счет не отражает сложности игры. Неважно начали, проспали, но вовремя включились, реализовали моменты».

Казалось, что у вас сегодня все получалось…

— Нам есть, куда стремиться.

ЦСКА словно навязал сопернику свой стиль игры…

— Мы стараемся не подстраиваться под соперника, показывать свой хоккей.

Все ждут, когда ЦСКА выдохнется. Столько матчей уже сыграли…

— Сил у нас много, хорошо отдыхаем.

Может, вам нравится до седьмого матча играть?

— Тут уже как получается.

У ЦСКА много голов с подставлений…

— Все команды могут забивать с подставлений. Не скажу, что это прямо типичные наши голы.

А какие типичные?

— Все.

Расскажите про сегодняшний свой…

— Там львиную часть работы сделал Максим Мамин — шайбу на пятак привез, вратаря закрыл. Мне нужно только бросить мимо защитника.

Вы сегодня с Владиславом Каменевым эффектно принимали шайбу коньком. Любите в футбол играть?

— Перед игрой мяч пинаем, так что навык есть.

источник: «Советский спорт»
Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку
Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку
Форвард СКА о поражении в третьем матче финала Запада.
06.04.2023 23:46
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
Нападающий московского ЦСКА о победе над питерским СКА в третьем матче финала Запада.
06.04.2023 23:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами
Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами
Наставник питерского СКА о поражении в третьем матче серии плей-офф против ЦСКА.
06.04.2023 23:05
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Главный тренер ЦСКА о победе в третьем матче серии плей-офф против СКА.
06.04.2023 22:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Окулов вышел из тени и подарил на день рождения президента клуба победу
Окулов вышел из тени и подарил на день рождения президента клуба победу
ЦСКА всухую переиграл СКА.
06.04.2023 22:35
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
За шесть минут до конца третьего периода «Ак Барс» в Омске отыграл две шайбы, а в овертайме Шипачев поставил победную точку – 3:2 в матче и 2-1 в восточном финале.
05.04.2023 21:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армия Ротенберга выстрадала волевую победу. Не без помощи странного судейства
Армия Ротенберга выстрадала волевую победу. Не без помощи странного судейства
Капитан СКА Дмитрий Яшкин безнаказанно вывел из строя москвича Сергея Плотникова.
04.04.2023 22:36
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
КХЛ, почему молчишь? У тебя в прямом эфире на всю страну грязно матерятся
КХЛ, почему молчишь? У тебя в прямом эфире на всю страну грязно матерятся
К этой мерзости все шло – и вчера свершилось. Из раздевалки «Авангарда» в прямой телетрансляции на всю Россию дважды прозвучала отборная матерщина. Позор тебе, КХЛ! Где немедленная карающая реакция?!
04.04.2023 13:57
Хоккей
автор: Виталий Славин
Радулов воевал-психовал, «Авангард» забивал. Омичи сравняли счет в серии
Радулов воевал-психовал, «Авангард» забивал. Омичи сравняли счет в серии
Но зачем в эфире матом ругаться?
03.04.2023 22:23
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Нет райской птицы среди воронья! Но ошибся не «кто-то», а тухлый менеджмент команды Овечкина
Нет райской птицы среди воронья! Но ошибся не «кто-то», а тухлый менеджмент команды Овечкина
Увы, наш солнечный остров скрылся в туман. Не видать Ови и стране десятого сезонного полтинника! Бездарный менеджмент попросту убил «Вашингтон», который еще пять лет назад триумфально брал Кубок Стэнли.
03.04.2023 12:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика