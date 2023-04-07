И где команда-ротация – в Москве или Санкт-Петербурге?

– У нас столько игроков отправилось в Москву, что они едва уместились в самолете, – сообщил автору этих строк источник, близкий к СКА, после поражения 0:4 от ЦСКА. – А раньше летали полупустым чартером.

…После второго перерыва матча №3 на лавку присел один из лидеров питерской атаки Никита Гусев, спаситель России в олимпийском финале 2018 года. СКА сузил состав до трех звеньев, выпустив 13-го нападающего Никиту Комарова только в спецбригаде меньшинства. Он не помог отстоять ворота: москвич Максим Соркин реализовал численное преимущество и снял вопрос о победителе.

На пресс-конференции Ротенберг заявил:

– У нас есть резервы, чтобы перегруппироваться. В четвертом матче вы увидите другую игру. Мы на сто процентов уверены в команде.

Источник фото: ХК СКА

С главным тренером СКА не поспоришь. Резервы и впрямь имеются. В матчах этого плей-офф в заявке невских армейцев фигурировали 29 игроков – 2 вратаря, 8 защитников и 19 нападающих. Их московские соперники задействовали трех вратарей, 7 защитников и 16 нападающих. При этом третий голкипер Всеволод Скотников и молодой форвард-гренадер Василий Дронык на льду не появлялись.

Впрочем, и 19-летний защитник СКА Арсений Коромыслов, неизменно присутствующий заявке в качестве «лимитчика», пропитывается ароматом плей-офф исключительно с лавки. О его перспективах выйти на лед в финале Западной конференции говорит любопытный факт: во время вчерашней игры Ротенберг отхлебывал воду из фляжки, на которой красовалась фамилия «Коромыслов».

В кубковой ротации команды из Санкт-Петербурга больше десятка игроков. Не считая травмированных форвардов Данилы Моисеева и Артема Швеца-Рогового, выбывших до конца сезона.

Источник фото: ХК СКА

Когда в середине прошлого сезона из СКА перешел в ЦСКА нападающий Владислав Каменев, его спросили про бывшую команду после первой победы москвичей в армейском дерби (4:0).

– На тренировке ездят один за другим два табуна, и никто не знает, кого поставят на игру, – откровенно ответил форвард.

А ведь несколько лет назад командой-ротацией называли ЦСКА. В СМИ дружно тыкали в московских армейцев перьями и буквами, когда те впервые выпили шампанское из Кубка Гагарина. Я специально поднял цифирь сезона-2018/19 и вот что обнаружил. В плей-офф через заявку СКА прошли 34 игрока (4 вратаря, 11 защитников и 19 нападающих), ЦСКА задействовал 27 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников, 16 нападающих). Финал Запада не оставил равнодушных: соперники одерживали победы исключительно на родном льду. Седьмой, решающий матч остался за ЦСКА (3:1), несмотря на гол-красавец Сергея Плотникова, в то время носившего питерскую форму.

Ныне спортивный регламент КХЛ позволяет клубу вносить в заявку на сезон до 100 игроков, включая основную команду (25), молодежную (35) и фарм из ВХЛ (40). У СКА с двусторонним контрактом ведущий защитник всей лиги Александр Никишин, а центрфорвард ударного звена Марат Хуснутдинов – с трехсторонним. К слову, их зарплаты не учитываются в общей ведомости. А в дружественном СКА клубе «Сочи», из которого в Санкт-Петербург вернулся по ходу сезона форвард Василий Глотов, ротация не знала границ: 6 вратарей, 17 защитников, 27 нападающих – суммарно 50 игроков.

В КХЛ настало время упорядочить заявочные списки на сезон. Эту тему не раз затрагивал Профессор Игорь Ларионов с его богатейшим кубковым опытом. По его мнению, в основной обойме должно быть 23 игрока и еще несколько резервистов. Тогда команды-ротации уйдут в прошлое. А пока же СМИ восхищаются длинной скамейкой СКА, который может позволить себе даже в матчах плей-офф вводить минимум трех свежих игроков.