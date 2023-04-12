Уволит ли менеджер Ротенберг тренера Ротенберга?  

Без шестого матча армейская суперсерия в финале Западной конференции обошлась только единожды. В 2016-м году победитель регулярного чемпионата и действующий чемпион России ЦСКА обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина 4-0. Остальные встречи №6 – а их без учета нынешней накопилось пять – прошли с переменным успехом. Четыре прошли в Санкт-Петербурге – в 2015-м, 2019-м, 2021-м и 2022-м. Хозяева праздновали победу только в своем первом походе за трофей.

Москвичи же взяли верх в единственном таком матче (3:2 ОТ), совершив камбэк с 0:2. Решающую шайбу забросил Михаил Григоренко, лучший бомбардир нынешнего плей-офф. В понедельник он оформил хет-трик, а его первый гол (при счете 2:1 в пользу СКА) способные оценить красоту хоккея эксперты назвали шедевром. Так ювелирно сработать клюшкой могут большие мастера, что отметил на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Вот и матч №5 завершился волевой победой москвичей, которые на две быстро пропущенные шайбы до первого перерыва ответили двумя, а в третьем периоде деклассировали питерцев.

По горячим следам главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал игру своей команду лучшей в этой серии, несмотря на пугающий счет 3:7. Но перед шестой встречей внес коррективы в состав.

Ворота доверил Владиславу Подъяпольскому, завершавшему прошлый матч. Голкипер, которого приглашали на роль первого номера, ни разу не вступил в игру, но в его воротах побывало две шайбы. Влетевшие в пустую сетку.

По-прежнему нет Никиты Гусева и Дамира Жафярова. В запас отправился опытный защитник Игорь Ожиганов, возвратился не менее опытный Роман Рукавишников. Опять в обойме автор первого гола питерцев в серии Святослав Гребенщиков, заменивший автора победного гола во второй игре Михаила Воробьева.

А Марат Хайруллин, завершивший предыдущую встречу с кошмарным показателем полезности («-6»), поднят в ударное звено к Дмитрию Яшкину и Марату Хуснутдинову.

Главком московской Армии Федоров вернул справившегося с простудой 20-летнего форварда Прохора Полтапова, феерившего в 103-минутном «марафоне» на старте серии.

Подъяпольский капитулировал после первого же броска. Уже на 13-й секунде. Максим Соркин переправил брошенную от синей линии шайбу в сетку, словно теннисной ракеткой.

Ошарашенные таким началом гости так и не пришли в себя. Как в равных составах, так и в большинстве. Да и стопроцентных голевых моментов гости не создали. Хотя в очередной раз перебросали москвичей.

После перерыва Константин Окулов изящно переиграл Подъяпольского в ближнем бою. Может, напрасно защитник Александр Никишин попытался сыграть в баскетбол. Не хватило и 193 см роста, чтобы перехватить высоко летевшую шайбу. В итоге ею овладел Сергей Плотников и от бокового борта переадресовал на пятачок Окулову, который в третьем матче серии расчехлил клюшку и с тех пор не щадит СКА.

Гол Даррена Дица в большинстве подвел черту серии. Тренер Ротенберг проиграл два последних матча с общим счетом 3:10. Он не раз повторял, что его команда стала лучше, чем в прошлом сезоне. Однако эти слова не нашли подкрепления результатом.

Ждем оргвыводов от босса СКА в отношении тренерского штаба.

А кумир его юности Сергей Федоров в качестве тренера отпраздновал 100-ю победу в КХЛ. При прощальном рукопожатии Ротенберг оценил работу главкома ЦСКА направленным вверх большим пальцем.

В воскресенье действующие обладатели Кубка Гагарина летят в Казань, где в понедельник стартует суперфинал. Пять лет назад «Ак Барс» нанес поражение 4-1 команде Игоря Никитина. Поквитается ли Федоров за ту неудачу?

СТАТИСТИКА

Плей-офф. Западная конференция. Финал. Шестой матч

ЦСКА (2) – СКА (1) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голы: Соркин, Окулов, Диц

Счет в серии: 4-2 (3:2 ОТ3, 1:2, 4:0, 1:3, 7:3, 3:0)