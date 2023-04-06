Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку

Питерские хоккеисты уступили московскому ЦСКА. 4:0 в сегодняшнем матче и 2:1 в серии в пользу армейцев из столицы.

Василий Глотов поделился эмоциями после неудачного матча:

«Первый период был хороший — было давление, заставляли их защитников ошибаться.

Ключевой момент? Это второй период. Его достаточно плохо провели, игра перевернулась не в нашу сторону.

Я — один из самых быстрых в плей-офф? Спасибо. Весь сезон играю на таких скоростях. Выделяюсь этим в плей-офф? Это плюс, но самое главное — чтобы эта скорость помогала команде. Не просто по площадке носиться, но и шайбу вытаскивать.

Сделаем правильные выводы, паники нет. Мы не сдадимся и будем играть на победу. Нужно добавить в постоянстве. То, как мы играли в первом периоде — так нужно играть все 60 минут. И конечно забивать. Разберем видео, сверху всегда лучше видно. Просто нужно найти ту дырочку — одна зайдёт, и остальные будут. Ни ЦСКА выиграл этот матч, это мы проиграли его.

Сейв Фальковского? Молодец! У нас каждый готов лечь под шайбу».