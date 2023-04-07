Миллионы долларов на ветер! Омские легионеры-толстосумы сдулись в решающий момент сезона

Этот матч волжане выиграли еще позавчера, когда за пять с половиной минут до конца третьего периода отквитали две шайбы, а в овертайме дожали хозяев – 3:2. Обычно невозмутимый Зинэтула Хайдярович после этого грандиозного перевертыша в раздевалке выдал огненный спич:

– Молодцы, что вытащили. Но! Я вам еще говорю и повторяю: только все вместе! Только все вместе! Каждый будет вытаскивать из себя, из себя будет вытаскивать… И душу – вот отсюда все… И головой... Вот будете делать то, что вам говорят… Осознанно. С пониманием. Еще отдача сумасшедшая должна быть. Все будет нормально. Цепляемся за это. Ребята, цепляемся за это! Чтоб каждый раз об этом не говорить. Полная отдача любого игрока. Для этого надо готовиться. Просто так не бывает. Надо готовиться, мужики. Готовимся к следующему бою. Он будет непростой. Но мы должны. Еще раз говорю, мы должны. Мы должны, ребят! Все вместе, ребятки. Поехали!

И они поехали. С той самой сумасшедшей отдачей. Душой и головой.

Босс «ястребов» Александр Крылов, по-моему, все понял еще в первом периоде. Когда незадолго до перерыва при счете 0:0 и в принципе равной игре телекамера выхватила хозяйский VIP-сектор, председатель совета директоров «Авангарда» нервно прохаживался по ложе, кажется, жонглируя шайбой. При этом на лед он не смотрел.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Мне почему-то в тот момент вспомнился рассказ первой канадской Ракеты Мориса Ришара. В 1972 году вместе с тремя тысячами соотечественников легенда «Монреаля» прибыл в Москву на вторую часть Суперсерии. После второго периода заключительного восьмого матча при счете 5:3 в пользу сборной СССР восьмикратный обладатель Кубка Стэнли, по его словам, так разволновался, что просто уже не мог сидеть на трибуне. Вышел на улицу и полчаса бродил по пустынным осенним аллеям Лужников. Гол столетия Пола Хендерсона он увидел только в записи…

Не сомневаюсь, что Александр Владимирович живьем наблюдал и первый отмененный гол Воронкова, и на редкость беззубый розыгрыш пятью его гвардейцами двух лишних в дебюте третьего периода в течение 67 секунд, и, разумеется, уже легитимный гол Воронкова из-под носа капитана омичей Шарипзянова, и наивное хватание за соломинку его тренеров, зачем-то попросивших челлендж на помеху вратарю…

Однако, в отличие от той сборной Канады-1972, у сибиряков еще ничего не потеряно. Им всего-то нужно на заказ трижды взять Казань. Эспозито и Ко 51 год назад это удалось. Вот только скорее именно «Ак Барс» одержит эти три победы. По крайней мере все для этого у «барсов» есть. Волжане поверили в себя, в тренера и готовы ради команды все из себя вытащить. Дважды они это сделали. Осталось сделать последний шаг.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Увы, об омичах подобного не скажешь. Стоило гостям прикрыть ударное звено Ткачева, как выяснилось: больше забивать у «Авангарда» попросту некому. Да и выдающееся, каким мы его еще недавно считали, большинство «ястребов» перестало работать напрочь. Билялетдинов, судя по всему, на установках все схемы реализации численного преимущества оппонентов разложил на атомы, нашел противоядие, в итоге хваленые легионеры-мультимиллионеры Найт с Буше превратились в никчемные тыквы. А ведь с обоими подписаны чудовищные миллионные долларовые контракты на следующий сезон! Буше щедро выложили 95 млн рублей, Найту – 90 млн. Но оба уже сейчас сбитые летчики.

Почти! Возьму свои слова обратно, если Михаил Кравец сотворит чудо и спасется с 1-3. Такое нечасто, но бывает.