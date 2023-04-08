ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Армейское дерби — это уровень НХЛ»

Что говорили наставники команд после четвертого матча ЦСКА —СКА.
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
08 апреля 2023 20:06
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК СКА

Питерский СКА забирает четвертый матч финала Запада. Армейцы с Невы обыграли москвичей со счетом 3:1. Счет в серии 2:2.

После провального третьего матча наставник СКА Роман Ротенберг обещал продемонстрировать совершенно иную игру. Команда показала больше силовой борьбы и смогла добиться победы. После завершения встречи главный тренер СКА подвел итог:

«Отличная атмосфера на арене. Спасибо болельщикам. Ребята выполнили установку, но это одна игра. Продолжаем работать дальше. У ЦСКА здорово играет вратарь, нужно искать ключи.

Нарушение режима Гусевым? Мы комментируем вопросы касательно команды. Остальное — внутренняя кухня.

Отсутствие удалений? Дисциплина и работа ногами — секрет отсутствия удалений. Ошибки, конечно, были; разберем и постараемся больше не допускать.

Есть ли шанс у Гусева и Жафярова вернуться в состав? Повторю, это внутренняя кухня. Мы вернулись к нашему составу, с которым начинали сезон. Начинали мы его хорошо. Выделять никого не хочется. Командная победа. В этом составе все нацелены лишь на победу.

Армейское дерби? Играет две сильные команды, это как Суперсерия. Мы играем на таком же высоком уровне, как в НХЛ. Это мое мнение».

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров тоже поделился своим впечатлением от матча:

«Быстрая и хорошая игра. Во втором периоде один сегмент не удался — не вывели шайбу из зоны перед первым голом в наши ворота.

Мы сегодня держали шайбу, двигали ее. Спасибо пацанам, среагировали, вняли.

Изменился ли СКА? Скорости были выше. Задача была перевести шайбу в нашу зону, и это у них получилось.

Мы могли поострее сыграть с шайбой, заставить их фолить. Не были беззубы в атаке, но могли быть острее.

Сыграло ли большую роль удаление Сергеева? Глобально ничего не поменялось. Неудачно он применил силовой, и соперник сыграл здорово, ушел от давления. Со стороны это смотрелось как большой штраф. В шесть защитников мы уже не раз играли.

Нравятся ли мне седьмые матчи? Седьмые матчи, думаю, никто не любит. Когда бы действующим игроком, то было все равно. Сейчас беспокоюсь за здоровье ребят. Все-таки много мы игр провели».

источник: «Советский спорт»
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
Что говорили наставники команд после четвертого матча ЦСКА —СКА.
08.04.2023 20:06
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
СКА одержал волевую победу и сравнял счет в серии.
08.04.2023 19:27
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Миллионы долларов на ветер! Омские легионеры-толстосумы сдулись в решающий момент сезона
Миллионы долларов на ветер! Омские легионеры-толстосумы сдулись в решающий момент сезона
«Ак Барс» взял верх и во втором матче в Омске – 1:0 и повел в восточном финале – 3-1. Послезавтра в Казани может определиться первый финалист Кубка Гагарина-2023.
07.04.2023 20:18
Хоккей
автор: Виталий Славин
И где команда-ротация – в Москве или Санкт-Петербурге?
И где команда-ротация – в Москве или Санкт-Петербурге?
Длинной скамейке СКА может позавидовать любой клуб КХЛ.
07.04.2023 18:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку
Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку
Форвард СКА о поражении в третьем матче финала Запада.
06.04.2023 23:46
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
Нападающий московского ЦСКА о победе над питерским СКА в третьем матче финала Запада.
06.04.2023 23:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами
Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами
Наставник питерского СКА о поражении в третьем матче серии плей-офф против ЦСКА.
06.04.2023 23:05
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Главный тренер ЦСКА о победе в третьем матче серии плей-офф против СКА.
06.04.2023 22:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Окулов вышел из тени и подарил на день рождения президента клуба победу
Окулов вышел из тени и подарил на день рождения президента клуба победу
ЦСКА всухую переиграл СКА.
06.04.2023 22:35
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
18-летний юниор – тайной оружие Билла! Евсеев ударно заменил двукратного обладателя Кубка Стэнли
За шесть минут до конца третьего периода «Ак Барс» в Омске отыграл две шайбы, а в овертайме Шипачев поставил победную точку – 3:2 в матче и 2-1 в восточном финале.
05.04.2023 21:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика