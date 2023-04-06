Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку

Питерские хоккеисты уступили московскому ЦСКА. 4:0 в сегодняшнем матче и 2:1 в серии в пользу армейцев из столицы.
Василий Глотов поделился эмоциями после неудачного матча:
«Первый период был хороший — было давление, заставляли их защитников ошибаться.
Ключевой момент? Это второй период. Его достаточно плохо провели, игра перевернулась не в нашу сторону.
Я — один из самых быстрых в плей-офф? Спасибо. Весь сезон играю на таких скоростях. Выделяюсь этим в плей-офф? Это плюс, но самое главное — чтобы эта скорость помогала команде. Не просто по площадке носиться, но и шайбу вытаскивать.
Сделаем правильные выводы, паники нет. Мы не сдадимся и будем играть на победу. Нужно добавить в постоянстве. То, как мы играли в первом периоде — так нужно играть все 60 минут. И конечно забивать. Разберем видео, сверху всегда лучше видно. Просто нужно найти ту дырочку — одна зайдёт, и остальные будут. Ни ЦСКА выиграл этот матч, это мы проиграли его.
Сейв Фальковского? Молодец! У нас каждый готов лечь под шайбу».