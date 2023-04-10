Пример Ларионова заразителен, но предоставят ли Разину в «Магнитке» полную свободу действий?

Когда «Магнитка» стала валиться в Кубке Гагарина-2023, а Разин расстался с «Северсталью», я сразу предположил, что экс-форвард «Металлурга» – первый кандидат на замену Ильи Воробьева. Однако знающие люди меня тут же осадили: дескать, никогда Разина в Магнитке не будет, ведь он в бытность игрока уходил оттуда со скандалом.

Тем не менее паззл все-таки сложился. А прежние терки… Это было давно и неправда. Вот как сам новый наставник прокомментировал назначение:

– То, что я решил, что буду уходить из «Северстали» – осознанный шаг. Пять лет на одном месте для современного хоккея это много. Я, конечно, рекорд не поставил, но это практически рекорд. Не хотелось стоять на месте, хотелось поменять обстановку, поставить перед собой новые задачи, сделать шаг вперед. Когда я об этом объявил во всеуслышание – тогда предложения от «Магнитки» и близко не было. Были разговоры по другой команде, потом поступило предложение от еще одного клуба, и только потом позвонил Сергей Юрьевич Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». – Прим. ред.) и сказал, что нужно встретиться. Тогда я очень сильно обрадовался.

Состоялся один обстоятельный разговор, в котором все сразу встало на свои места, и еще пара разговоров по деталям и нюансам. Но принципиально я согласился на предложение «Металлурга» на первой встрече.

Показательно, что начал работу Разин на новом месте со знакомства и плотного общения с тренерами и игроками молодежной команды клуба:

– Впечатления очень положительные. Я и мини-собрание уже провел с молодежкой, поговорил и со Станиславом Андреевичем Шумиком, и с Николаем Александровичем Лемтюговым, и с Валерием Викторовичем Никулиным. Старался общаться индивидуально, узнать мнение каждого о молодых хоккеистах из «Лисов», с ребятами тоже отдельно переговорил.

Разумеется, Андрей Владимирович побывал на приеме и у патрона «Металлурга» Виктора Рашникова, без которого ни одно кадровое решение в команде не принимают. Правда, о задачах Разин умолчал. Сказал, что они поставлены, но какие – не конкретизировал.

Впрочем, цель главной на сегодня хоккейной дружины Урала всегда одна – первое место. Может, не завтра, но послезавтра – точно. Для того, видимо, Разину и дали два года. Ибо после нынешнего провала, когда вице-чемпионы КХЛ-2022 весь сезон откровенно мучились на льду, увенчав плей-офф антирекордом – первым в истории сухим поражением в серии (0-4 от «Авангарда»), начинать новому тренеру придется едва ли не с нуля.

Лично я приветствую выбор Рашникова. Для меня в начале 2000-х Разин был российским внутренним аналогом Профессора. Проще сказать, моим любимым игроком Суперлиги. Имея такую же комплекцию как у Игоря Ларионова, центрфорвард «Магнитки»/«Динамо» (Москва)/ЦСКА доминировал на площадке благодаря тому, что мыслил, в отличие от оппонентов, на два – три хода вперед. Плюс, обладая виртуозной техникой, блестяще исполнял любой прием. В зрелые годы его задрафтовала «Филадельфия», но недостаток скорости изначально закрыл мечту об НХЛ.

Любая команда играет, как это когда-то делал ее тренер. Да иначе и быть не может! Если только наставник не настолько харизматичен и пластичен, что готов убить в себе игрока и, сняв коньки, начать все сызнова. Но такие примеры еще надо поискать.

Потому «Северсталь» и была такой веселой и неуступчивой, потому что возглавлял ее Разин. Все пять лет его пребывания там череповчане с богатейшим хозяином во главе перебивались с хлеба на воду. Проблемой было дотянуться до пола зарплат – недаром КХЛ неоднократно угрожала выкинуть вологодских нищебродов из лиги. Однако наступал плей-офф – и «сталевары» принимались рвать шаблоны. Московское «Динамо» и ЦСКА не позволят приукрасить. Бело-голубые в прошлом году, красно-синие - в этом только в заключительном седьмом матче серий дожимали ноунеймов Разина.

Понятно, у пятикратных чемпионов России принципиально иные возможности. Тут не только «Северсталь», но и «Торпедо», самая ярка сенсация сезона, близко не стоят. Другой вопрос – предоставят ли Разину в Магнитогорске такую свободу действий, какую сразу получил Ларионов в Нижнем Новгороде?

Смею полагать, у «Металлурга» настолько мудрые руководители, что этот вопрос обязательно уладят. В свое время здесь ведь полностью доверились Валерию Белоусову и не прогадали! А Разин поиграл под руководством челябинского мэтра пять сезонов. Дважды побеждал в чемпионате России и Евролиге. Вместе, кстати, с Сергеем Гомоляко.