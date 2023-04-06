Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча

Московские армейцы всухую обыграли гостей из Петербурга со счетом 4:0.

Максим Соркин подводит итог встречи:

«Хорошая игра. Счет не отражает сложности игры. Неважно начали, проспали, но вовремя включились, реализовали моменты».

— Казалось, что у вас сегодня все получалось…

— Нам есть, куда стремиться.

— ЦСКА словно навязал сопернику свой стиль игры…

— Мы стараемся не подстраиваться под соперника, показывать свой хоккей.

— Все ждут, когда ЦСКА выдохнется. Столько матчей уже сыграли…

— Сил у нас много, хорошо отдыхаем.

— Может, вам нравится до седьмого матча играть?

— Тут уже как получается.

— У ЦСКА много голов с подставлений…

— Все команды могут забивать с подставлений. Не скажу, что это прямо типичные наши голы.

— А какие типичные?

— Все.

— Расскажите про сегодняшний свой…

— Там львиную часть работы сделал Максим Мамин — шайбу на пятак привез, вратаря закрыл. Мне нужно только бросить мимо защитника.

— Вы сегодня с Владиславом Каменевым эффектно принимали шайбу коньком. Любите в футбол играть?

— Перед игрой мяч пинаем, так что навык есть.