Батька меняет курс: избавляется от легионеров, а «Динамо» со сборной Белоруссии отдает Квартальнову

«Зубры» да и казахстанский «Барыс» все годы присутствия в КХЛ выступают с яркой и предметной антирекламой легионеров. У наших соседей никаких лимитов на отбросы из НХЛ никогда не было, а толку – ноль! В сборных, в отличие от постсоветских времен, играть некому. Вот и приходится пачками натурализовывать канадцев, американцев и прочих шведов. Однако на выходе хорошо бы из элитного дивизиона чемпионата мира – при 16 участниках! – не вылететь. Что, впрочем, у того же Казахстана получается далеко не всегда.

Никогда не мог понять, чем Батьку так обаяли североамериканские коучи и игроки? Тем более что единственного солидного успеха белорусы добились с Владимиром Крикуновым, когда в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити сверхсенсационно выкинули из турнира шведскую дрим-тим. А ведь Тре Крунур на предварительном этапе в одну калитку раскатала будущих чемпионов по главе с Лемье, Айзерманом и Сакиком – 5:2!

Вот кто возглавлял «зубров» в КХЛ:

2008 – Пол Гарднер (Канада);

2008 – Джим Хьюз (США);

2008-2009 – Василий Спиридонов (Россия);

2009 – Глен Хэнлон (Канада);

2009-2010, 2012-2013 – Александр Андриевский (Белоруссия);

2010-2012 – Марек Сикора (Чехия);

2012 – Кари Хейккиля (Финляндия);

2013-2015 – Любомир Покович (Словакия);

2016-2017, 2019-2023 – Крейг Вудкрофт (Канада);

2017-2018 – Горди Дуайер (Канада);

2018-2019 – Андрей Сидоренко (Россия).

За все эти 15 сезонов – повторяю, при неограниченном количестве гастарбайтеров, которые, как уверяют дилетанты, повышают уровень КХЛ – минчане лишь семь раз попадали в плей-офф, откуда тихо вылетали в первом же раунде. Восемь жалких кубковых победных матчей за 15 лет – ну что, Александр Григорьевич, помогли вам ляхи?!

Обратите внимание, только трем отечественным специалистам доверили главную команду республики. Да и то вроде как для галочки – больше сезона никто не проработал. Это вообще бич «Динамо» – заключать с тренерами краткосрочные контракты. Даже с теми самыми заграничными небожителями. Разве что Вудкрофту позволили порулить подольше – аж четыре сезона кряду. В итоге канадец три последних года минчан хоть в плей-офф выводил. Правда, в этом году дорогу им туда открыл «Спартак», разрушенный до основания, как «Вашингтон», бездарным менеджментом.

Вот и сейчас Квартальнова подписали всего на один сезон. Хотя на клубном сайте «зубры» сами подчеркивают, что «Дмитрий Вячеславович – лидер по количеству матчей в КХЛ (809) и количеству побед (515)». А также что «Ак Барс» с Квартальновым во главе «установил рекорд по количеству собственных воспитанников в команде КХЛ и по посещаемости домашних матчей». Но ведь именно это прежде всего и нужно флагману белорусского хоккея!

– В КХЛ Дмитрий Квартальнов зарекомендовал себя как грамотный специалист, умеющий работать с молодежью и приводить команды к высоким результатам, – комментирует назначение исполняющий обязанности генерального директора «Динамо» Артем Каркоцкий. – Эти качества как нельзя лучше отражают философию нашего клуба, мы ориентированы на максимальный результат, однако стремимся к использованию как можно большего числа молодых талантливых белорусов. Дмитрий Вячеславович – прогрессивный тренер с лидерскими качествами. Уверен, его опыт поможет «Динамо» в предстоящем сезоне.

Золотые слова! Лично я именно такого подхода ждал от «зубров» долгие-долгие годы. В небольшой стране построено множество ледовых арен. Проводится вполне конкурентоспособный внутренний чемпионат. В НХЛ после некоторого перерыва снова появились белорусы. Причем даже на ведущих ролях – как Егор Шарангович в «Нью-Джерси», а Алексей Протас в «Вашингтоне» порой выходит в одном звене с самим Овечкиным! «Ванкувер» и вовсе становится вотчиной Союзного государства. К россиянам Андрею Кузьменко, Василию Подколзину, Виталию Кравцову, Илье Михееву, Кириллу Кудрявцеву скоро могут присоединиться 20-летний форвард Данила Климович и 23-летний вратарь Никита Толопило. С обоими белорусами контракты уже заключены.

Кстати, вы не забыли, кто выиграл в Москве последний Кубок Первого канала? Правильно! Сборная Белоруссии, составленная из игроков минского и московского «Динамо», «Северстали», «Спартака», «Металлурга» магнитогорского и новокузнецкого, клубов Бреста, Жлобина, Бобруйска, Солигорска, Новополоцка…

Веду все это к тому, что скаутам Батьки нужно не гоняться по всему свету за иностранными сбитыми летчиками второй свежести, люто распиаренными прожорливыми агентами, а сосредоточиться на собирании камней в своем хозяйстве. Вы только взгляните на составы ведущих российских клубов в Кубке Гагарина-2023 – там хватает белорусов, причем отнюдь не на ролях с двумя словами «барин приехал»:

«Динамо» (Москва) – Кирилл Готовец, Александр Скоренов, Владислав Кодола;

«Сибирь» – Максим Сушко;

«Салават Юлаев» – Иван Дроздов;

«Торпедо» – Иван Кульбаков, Даниил Бокун, Андрей Белевич;

«Ак Барс» – Кристиан Хенкель;

СКА – Степан Фальковский;

«Северсталь» – Павел Денисов, Александр Суворов.

Если кого-то из них подключить к доморощенному ядру «Динамо», которое четко обозначилось в минувшем плей-офф в лице вратарей Шостака и Колесова, защитников Сапего, Шинкевича, Коробова, Дерябина, нападающих Алистрова, Горбунова, Пышкайло, Пинчука, Демкова, Мартынова, вполне может получиться гремучая смесь.

К счастью минчан, контракты у всех восьми заокеанских легионеров истекают 30 апреля. Мало того, что новый штаб получит возможность строить новую команду с чистого листа, высвободятся миллионы долларов, которые помогут вернуть домой белорусских игроков из России. Тем более что Квартальнова сегодня утвердили главным тренером и сборной Белоруссии.

– Мне хотелось возглавить не только «Динамо», но и национальную команду, - признается Дмитрий Квартальнов. – Для меня очень интересно выйти на международный уровень в качестве главного тренера сборной. Здорово, что совсем скоро мне такая возможность представится: в мае предстоит целое турне с большим количеством матчей против сборной России. Для меня это шаг вперед.

В каждой команде, в которой я работал, нам удавалось открывать новые лица для мирового хоккея. Эти ребята по сей день на слуху и являются лидерами клубов НХЛ и КХЛ. Взращивать молодежь для меня не ново. В сборной Белоруссии и «Динамо» мы еще больше внимания уделим развитию молодых белорусов, доводке их до главной команды.