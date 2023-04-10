ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пример Ларионова заразителен, но предоставят ли Разину в «Магнитке» полную свободу действий?

Магнитогорский «Металлург» сегодня объявил о заключении двухлетнего контракта с экс-тренером «Северстали» Андреем Разиным.
Пример Ларионова заразителен, но предоставят ли Разину в «Магнитке» полную свободу действий?
10 апреля 2023 15:01
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Северсталь»

Когда «Магнитка» стала валиться в Кубке Гагарина-2023, а Разин расстался с «Северсталью», я сразу предположил, что экс-форвард «Металлурга» – первый кандидат на замену Ильи Воробьева. Однако знающие люди меня тут же осадили: дескать, никогда Разина в Магнитке не будет, ведь он в бытность игрока уходил оттуда со скандалом.

Тем не менее паззл все-таки сложился. А прежние терки… Это было давно и неправда. Вот как сам новый наставник прокомментировал назначение:

То, что я решил, что буду уходить из «Северстали» – осознанный шаг. Пять лет на одном месте для современного хоккея это много. Я, конечно, рекорд не поставил, но это практически рекорд. Не хотелось стоять на месте, хотелось поменять обстановку, поставить перед собой новые задачи, сделать шаг вперед. Когда я об этом объявил во всеуслышание – тогда предложения от «Магнитки» и близко не было. Были разговоры по другой команде, потом поступило предложение от еще одного клуба, и только потом позвонил Сергей Юрьевич Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». – Прим. ред.) и сказал, что нужно встретиться. Тогда я очень сильно обрадовался.

Состоялся один обстоятельный разговор, в котором все сразу встало на свои места, и еще пара разговоров по деталям и нюансам. Но принципиально я согласился на предложение «Металлурга» на первой встрече.

Показательно, что начал работу Разин на новом месте со знакомства и плотного общения с тренерами и игроками молодежной команды клуба:

Впечатления очень положительные. Я и мини-собрание уже провел с молодежкой, поговорил и со Станиславом Андреевичем Шумиком, и с Николаем Александровичем Лемтюговым, и с Валерием Викторовичем Никулиным. Старался общаться индивидуально, узнать мнение каждого о молодых хоккеистах из «Лисов», с ребятами тоже отдельно переговорил.

Разумеется, Андрей Владимирович побывал на приеме и у патрона «Металлурга» Виктора Рашникова, без которого ни одно кадровое решение в команде не принимают. Правда, о задачах Разин умолчал. Сказал, что они поставлены, но какие – не конкретизировал.

Впрочем, цель главной на сегодня хоккейной дружины Урала всегда одна – первое место. Может, не завтра, но послезавтра – точно. Для того, видимо, Разину и дали два года. Ибо после нынешнего провала, когда вице-чемпионы КХЛ-2022 весь сезон откровенно мучились на льду, увенчав плей-офф антирекордом – первым в истории сухим поражением в серии (0-4 от «Авангарда»), начинать новому тренеру придется едва ли не с нуля.

Лично я приветствую выбор Рашникова. Для меня в начале 2000-х Разин был российским внутренним аналогом Профессора. Проще сказать, моим любимым игроком Суперлиги. Имея такую же комплекцию как у Игоря Ларионова, центрфорвард «Магнитки»/«Динамо» (Москва)/ЦСКА доминировал на площадке благодаря тому, что мыслил, в отличие от оппонентов, на два – три хода вперед. Плюс, обладая виртуозной техникой, блестяще исполнял любой прием. В зрелые годы его задрафтовала «Филадельфия», но недостаток скорости изначально закрыл мечту об НХЛ.

Любая команда играет, как это когда-то делал ее тренер. Да иначе и быть не может! Если только наставник не настолько харизматичен и пластичен, что готов убить в себе игрока и, сняв коньки, начать все сызнова. Но такие примеры еще надо поискать.

Потому «Северсталь» и была такой веселой и неуступчивой, потому что возглавлял ее Разин. Все пять лет его пребывания там череповчане с богатейшим хозяином во главе перебивались с хлеба на воду. Проблемой было дотянуться до пола зарплат – недаром КХЛ неоднократно угрожала выкинуть вологодских нищебродов из лиги. Однако наступал плей-офф и «сталевары» принимались рвать шаблоны. Московское «Динамо» и ЦСКА не позволят приукрасить. Бело-голубые в прошлом году, красно-синие - в этом только в заключительном седьмом матче серий дожимали ноунеймов Разина.

Понятно, у пятикратных чемпионов России принципиально иные возможности. Тут не только «Северсталь», но и «Торпедо», самая ярка сенсация сезона, близко не стоят. Другой вопрос – предоставят ли Разину в Магнитогорске такую свободу действий, какую сразу получил Ларионов в Нижнем Новгороде?

Смею полагать, у «Металлурга» настолько мудрые руководители, что этот вопрос обязательно уладят. В свое время здесь ведь полностью доверились Валерию Белоусову и не прогадали! А Разин поиграл под руководством челябинского мэтра пять сезонов. Дважды побеждал в чемпионате России и Евролиге. Вместе, кстати, с Сергеем Гомоляко.

источник: «Советский спорт»
Пример Ларионова заразителен, но предоставят ли Разину в «Магнитке» полную свободу действий?
Пример Ларионова заразителен, но предоставят ли Разину в «Магнитке» полную свободу действий?
Магнитогорский «Металлург» сегодня объявил о заключении двухлетнего контракта с экс-тренером «Северстали» Андреем Разиным.
10.04.2023 15:01
Хоккей
автор: Виталий Славин
Ну что, «Авангард», помогли тебе твои ляхи? Девятый финал Зинэтулы Билялетдинова
Ну что, «Авангард», помогли тебе твои ляхи? Девятый финал Зинэтулы Билялетдинова
«Ак Барс» в третий раз кряду одолел омичей – 3:2 ОТ, выиграл серию – 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина
09.04.2023 21:46
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
«Армейское дерби — это уровень НХЛ»
Что говорили наставники команд после четвертого матча ЦСКА —СКА.
08.04.2023 20:06
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
Волкова заказывали, или 17 секунд, которые перевернули игру
СКА одержал волевую победу и сравнял счет в серии.
08.04.2023 19:27
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Миллионы долларов на ветер! Омские легионеры-толстосумы сдулись в решающий момент сезона
Миллионы долларов на ветер! Омские легионеры-толстосумы сдулись в решающий момент сезона
«Ак Барс» взял верх и во втором матче в Омске – 1:0 и повел в восточном финале – 3-1. Послезавтра в Казани может определиться первый финалист Кубка Гагарина-2023.
07.04.2023 20:18
Хоккей
автор: Виталий Славин
И где команда-ротация – в Москве или Санкт-Петербурге?
И где команда-ротация – в Москве или Санкт-Петербурге?
Длинной скамейке СКА может позавидовать любой клуб КХЛ.
07.04.2023 18:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку
Василий Глотов: Паники нет, нужно просто найти дырочку
Форвард СКА о поражении в третьем матче финала Запада.
06.04.2023 23:46
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
Максим Соркин: Счет не отражает сложности матча
Нападающий московского ЦСКА о победе над питерским СКА в третьем матче финала Запада.
06.04.2023 23:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами
Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами
Наставник питерского СКА о поражении в третьем матче серии плей-офф против ЦСКА.
06.04.2023 23:05
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Сергей Федоров: Придется стегать лошадей нагайкой
Главный тренер ЦСКА о победе в третьем матче серии плей-офф против СКА.
06.04.2023 22:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика