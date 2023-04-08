«Армейское дерби — это уровень НХЛ»

Питерский СКА забирает четвертый матч финала Запада. Армейцы с Невы обыграли москвичей со счетом 3:1. Счет в серии 2:2.

После провального третьего матча наставник СКА Роман Ротенберг обещал продемонстрировать совершенно иную игру. Команда показала больше силовой борьбы и смогла добиться победы. После завершения встречи главный тренер СКА подвел итог:

«Отличная атмосфера на арене. Спасибо болельщикам. Ребята выполнили установку, но это одна игра. Продолжаем работать дальше. У ЦСКА здорово играет вратарь, нужно искать ключи.

Нарушение режима Гусевым? Мы комментируем вопросы касательно команды. Остальное — внутренняя кухня.

Отсутствие удалений? Дисциплина и работа ногами — секрет отсутствия удалений. Ошибки, конечно, были; разберем и постараемся больше не допускать.

Есть ли шанс у Гусева и Жафярова вернуться в состав? Повторю, это внутренняя кухня. Мы вернулись к нашему составу, с которым начинали сезон. Начинали мы его хорошо. Выделять никого не хочется. Командная победа. В этом составе все нацелены лишь на победу.

Армейское дерби? Играет две сильные команды, это как Суперсерия. Мы играем на таком же высоком уровне, как в НХЛ. Это мое мнение».

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров тоже поделился своим впечатлением от матча:

«Быстрая и хорошая игра. Во втором периоде один сегмент не удался — не вывели шайбу из зоны перед первым голом в наши ворота.

Мы сегодня держали шайбу, двигали ее. Спасибо пацанам, среагировали, вняли.

Изменился ли СКА? Скорости были выше. Задача была перевести шайбу в нашу зону, и это у них получилось.

Мы могли поострее сыграть с шайбой, заставить их фолить. Не были беззубы в атаке, но могли быть острее.

Сыграло ли большую роль удаление Сергеева? Глобально ничего не поменялось. Неудачно он применил силовой, и соперник сыграл здорово, ушел от давления. Со стороны это смотрелось как большой штраф. В шесть защитников мы уже не раз играли.

Нравятся ли мне седьмые матчи? Седьмые матчи, думаю, никто не любит. Когда бы действующим игроком, то было все равно. Сейчас беспокоюсь за здоровье ребят. Все-таки много мы игр провели».