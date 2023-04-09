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Ну что, «Авангард», помогли тебе твои ляхи? Девятый финал Зинэтулы Билялетдинова

«Ак Барс» в третий раз кряду одолел омичей – 3:2 ОТ, выиграл серию – 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина
Ну что, «Авангард», помогли тебе твои ляхи? Девятый финал Зинэтулы Билялетдинова
09 апреля 2023 21:46
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Ак Барс»

– Ребятки! Вот тот шажочек, который и сложный и тяжелый, мы с вами сделали. Молодцы. Молодцы! Непростая игра была. И вообще вся ситуация непростая. Всегда кажется, 3-1 ведешь и там… Нет! Она сложная, поверьте. Всегда вот эта игра она такая непростая. И должна такой быть. Но вы молодцы. Вытащили все из себя. И сделали результат. Мы сейчас в финале играем, ребята. Правильно поймите: в финале играем! И все у нас еще впереди, мужики! С победой! – этим эмоциональным и емким спичем после победы в восточном финале приветствовал подопечных аксакал отечественного тренерского цеха Зинэтула Билялетдинов.

Вдумайтесь только, для 68-летнего специалиста это будет девятый финал чемпионата России! Пять раз – однажды с родным столичным «Динамо» и четырежды с «Ак Барсом» Билл брал главный приз.

Вот почему Казань всего в пяти матчах – пусть и с тремя овертаймами! – разбила Омск. Увы, тренер-дебютант дальних серий Кубка Гагарина Михаил Кравец в одну калитку проиграл маститому коллеге. Отдать кубковый матч финала конференции в третьем периоде с 0:2 – чрезвычайное происшествие. Опозориться таким образом дважды в течение недели – смертный приговор тренеру как профессионалу.

Источник фото: ХК «Авангард»

Да, сегодня, как и в среду, «ястребы» добились преимущества в две шайбы. Только если в игре №3 они удвоили результат на 46-й минуте, то сейчас с таким перевесом ушли на первый перерыв. Надо отдать должное гостям – за результат они сумели ухватиться. Во второй трети скорее могли увеличить разрыв, чем пропустить, но Толчинский запорол выход один на один с Биляловым.

Как сушат победный счет в третьей двадцатиминутке, прекрасно продемонстрировали в западном финале в четверг московские армейцы – 2:0 преобразовали в 4:0, на что СКА вчера ответил – 3:1, после того как ко второму перерыву повел – 2:1.

Но, очевидно, «Авангард» ягода пока другого поля. Не чемпионского. И тут напрашиваются вопросы прежде всего к менеджменту. Нет, я не поводу назначения по ходу неудачно начатого чемпионата тренера, который к 59 годам больших успехов не добивался.

Источник фото: ХК «Авангард»

Речь о комплектовании команды. Творец главной сенсации сезона Игорь Ларионов, подводя итог взлету его нижегородского детсада, отдельно подчеркнул, что никогда не будет делать ставку на мусорных легионеров, выплюнутых НХЛ, ибо это прямой путь в тупик. У нас уйма своей способной молодежи, которой всего лишь надо в КХЛ дать шанс и помочь встать на крыло. И сколько звонких имен открыл стране Профессор за какие-то семь месяцев! По тому же пути двинулись СКА, «Локомотив», отчасти ЦСКА, «Салават Юлаев» и, конечно, «Ак Барс».

В Татарстане Билялетдинов наладил конвейер воспроизводства доморощенными кадрами в лучших традициях «Динамо» времен Владимира Юрзинова! В ударном звене с мастодонтом-энерджайзером Радуловым рвут оппонентов 21-летний Сафонов и 22-летний Воронков. Защитник Евсеев в 18 лет решает исходы поединков. В 23 года Журавлев стал оплотом обороны клуба.

С другой стороны, заново раскрылись в Казани ветераны Шипачев и Кагарлицкий, словно вспомнившие свою буйную молодость в Череповце. Капитан серебряной олимпийской сборной-2022 сегодня снова отличился в овертайме. Как и четыре дня назад в Омске. Только там счет 3:2 Шипачев сделал на 13-й минуте, а теперь – на девятой.

На этом фоне как же архаично, серо и убого выглядит «Авангард»! В следующем сезоне добренькие сибиряки выложат – внимание! 200 миллионов рублей двум игрокам?! Канадцу Найту и американцу Буше. Понятно, делает из них более или менее добротных нападающих наш Володя Ткачев. А значит, и ему придется выписать новый контракт минимум на 100 миллионов годовых. Представляете, три хоккеиста в Омске будут получать столько же, сколько в минувшем сезоне имело все «Торпедо»! Или «Северсталь» с «Адмиралом».

И толку?! В двух решающих матчах сезона разве что Ткачев не сдавался до последнего – выводил и выводил партнеров на убойные позиции.

Источник фото: ХК «Авангард»

Но только в третьем периоде при счете 2:1 Буше угробил два хороших момента, а Найта с Броадхерстом в последних двух встречах вовсе не было видно.

Но Ткачев в одиночку не может тащить всю команду! Тем более что все три остальные звена «Авангарда» забили за пять матчей восточного финала… Как думаете, сколько? Почти угадали! Один-единственный гол…

А ведь в Омске вроде как великолепная хоккейная академия с роскошной инфраструктурой. Недаром «Омские ястребы» вчера в Санкт-Петербурге грохнули в овертайме СКА-1946 (4:3) и вышли в финал Кубка Харламова, где сойдутся с нижегородской «Чайкой». Вот только ее игроки давно прописались у Профессора в «Торпедо», а «Авангард» год за годом выкидывает миллионы долларов на никчемный североамериканский тухляк.

источник: «Советский спорт»
Ну что, «Авангард», помогли тебе твои ляхи? Девятый финал Зинэтулы Билялетдинова
Ну что, «Авангард», помогли тебе твои ляхи? Девятый финал Зинэтулы Билялетдинова
«Ак Барс» в третий раз кряду одолел омичей – 3:2 ОТ, выиграл серию – 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина
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