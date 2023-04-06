Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча

Московские армейцы всухую обыграли гостей из Петербурга со счетом 4:0.
Максим Соркин подводит итог встречи:
«Хорошая игра. Счет не отражает сложности игры. Неважно начали, проспали, но вовремя включились, реализовали моменты».
— Казалось, что у вас сегодня все получалось…
— Нам есть, куда стремиться.
— ЦСКА словно навязал сопернику свой стиль игры…
— Мы стараемся не подстраиваться под соперника, показывать свой хоккей.
— Все ждут, когда ЦСКА выдохнется. Столько матчей уже сыграли…
— Сил у нас много, хорошо отдыхаем.
— Может, вам нравится до седьмого матча играть?
— Тут уже как получается.
— У ЦСКА много голов с подставлений…
— Все команды могут забивать с подставлений. Не скажу, что это прямо типичные наши голы.
— А какие типичные?
— Все.
— Расскажите про сегодняшний свой…
— Там львиную часть работы сделал Максим Мамин — шайбу на пятак привез, вратаря закрыл. Мне нужно только бросить мимо защитника.
— Вы сегодня с Владиславом Каменевым эффектно принимали шайбу коньком. Любите в футбол играть?
— Перед игрой мяч пинаем, так что навык есть.