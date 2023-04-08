Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в четверг (не после дождичка, а в ясный московский вечер) обещал перемен в составе. И новой игры. Он убрал из состава Никиту Гусева и Дамира Жафярова и ввел обладателя Кубка Стэнли Александра Волкова. Коллеги-журналисты шутили, что по просьбе вашего покорного слуги, осмелившегося поинтересоваться у Ротенберга форвардом, способным забить.

Вернулся пропустивший два последних матча Святослав Гребенщиков, отличившийся голом в стартовой игре. Его определили во второе звено к Михаилу Воробьеву и Марату Хайруллину. А в первое подняли энерджайзера Эмиля Галимова, который отметился покером в матч регулярки против «Ак Барса». Капитану невских армейцев Дмитрию Яшкину тяжело в одиночку соревноваться в скорости с мобильными соперниками. К слову, на счету Галимова победный гол в январском матче армейской суперсерии (3:1).

Наставник ЦСКА Сергей Федоров решил не вводить свежие силы. Как и в четверг вне игры остался быстроногий Прохор Полтапов. Его заменил более габаритный Матвей Гуськов, едва не схвативший большой штраф в третьем периоде предыдущего матча. Судьи, просмотрев эпизод на планшете («военная комната» тут не при делах), не выявили криминала в его действиях и вообще не выписали штраф.

Сегодня за полторы минуты до первого перерыва рефери Иван Фатеев и Максим Сидоренко сурово наказали защитника москвичей Артема Сергеева после контакта колено в колено с оборонцем гостей Никитой Камаловым. Гости начали активнее, подолгу держали шайбу у владений Адама Рейдеборна, и тут такой шанс закрепить преимущество.

Но 5-минутное удаление неприятностями для москвичей не обернулось. Яшкин и Ко вели осаду ворот как-то лениво, без акцентов. К слову, Камалов, покинувший лед с помощью врачей, после перерыва вернулся и продолжил встречу.

Источник фото: ХК ЦСКА

Обычно успешная оборона в таких ситуациях воодушевляет команду, отбившуюся в меньшинстве. Так и произошло. Константин Окулов открыл счет по шаблону своего гола в прошлом матче. Ему позволили выкатить на любимую точку и неотразимо бросить. Теперь низом в дальний угол.

Казалось, эта шайба надломит гостей. Время шло ко второму перерыву. Добей Владислав Провольнев отскочившую от вратаря Дмитрия Николаева шайбу после броска Антона Слепышева, питерцы вряд ли бы отыгрались.

Но они не только сравняли счет, но еще до сирены вышли вперед. Сначала гренадер Степан Фальковский, забытый на синей линии, метко выстрелил с кистей в девятку. За экраном Рейдеборн не среагировал.

И тут же контратаку, начатую Валентином Зыковым, завершил тот самый Волков, которого автор этих строк порекомендовал вернуть в состав. Обладатель Кубка Стэнли подкараулил отскок от клюшки молодого защитника Николая Макарова и отправил шайбу в пустые ворота.

Третий период прошел в бесплодных атаках москвичей. Но и гости не забывали о шайбе. Так, Фальковский эффектно обыграл молодого защитника Николая Макарова, но не сумел с лопаты бросить верхом.

Точку поставил Захар Бардаков. Он обокрал на синей линии своей зоны капитана ЦСКА Никиту Нестерова, убежал один на один и легко обвел выдвинувшегося к лавке Рейдеборна. До сирены оставалось две минуты.

СКА возвращается в Санкт-Петербург, отвоевав преимущество своего поля. Чемпионам надо включать агрессию, утраченную в конце второго периода сегодняшнего матча.

СТАТИСТИКА

Плей-офф. Западная конференция. Финал

ЦСКА (2) – СКА (1) – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Голы: Окулов – Фальковский, Волков, Бардаков

Счет в серии: 2-2 (3:2 ОТ3, 1:2, 4:0, 1:3, 10 (Санкт-Петербург), 12 (Мск), 14* (Спб)

* Если потребуется.