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У Окулова сотоварищи остались яйца!

ЦСКА одержал убедительную волевую победу и вышел вперед в финале Запада.
У Окулова сотоварищи остались яйца!
10 апреля 2023 22:28
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Остались ли яйца у Окулова? Остались! Во всех смыслах. В двух московских матчах он открывал счет фирменными кистевыми бросками со своей точки. А еще получил клюшкой в пах от защитника СКА Михаила Пашнина. В третьем периоде субботней встречи, которую главный тренер гостей Роман Ротенберг поставил выше, чем игры в НХЛ.

Кстати, именно Ротенберг поднял тему «яиц» после поражения 0:4 в матче №3, в котором форвард москвичей Матвей Гуськов непроизвольно сунул в пах вратарю Дмитрию Николаеву в попытке добить бесхозную шайбу с линии ворот.

- Хорошо, что у Николаева остались яйца! – заявил главком СКА.

Судьи посмотрели эпизод на планшете и криминала в действиях Гуськова не нашли.

А в прошлую субботу от питерской клюшки пострадал Окулов. Корчась от боли, он добрался дот лавки, рефери же забыли про свистки. Не выписав гостям ни минуты штрафа.

Между прочим, в прошлогоднем армейском финале Запада яйца Окулова оказывались в опасности дважды: оба раза – в Санкт-Петербурге. Причем в обоих случаях экзекуцию творил шведский защитник Оскар Фантенберг, забивший победный гол в конце третьего периода пятой встречи. Постфактум главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал судейские ошибки, но пострадавшей стороне от этого не легче.

Хотя в третьем периоде того же Окулова завалил подножкой защитник Степан Фальковский, а Андрей Светлаков получил клюшкой по задней поверхности бедра.

Хочется, чтобы люди в полосатых джерси не давали повода усомниться в компетентности и объективности.

Сегодня свисток доверили новой паре судей – Константину Оленину и Виктору Бирину. Первый штраф – железобетонный – они выписали во втором периоде. За выброс шайбы присел на две минуты защитник Ярослав Дыбленко.

К тому моменту соперники по два раза уязвили друг друга. Хозяева ошеломили прессингом и за 37 секунд забросили две шайбы. Причем второй гол организовал вернувшийся в состав Николай Прохоркин, просидевший на лавке все 103 минуты в стартовом матче суперсерии.

В Питере помнят подвиги бывшегоцеэсковца в серии-2019. В третьем и четвертом матче забросившего архиважные шайбы. Но в финал пробился ЦСКА и впервые завоевал Кубок Гагарина. Так что Прохоркин лишь отсрочил «смертный приговор».

Сколь легко хозяева забили два гола, столь легко позволили москвичам восстановить паритет. В течение 52 секунд! Отличились Светлаков и главный бомбардир Михаил Григоренко.

Галимов ответил броском в перекладину, а гости – каруселью у ворот Николаева перед сиреной на перерыв.

Во втором периоде капитан СКА Дмитрий Яшкин вышел один на один с вратарем Адамом Рейдеборном, но швед парировал низко летевшую шайбу. Наказание за загубленный момент последовало моментально. Хозяева не впервые ошиблись на смене, оголив всю свою зону. Автору первого гола Александру Никишину трудно было объять необъятное, раздвоиться. Григоренко метров с семи спокойно отправил шайбу в сетку.

В третьем периоде у подопечных Ротенберга закончился бензин. Они стали допускать детские ошибки, за которые пришлось расплачиваться пропущенными шайбами. Четвертую забросил Окулов. У Кости есть яйца!

При счете 2:5 в воротах появился Владислав Подъяпольский, успешно вышедший с лавки в четвертом матче с «Торпедо». Тогда СКА совершил камбэк с 0:2. Герой предыдущей встречи Александр Волков возродил угасающую интригу, когда хозяева играли с пустыми воротами.

Но Григоренко снял последний вопрос о победителе и оформил хет-трик. Прямо как Андрей Кузьменко на этой арене в стартовом матче армейской серии 2018 года (5:4 ОТ). Тогда он носил форму ЦСКА, а потом переехал в Санкт-Петербург, но свою бывшую команду в плей-офф никогда не побеждал. Теперь Кузьменко радует голами болельщиков «Ванкувера».

СТАТИСТИКА

Плей-офф. Западная конференция. Финал

СКА (1) – ЦСКА (2) – 3:7(2:2, 0:1, 1:4). Голы: Никишин, Галимов, Волков – Светлаков, Григоренко (3), Окулов (2), Мамип

Счет в серии: 2-3 (2:3 ОТ3, 2:1, 0:4, 3:1, 2:5, 12 апреля, 14*)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
У Окулова сотоварищи остались яйца!
У Окулова сотоварищи остались яйца!
ЦСКА одержал убедительную волевую победу и вышел вперед в финале Запада.
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