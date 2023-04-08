ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру

СКА одержал волевую победу и сравнял счет в серии.
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
08 апреля 2023 19:27
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в четверг (не после дождичка, а в ясный московский вечер) обещал перемен в составе. И новой игры. Он убрал из состава Никиту Гусева и Дамира Жафярова и ввел обладателя Кубка Стэнли Александра Волкова. Коллеги-журналисты шутили, что по просьбе вашего покорного слуги, осмелившегося поинтересоваться у Ротенберга форвардом, способным забить.

Вернулся пропустивший два последних матча Святослав Гребенщиков, отличившийся голом в стартовой игре. Его определили во второе звено к Михаилу Воробьеву и Марату Хайруллину. А в первое подняли энерджайзера Эмиля Галимова, который отметился покером в матч регулярки против «Ак Барса». Капитану невских армейцев Дмитрию Яшкину тяжело в одиночку соревноваться в скорости с мобильными соперниками. К слову, на счету Галимова победный гол в январском матче армейской суперсерии (3:1).

Наставник ЦСКА Сергей Федоров решил не вводить свежие силы. Как и в четверг вне игры остался быстроногий Прохор Полтапов. Его заменил более габаритный Матвей Гуськов, едва не схвативший большой штраф в третьем периоде предыдущего матча. Судьи, просмотрев эпизод на планшете («военная комната» тут не при делах), не выявили криминала в его действиях и вообще не выписали штраф.

Сегодня за полторы минуты до первого перерыва рефери Иван Фатеев и Максим Сидоренко сурово наказали защитника москвичей Артема Сергеева после контакта колено в колено с оборонцем гостей Никитой Камаловым. Гости начали активнее, подолгу держали шайбу у владений Адама Рейдеборна, и тут такой шанс закрепить преимущество.

Но 5-минутное удаление неприятностями для москвичей не обернулось. Яшкин и Ко вели осаду ворот как-то лениво, без акцентов. К слову, Камалов, покинувший лед с помощью врачей, после перерыва вернулся и продолжил встречу.

Источник фото: ХК ЦСКА

Обычно успешная оборона в таких ситуациях воодушевляет команду, отбившуюся в меньшинстве. Так и произошло. Константин Окулов открыл счет по шаблону своего гола в прошлом матче. Ему позволили выкатить на любимую точку и неотразимо бросить. Теперь низом в дальний угол.

Казалось, эта шайба надломит гостей. Время шло ко второму перерыву. Добей Владислав Провольнев отскочившую от вратаря Дмитрия Николаева шайбу после броска Антона Слепышева, питерцы вряд ли бы отыгрались.

Но они не только сравняли счет, но еще до сирены вышли вперед. Сначала гренадер Степан Фальковский, забытый на синей линии, метко выстрелил с кистей в девятку. За экраном Рейдеборн не среагировал.

И тут же контратаку, начатую Валентином Зыковым, завершил тот самый Волков, которого автор этих строк порекомендовал вернуть в состав. Обладатель Кубка Стэнли подкараулил отскок от клюшки молодого защитника Николая Макарова и отправил шайбу в пустые ворота.

Третий период прошел в бесплодных атаках москвичей. Но и гости не забывали о шайбе. Так, Фальковский эффектно обыграл молодого защитника Николая Макарова, но не сумел с лопаты бросить верхом.

Точку поставил Захар Бардаков. Он обокрал на синей линии своей зоны капитана ЦСКА Никиту Нестерова, убежал один на один и легко обвел выдвинувшегося к лавке Рейдеборна. До сирены оставалось две минуты.

СКА возвращается в Санкт-Петербург, отвоевав преимущество своего поля. Чемпионам надо включать агрессию, утраченную в конце второго периода сегодняшнего матча.

СТАТИСТИКА

Плей-офф. Западная конференция. Финал

ЦСКА (2) – СКА (1) – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Голы: Окулов – Фальковский, Волков, Бардаков

Счет в серии: 2-2 (3:2 ОТ3, 1:2, 4:0, 1:3, 10 (Санкт-Петербург), 12 (Мск), 14* (Спб)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
Что говорили наставники команд после четвертого матча ЦСКА —СКА.
08.04.2023 20:06
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
СКА одержал волевую победу и сравнял счет в серии.
08.04.2023 19:27
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Миллионы долларов на ветер! Омские легионеры-толстосумы сдулись в решающий момент сезона
Миллионы долларов на ветер! Омские легионеры-толстосумы сдулись в решающий момент сезона
«Ак Барс» взял верх и во втором матче в Омске – 1:0 и повел в восточном финале – 3-1. Послезавтра в Казани может определиться первый финалист Кубка Гагарина-2023.
07.04.2023 20:18
Хоккей
автор: Виталий Славин
И где команда-ротация – в Москве или Санкт-Петербурге?
И где команда-ротация – в Москве или Санкт-Петербурге?
Длинной скамейке СКА может позавидовать любой клуб КХЛ.
07.04.2023 18:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку
Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку
Форвард СКА о поражении в третьем матче финала Запада.
06.04.2023 23:46
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
Нападающий московского ЦСКА о победе над питерским СКА в третьем матче финала Запада.
06.04.2023 23:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами
Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами
Наставник питерского СКА о поражении в третьем матче серии плей-офф против ЦСКА.
06.04.2023 23:05
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Главный тренер ЦСКА о победе в третьем матче серии плей-офф против СКА.
06.04.2023 22:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Окулов вышел из тени и подарил на день рождения президента клуба победу
Окулов вышел из тени и подарил на день рождения президента клуба победу
ЦСКА всухую переиграл СКА.
06.04.2023 22:35
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
За шесть минут до конца третьего периода «Ак Барс» в Омске отыграл две шайбы, а в овертайме Шипачев поставил победную точку – 3:2 в матче и 2-1 в восточном финале.
05.04.2023 21:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика